Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Events Moscow International Film Festival 2004

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 2004

Site Moscow, Russia
Date 18 July 2004 - 27 July 2004
Audience Award
Daddy 6.5
Daddy Papa
Vladimir Mashkov, Ilya Rubinshteyn
Winner
FIPRESCI Prize
Harvest Time 5.7
Harvest Time Vremya zhatvy
Marina Razbezhkina
Winner
Golden St. George
Our Own 7.4
Our Own Svoi
Dmitriy Meshiev Unanimously.
Winner
All nominees
Details Detaljer
Kristian Petri
Hazardous and Unhealthy Varea anthygieina
Antonis Papadoupoulos
Ben's Biography Habiographia Shel Ben
Dan Wolman
Earth's Skin La piel de la tierra
Manuel Fernandez
Portugal S.A. Portugal S.A.
Ruy Guerra
6.0
Revolution of Pigs Sigade revolutsioon
Jaak Kilmi, René Reinumägi
A Different Loyalty A Different Loyalty
Marek Kanievska
So Cute Gwiyeowo
Su-hyeon Kim
7.7
National Bomb
Vagif Mustafaev
Angulimala Angulimala
Sutape Tunnirut
Goddess of Mercy Yu guanyin
Ann Hui
Kiss Me First Prima dammi un bacio
Ambrogio Lo Giudice
Harvest Time 5.7
Harvest Time Vremya zhatvy
Marina Razbezhkina
Olga's Summer Olgas Sommer
Nina Grosse
Conversations with Mother Conversaciones con mamá
Santiago Carlos Oves
Daddy 6.5
Daddy Papa
Vladimir Mashkov, Ilya Rubinshteyn
Russian Film Clubs Federation Award
My Step Brother Frankenstein 6.7
My Step Brother Frankenstein Moy svodnyy brat Frankenshteyn
Valeriy Todorovskiy
Winner
Russian Film Critics Award
Our Own 7.4
Our Own Svoi
Dmitriy Meshiev
Winner
Russian Film Critics Award - Special Mention
Nina 6.7
Nina
Heitor Dhalia
Winner
Harvest Time 5.7
Harvest Time Vremya zhatvy
Marina Razbezhkina
Winner
Silver St. George / Best Actor
Bohdan Stupka
Bohdan Stupka
Our Own
Winner
Silver St. George / Best Actress
China Zorrilla
Conversations with Mother
Winner
Silver St. George / Best Director
Our Own 7.4
Our Own Svoi
Dmitriy Meshiev
Winner
Our Own 7.4
Our Own Svoi
Dmitriy Meshiev
Winner
Silver St. George / Best Film of the Perspectives Competition
The Hotel Venus Hoteru bînasu
Shuta Takahata
Winner
Special Jury Prize
6.0
Revolution of Pigs Sigade revolutsioon
Jaak Kilmi, René Reinumägi
Winner
Stanislavsky Prize
Meryl Streep
Meryl Streep
Winner
Lifetime Achievement Award
Emir Kusturica
Emir Kusturica
Winner
