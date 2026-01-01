Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и кубок огня Награды и номинации фильма Гарри Поттер и кубок огня

Награды и номинации фильма Гарри Поттер и кубок огня 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший герой
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
