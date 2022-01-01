Тема избранничества интересовала человечество издавна. В мифах и сказках самых примитивных народов можно найти истории об избрании человека высшими силами, духами. Избранники богов, сверхъестественных сущностей, судьбы, случая – счастливы ли они? Всякий ли захочет побывать на их месте?

Пять лучших фильмов про избранных

Мечты о собственной уникальности свойственны многим. Но стоит помнить, что любое избрание – одновременно и огромная ответственность. Или за него надо платить серьезную цену.

«Темная башня», 2017 (США)

11-летнего Джейка Чемберса преследуют странные видения. Он пытается зарисовать то, что видит. Родители, считая, что у ребенка психические проблемы, намерены отправить его на лечение. Мальчик сбегает от этой участи и, пройдя сквозь портал в разрушенном доме, попадает в иную вселенную, где последний на свете Стрелок вынужден преследовать загадочного Человека в черном, стремящегося сокрушить основу порядка в мире и повергнуть его в хаос…

Киноманы, любящие картины по книгам Стивена Кинга, заметят множество пасхалок – отсылок к другим работам: близняшки и отель «Оверлук» из «Сияния» (1980), семья с сенбернаром из «Куджо» (1983), постер из «Побега из Шоушенка» (1994) и другие.

«Уиллоу», 1988 (США)

Представитель народа нелвинов (малыши вроде хоббитов) мечтает стать крупным волшебником, но судьба распоряжается иначе: его дети нечаянно находят младенца «больших людей». Оказывается, этой девочке предназначено избавить страну от власти злой королевы Бавморды – но для начала крошку нужно спасти от преследования, ведь жестокая властительница знает о ребенке и намерена уничтожить его…

Джордж Лукас специально написал этот сценарий для 17-летнего Уорика Дэвиса. Кастинг «маленьких людей» для этой ленты был самым большим: наняли 240 карликов. Дьявольских псов изображали ротвейлеры в костюмах и масках из резины.

«Меч короля Артура», 2017 (США)

Едва король бриттов Утер Пендрагон расправился с колдуном Мордредом, королевский братец Вортигерн организует государственный переворот, убив властителя и его супругу с помощью колдовских сил. Спастись удается лишь юному сыну погибших. На лодке он добирается до Лондиниума, где его подбирают и растят местные проститутки. Юноша становится отличным воином и однажды ссорится и вступает в схватку с буйными викингами. Но они гости правителя, и парень арестован…

Чарли Ханнэм пообещал делать 500 отжиманий в день, чтобы набрать форму для роли. И он выполнил обещание. Его личный рекорд – он отжался 1050 раз.

«Бегущий по лезвию 2049», 2017 (Великобритания, США, Канада)

Репликант Кэй – полицейский и охотник за головами. Он – новая версия, и его работа – выслеживать себе подобных нелегалов, оказавшихся на Земле. В процессе выполнения служебного задания он находит труп репликантки, 30 лет назад погибшей при родах. Это потрясающая находка: раньше считалось, что андроидам недоступно естественное размножение! И следующая задача для него – найти уникального ребенка…

Режиссер Дени Вильнев мечтал, что Ниандера Уоллеса сыграет Дэвид Боуи – но он умер до начала съемок. Джой (Ана де Армас) по первоначальному замыслу должна была «подвисать» (в слоу-мо), но решили, что это слишком банально.

«Восставший», 2016 (США)

Иерусалим неспокоен, и римскому наместнику Иудеи приходится подавлять то и дело возникающие мятежи. Ходят слухи, что тело казненного бродяги-лжепророка по имени Йешуа исчезло из гробницы. Пилат отправляет на расследование этого странного дела своего военного трибуна, Клавия.