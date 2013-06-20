Menu
All nominated films "Moscow International Film Festival" in 2013

Date 20 June 2013 - 29 June 2013
Prize / Best Short Film
Elven Castle Zamok elfov
Rustam Ilyasov
Winner
Special Prize
Audience Award
Matterhorn Matterhorn
Diederik Ebbinge
Winner
Audience Award / Best of the Fest
All nominees
Nordstrand Nordstrand
Florian Eyhinger
FIPRESCI Prize
A Memória que me Contam A Memória que me Contam
Lúcia Murat
Winner
Golden St. George
The Particle Zerre
Erdem Tepegöz
Winner
All nominees
The Role 5.8
The Role Rol
Konstantin Lopushanskiy
Delight Delight
Gareth Jones
A Memória que me Contam A Memória que me Contam
Lúcia Murat
The Kids from the Port Los chicos del puerto
Alberto Morais
Back in Crime L'autre vie de Richard Kemp
Germinal Alvarez
The Ravine of Goodbye Sayonara keikoku
Tatsushi Ômori
Delight Delight
Gareth Jones
Traffic Department 7.3
Traffic Department Drogówka
Voycheh Smazhovski
Lebanon Emotion Le-ba-non kam-jeong
Young-heon Jung
Skolzhenie 5.6
Skolzhenie
Anton Rozenberg
Iuda 7.0
Iuda
Andrey Bogatyrev
Mamarosh 5.7
Mamarosh Mamaros
Spaghetti Story Spaghetti Story
Ciro De Caro
Matterhorn Matterhorn
Diederik Ebbinge
Koma Koma
Archil Kavtaradze
Rosie Rosie
Marcel Gisler
Russian Film Clubs Federation Award / Main Competition
Matterhorn Matterhorn
Diederik Ebbinge
Winner
Russian Film Clubs Federation Award / Russian Program
Iuda 7.0
Iuda
Andrey Bogatyrev
Winner
Russian Film Critics Award
Matterhorn Matterhorn
Diederik Ebbinge
Winner
Russian Film Critics Award - Special Mention
The Ravine of Goodbye Sayonara keikoku
Tatsushi Ômori
Winner
Silver St. George / Best Actor
Aleksey Shevchenkov
Aleksey Shevchenkov
Iuda
Winner
Silver St. George / Best Actress
Jale Arikan
The Particle
Winner
Silver St. George / Best Director
Lebanon Emotion Le-ba-non kam-jeong
Young-heon Jung
Winner
Lebanon Emotion Le-ba-non kam-jeong
Young-heon Jung
Winner
Silver St. George / Best Film of the Documentary Competition
Father and Son Ojciec i syn
Paweł Łoziński
Winner
All nominees
The Genius of Marian The Genius of Marian
Banker White
Kholokost: Kley dlya oboev? 6.2
Kholokost: Kley dlya oboev?
Mumin Shakirov
The Dark Matter of Love The Dark Matter of Love
Sarah McCarthy
The Crash Reel The Crash Reel
Lucy Walker
The Condemned 7.3
The Condemned
Nick Reed
And Who Taught You to Drive? And Who Taught You to Drive?
Andrea Thiele
Silver St. George / Best Film of the Short Film Competition
All nominees
Exploration of Confinement Exploration of Confinement
Special Jury Prize
The Ravine of Goodbye Sayonara keikoku
Tatsushi Ômori
Winner
Ecumenical Jury Award / Feature Film
All nominees
El efecto K. El montador de Stalin El efecto K. El montador de Stalin
Valentí Figueres, Helena Sánchez
El efecto K. El montador de Stalin El efecto K. El montador de Stalin
Valentí Figueres, Helena Sánchez
Stanislavsky Prize
Kseniya Rappoport
Kseniya Rappoport
For the outstanding achievement in the career of acting and devotion to the principles of K. Stanislavsky's school.
Winner
Kommersant Weekend Prize
Koma Koma
Archil Kavtaradze
Winner
NETPAC Award / Best film
A Cradle for the Mother Gahvarei baraye madar
Mohammad Ahmadi, Panahbarkhoda Rezaee
Winner
Year
Nominations

