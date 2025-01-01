Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Events Moscow International Film Festival 1969

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 1969

Site Russia
Golden Prize / Best Actor
Tadeusz Łomnicki
Colonel Wolodyjowski Tied with Ron Moody for Oliver! (1968).
Winner
Ron Moody
Oliver! Tied with Tadeusz Lomnicki for Pan Wolodyjowski (1969).
Winner
Golden Prize / Best Actress
Ana María Picchio
Brief Heaven Tied with Irina Petrescu for _Rautaciosul adolescent (1968)_.
Winner
Irina Petrescu
Rautaciosul adolescent Tied with Ana María Picchio for Breve cielo (1969).
Winner
Golden Prize / Best Feature Film
Lucía 7.1
Lucía Lucia
Humberto Solás
Winner
Serafino 6.6
Serafino
Pietro Germi
Winner
We'll Live Till Monday 7.8
We'll Live Till Monday Dozhivyom do ponedelnika
Stanislav Rostotsky
Winner
All nominees
The Brothers Karamazov 7.7
The Brothers Karamazov Bratya Karamazovy
Kirill Lavrov, Ivan Pyryev, Mikhail Ulyanov
Brief Heaven Breve cielo
David José Kohon
Oliver! 7.2
Oliver!
Carol Reed
Colonel Wolodyjowski 7.2
Colonel Wolodyjowski Pan Wolodyjowski
Ezhi Goffman
Nawab Sirajuddaula Nawab Sirajuddaula
Khan Ataur Rahman
The Brothers Karamazov 7.7
The Brothers Karamazov Bratya Karamazovy
Kirill Lavrov, Ivan Pyryev, Mikhail Ulyanov
Rautaciosul adolescent Rautaciosul adolescent
Gheorghe Vitanidis
The Lanfier Colony Kolonie Lanfieri
Jan Schmidt
2001: A Space Odyssey 7.8
2001: A Space Odyssey
Stanley Kubrick
Silver Prize / Director
Jacques Tati
Playtime
Winner
Antun Vrdoljak
When You Hear the Bells
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Cannes Film Festival
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Cannes Film Festival
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more