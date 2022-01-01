Фильмы про магию

Когда работа, учеба и бытовые проблемы начинают изрядно утомлять, на помощь приходят фильмы про волшебство и магию. Они помогают на один вечер забыть обо всех сложностях реального мира и погрузиться в сказку. Быть ребенком для этого совсем необязательно – достаточно расслабиться и нажать на «плей».

Простор для фантазии у режиссеров этого жанра огромен: от Мерлина до Гарри Поттера, от Санта-Клауса до Гудини, от Властелина Колец до славянских сказок, от драконов и фей до городского фэнтези. В подборку вошли самые впечатляющие и захватывающие истории о колдунах, волшебниках, чародеях, магах и магических существах.