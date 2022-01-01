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Фильмы про избранных

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Вратарь Галактики
Вратарь Галактики
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6.0
фантастика, приключения
2020, Россия
Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла
7.0
фэнтези, приключения
2020, Россия
Кошки
Кошки
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6.0
мюзикл, драма, комедия
2019, США / Великобритания
Первый король Рима
Первый король Рима
6.0
драма, исторический
2019, Италия / Бельгия
Черновик
Черновик
6.0
боевик, фэнтези
2018, Россия
Чародейка
Чародейка
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4.0
семейный, фэнтези
2018, Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
Темная башня
Темная башня
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6.0
фэнтези, фантастика, вестерн, ужасы
2017, США
Бегущий по лезвию 2049
Бегущий по лезвию 2049
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7.0
фантастика, триллер
2017, США
Танцы насмерть
Танцы насмерть
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4.0
фантастика, приключения, боевик
2017, Россия
Последний богатырь
Последний богатырь
7.0
семейный, комедия
2017, Россия
Восставший
Восставший
6.0
боевик, драма, приключения
2016, США
Человек из будущего
Человек из будущего
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3.0
комедия
2016, Россия
Дивергент, глава 2: Инсургент
Дивергент, глава 2: Инсургент
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7.0
фантастика, боевик, мелодрама
2015, США
Ной
Ной
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6.0
драма, фэнтези
2014, США
Восхождение Юпитер
Восхождение Юпитер
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5.0
боевик, фантастика
2014, США
Дивергент
Дивергент
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7.0
мелодрама, фантастика, боевик
2014, США
Повелитель стихий
Повелитель стихий
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7.0
приключения, фантастика, семейный, военный
2010, США
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
Ученик чародея
Ученик чародея
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7.0
сказка, семейный, приключения, драма, боевик
2010, США
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
7.0
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
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Тема избранничества интересовала человечество издавна. В мифах и сказках самых примитивных народов можно найти истории об избрании человека высшими силами, духами. Избранники богов, сверхъестественных сущностей, судьбы, случая – счастливы ли они? Всякий ли захочет побывать на их месте?

Пять лучших фильмов про избранных

Мечты о собственной уникальности свойственны многим. Но стоит помнить, что любое избрание – одновременно и огромная ответственность. Или за него надо платить серьезную цену.

«Темная башня», 2017 (США)

11-летнего Джейка Чемберса преследуют странные видения. Он пытается зарисовать то, что видит. Родители, считая, что у ребенка психические проблемы, намерены отправить его на лечение. Мальчик сбегает от этой участи и, пройдя сквозь портал в разрушенном доме, попадает в иную вселенную, где последний на свете Стрелок вынужден преследовать загадочного Человека в черном, стремящегося сокрушить основу порядка в мире и повергнуть его в хаос…

Киноманы, любящие картины по книгам Стивена Кинга, заметят множество пасхалок – отсылок к другим работам: близняшки и отель «Оверлук» из «Сияния» (1980), семья с сенбернаром из «Куджо» (1983), постер из «Побега из Шоушенка» (1994) и другие.

«Уиллоу», 1988 (США)

Представитель народа нелвинов (малыши вроде хоббитов) мечтает стать крупным волшебником, но судьба распоряжается иначе: его дети нечаянно находят младенца «больших людей». Оказывается, этой девочке предназначено избавить страну от власти злой королевы Бавморды – но для начала крошку нужно спасти от преследования, ведь жестокая властительница знает о ребенке и намерена уничтожить его…

Джордж Лукас специально написал этот сценарий для 17-летнего Уорика Дэвиса. Кастинг «маленьких людей» для этой ленты был самым большим: наняли 240 карликов. Дьявольских псов изображали ротвейлеры в костюмах и масках из резины.

«Меч короля Артура», 2017 (США)

Едва король бриттов Утер Пендрагон расправился с колдуном Мордредом, королевский братец Вортигерн организует государственный переворот, убив властителя и его супругу с помощью колдовских сил. Спастись удается лишь юному сыну погибших. На лодке он добирается до Лондиниума, где его подбирают и растят местные проститутки. Юноша становится отличным воином и однажды ссорится и вступает в схватку с буйными викингами. Но они гости правителя, и парень арестован…

Чарли Ханнэм пообещал делать 500 отжиманий в день, чтобы набрать форму для роли. И он выполнил обещание. Его личный рекорд – он отжался 1050 раз.

«Бегущий по лезвию 2049», 2017 (Великобритания, США, Канада)

Репликант Кэй – полицейский и охотник за головами. Он – новая версия, и его работа – выслеживать себе подобных нелегалов, оказавшихся на Земле. В процессе выполнения служебного задания он находит труп репликантки, 30 лет назад погибшей при родах. Это потрясающая находка: раньше считалось, что андроидам недоступно естественное размножение! И следующая задача для него – найти уникального ребенка…

Режиссер Дени Вильнев мечтал, что Ниандера Уоллеса сыграет Дэвид Боуи – но он умер до начала съемок. Джой (Ана де Армас) по первоначальному замыслу должна была «подвисать» (в слоу-мо), но решили, что это слишком банально.

«Восставший», 2016 (США)

Иерусалим неспокоен, и римскому наместнику Иудеи приходится подавлять то и дело возникающие мятежи. Ходят слухи, что тело казненного бродяги-лжепророка по имени Йешуа исчезло из гробницы. Пилат отправляет на расследование этого странного дела своего военного трибуна, Клавия.

Распятие показано так же, как в ленте «Евангелие от Иоанна» (2003), – такая же форма креста. И распространенная ошибка пеплумов: римские солдаты ездят со стременами. Стремя изобрели после начала нашей эры. И не римляне.

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