Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Events Moscow International Film Festival 2008

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 2008

Site Moscow, Russia
Date 20 June 2008 - 29 June 2008
Special Prize
Audience Award
For My Father 7.2
For My Father
Dror Zahavi
Winner
FIPRESCI Prize
Once Upon a Time in the Provinces 5.3
Once Upon a Time in the Provinces Odnazhdy v provintsii
Ekaterina Shagalova
Winner
Golden St. George
As Simple as That Be hamin sadegi
Reza Mirkarimi
Winner
All nominees
Absurdistan 7.2
Absurdistan
Veit Helmer
Awaking from a Dream Amanecer de un sueño
Freddy Mas Franqueza
Mao Tse Tung Mao Ce Dun
Besnik Bisha
Zift 7.2
Zift
Javor Gardev
Sad 5.1
Sad
Sergey Ovcharov
Duiande zhangzheng / The War of the Shore
Li Xin
Days and Clouds 6.9
Days and Clouds Giorni e nuvole
Silvio Soldini
A Simple Heart 6.5
A Simple Heart Un coeur simple
Marion Leyn
The Moon and Other Lovers 6.2
The Moon and Other Lovers Mond und andere Liebhaber, Der
Bernd Böhlich
Virtually a Virgin 5.5
Virtually a Virgin Majdnem szüz
Péter Bacsó
6.1
Birds of Paradise Rayskie ptici
Roman Balayan
For My Father 7.2
For My Father
Dror Zahavi
The Visitor 7.6
The Visitor
Tom McCarthy
Watch trailer
Once Upon a Time in the Provinces 5.3
Once Upon a Time in the Provinces Odnazhdy v provintsii
Ekaterina Shagalova
The Quiet Storm 6.4
The Quiet Storm Veðramót / Vedramot / The Quiet Storm
Guðný Halldórsdóttir
Russian Film Clubs Federation Award
Zift 7.2
Zift
Javor Gardev
Winner
Russian Film Critics Award / Main Competition
As Simple as That Be hamin sadegi
Reza Mirkarimi
Winner
Russian Film Critics Award / Perspectives Competition
One Shot One Shot
Linda Wendel
Winner
Silver St. George / Best Actor
Richard Jenkins
Richard Jenkins
The Visitor
Winner
Silver St. George / Best Actress
Margherita Buy
Margherita Buy
Days and Clouds
Winner
Silver St. George / Best Director
Zift 7.2
Zift
Javor Gardev
Winner
Zift 7.2
Zift
Javor Gardev
Winner
Silver St. George / Best Film of the Perspectives Competition
Cumbia callera 6.4
Cumbia callera
Rene U. Villareal
Winner
Special Jury Prize
A Simple Heart 6.5
A Simple Heart Un coeur simple
Marion Leyn
Winner
Stanislavsky Prize
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Winner
Media Forum Award / Jury Special Mention
The Void's Foaming Ebb The Void's Foaming Ebb
Johannes Grenzfurthner
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more