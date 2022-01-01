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Фильмы про магию
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Фильмы про магию

Все 143 Онлайн
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Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
7.0
фантастика, приключения, семейный
2022, США
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
8.0
фантастика, боевик, приключения
2022, США
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
8.0
приключения, фэнтези, семейный
2021, Россия
Братцы Кролики: Байки старого замка
Братцы Кролики: Байки старого замка
Смотреть за 1 рубль
0.0
детский, приключения, семейный
2021, Россия
Сказки серого волка
Сказки серого волка
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация
2020, Великобритания
Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла
7.0
фэнтези, приключения
2020, Россия
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, исторический, приключения
2020, Великобритания
Маленькие волшебницы
Маленькие волшебницы
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, комедия, приключения
2020, Германия
В стране фей
В стране фей
Смотреть за 1 рубль
4.0
фэнтези, семейный
2020, Швеция / Великобритания / США
Ключ времени
Ключ времени
Смотреть за 1 рубль
0.0
фэнтези, приключения
2020, Россия
Рождество трёх медведей
Рождество трёх медведей
4.0
семейный
2020, США
Хроники Нарнии: Серебряное Кресло
Хроники Нарнии: Серебряное Кресло
0.0
фэнтези, приключения
2019, США
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
Эбигейл
Эбигейл
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези
2019, Россия
Домовой
Домовой
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, фэнтези, семейный
2019, Россия
Эспен в поисках Золотого замка
Эспен в поисках Золотого замка
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези
2019, Норвегия
Принцесса Эмми
Принцесса Эмми
Смотреть за 1 рубль
5.0
анимация
2019, Бельгия / Великобритания / Германия
Гретель и Гензель
Гретель и Гензель
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, фэнтези, триллер
2019, США
Феи: Тайна страны драконов
Феи: Тайна страны драконов
4.0
анимация, фэнтези, приключения
2019, Германия / Люксембург
В стране Чудес
В стране Чудес
6.0
анимация, аниме
2019, Япония
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Когда работа, учеба и бытовые проблемы начинают изрядно утомлять, на помощь приходят фильмы про волшебство и магию. Они помогают на один вечер забыть обо всех сложностях реального мира и погрузиться в сказку. Быть ребенком для этого совсем необязательно – достаточно расслабиться и нажать на «плей».

Простор для фантазии у режиссеров этого жанра огромен: от Мерлина до Гарри Поттера, от Санта-Клауса до Гудини, от Властелина Колец до славянских сказок, от драконов и фей до городского фэнтези. В подборку вошли самые впечатляющие и захватывающие истории о колдунах, волшебниках, чародеях, магах и магических существах.

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