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Все части «Гарри Поттера»
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Все части «Гарри Поттера»

Масштабы вселенной «Гарри Поттера» поражают воображение: вот уже больше двадцати лет волшебный мир, когда-то начатый Джоан Роулинг, растет и ширится, пополняется новыми героями и раскрывает новые детали о жизни героев «старых», но по-прежнему любимых публикой самых разных возрастов. 

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По году По рейтингу По названию
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
8.0
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
7.0
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса
8.0
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня
8.0
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана
8.0
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната
8.0
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень
8.0
приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
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Жанр
Все Семейный Фэнтези Драма Мистика Приключения Сказка Триллер
Страна
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Основная «сага» о приключениях мальчика-волшебника и его верных друзей, насчитывающая восемь фильмов, давно закончилась – но фильмы по-прежнему популярны у зрителей благодаря появлению всё новых спин-оффов.

В каком порядке смотреть все части «Гарри Поттера»?

Хронологический порядок просмотра поттерианы повторяет «книжную» серию – разве что финал, «Гарри Поттер и Дары смерти», который в книжном цикле представляет собой один роман, создатели франшизы поделили на две части, вышедшие с перерывом в год друг за другом.

«Стартовая точка» просмотра – фильм «Гарри Поттер и Философский камень». В нем, как многие помнят, Гарри впервые знакомится с волшебным миром и после серии приключений поступает в Хогвартс, обретает верных друзей и совершает свой первый практически подвиг, «спасая» философский камень вместе с Роном и Гермионой. События фильма разворачиваются в 1991– 1992 году, а вот сама лента вышла на экраны кинотеатров десятилетием позже – премьера «Философского камня» состоялась в 2001 году.

Во вторую очередь смотрим «Гарри Поттер и Тайная комната», действие в фильме разворачивается на протяжении учебного года 1992-93. Это второй и последний фильм о Гарри Поттере, снятый Крисом Коламбусом, и атмосфера детского волшебства здесь ещё сохраняется – хотя приключения становятся намного опаснее: Гарри и его друзьям предстоит столкнуться с жутким «питомцем» Волан-де-Морта в лице Василиска.

Третий по счету фильм франшизы «Гарри Поттер» – «Узник Азкабана», который снял Альфонсо Куарон. Действие в картине происходит на протяжении 1992-1994 года. Гарри, Рон и Гермиона, будучи третьекурсниками, возвращаются в Хогвартс, где, словно лесной пожар, распространяются пугающие слухи о сбежавшем из Азкабана опаснейшем преступнике. Интересный факт: рейтинг Metascore «Узника Азкабана» намного выше, чем у первых двух фильмов франшизы – 82 балла против 62.

Четвертый фильм поттерианы – «Кубок огня»; в Хогвартсе в учебном году 1994-95 проходит Турнир трех волшебников, участником которого в результате тайных козней становится и Гарри Поттер. Хотя снимал эту часть серии режиссер культовой романтической комедии «Четыре свадьбы и одни похороны» Майк Ньюэлл, на деле «Кубок огня» – одна из самых мрачных частей франшизы, усугубляющаяся отсутствием счастливого конца: в финале, как мы помним, Волан-де-Морт возвращается к жизни, убивая Седрика Диггори.

Пятая часть поттерианы – «Гарри Поттер и Орден Феникса», действие в которой разворачивается в 1995-1996 году. Это – первый из четырех фильмов фриншазы, снятый Дэвидом Йейтсом – теперь его вполне можно называть «бессменным режиссером поттерианы». В «Ордене Феникса» Гарри предстоит столкнуться со всеобщим недоверием – никто не хочет верить в его слова о том, что Волан-де-Морт действительно вернулся. В Школе чародейства и волшебства вместо попавшего в опалу у Министерства Дамблдора воцаряется Долорес Амбридж – героиня, твердо удерживающая топовые позиции в списке самых ненавидимых публикой вымышленных персонажей всех времен.

Шестая часть франшизы – «Гарри Поттер и Принц-полукровка»; действие фильма разворачивается в 1996-97 годах, когда Гарри и его друзья находятся на шестом курсе Хогвартса. В центре сюжета этой части – таинственный учебник по Зельям, принадлежащий некоему «Принцу-полукровке»; Гарри не только становится настоящим «мастером» по приготовлению зелий благодаря этому учебнику, но и узнает больше о темном и страшном прошлом Волан-де-Морта.

Седьмая, предпоследняя часть «Гарри Поттера» – «Дары смерти, часть 1». Фактически это финал, разделенный на две половинки; действие обеих разворачивается в промежуток с 1997 по 1998 год. В этой части Гарри, Рон и Гермиона покидают Хогвартс и отправляются в смертельно опасное путешествие на поиски Крестражей – подвергая испытанию и самих себя, и свою дружбу. Интересный факт: наряду с первыми двумя частями «Дары смерти – часть 1» считается самой неудачной (если судить по баллам Metascore и оценкам критиков) частью франшизы.

И, наконец, финальная восьмая часть саги – «Гарри Поттер и Дары смерти, часть 2». Финал, в котором герои наконец-то встречаются лицом к лицу со своим главным врагом, бросая вызов самому Волан-де-Морту и его приспешникам, пробивающимся в Хогвартс. Далеко не все останутся в живых к концу финальной битвы, разворачивающейся на территории Школы чародейства и волшебства.

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