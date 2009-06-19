Menu
Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Events Moscow International Film Festival 2009

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 2009

Site Moscow, Russia
Date 19 June 2009 - 28 June 2009
Prize / Best Short Film
All nominees
Mãe Mãe
Luis Antonio Pereira
Special Prize
FIPRESCI Prize / Non-Competition
All nominees
El árbol El árbol
Carlos Serrano Azcona
Golden St. George
Pete on the Way to Heaven 6.2
Pete on the Way to Heaven Petya po doroge v Tsarstvie Nebesnoe
Nikolay Dostal
Winner
All nominees
The Missing Person The Missing Person
Noah Bushel
Crayfish Raci
Ivan Tscherkelov
Prank Tréfa
Péter Gárdos
Burning Mooki Burning Mooki
Lena Chaplin, Slava Chaplin
Mediator Mediator
Dito Tsintsadze
Happy New Year Happy New Year
Christoph Schaub
Nora's Will Cinco días sin Nora
Mariana Chenillo
Burning Mooki Burning Mooki
Lena Chaplin, Slava Chaplin
Beauty utsukushimono Beauty utsukushimono
Toshio Gotô
Melody for a Street Organ 6.9
Melody for a Street Organ Melodiya dlya sharmanki
Kira Muratova
Today and the Other Days Jeo-nyeok-eui gae-im
Wee-an Choi
Palata N°6 6.8
Palata N°6
Karen Shahnazarov
The Miracle 6.7
The Miracle Chudo
Aleksandr Proshkin
Little Moscow 6.7
Little Moscow Mała Moskwa
Waldemar Krzystek
As God Commands Come Dio comanda
Gabriele Salvatores
Russian Film Critics Award
As God Commands Come Dio comanda
Gabriele Salvatores
Winner
Russian Film Critics Award - Special Mention
The Missing Person The Missing Person
Noah Bushel
Winner
Silver St. George / Best Actor
Vladimir Ilyin
Vladimir Ilyin
Palata N°6
Winner
Silver St. George / Best Actress
Olena Kosiuk
Melody for a Street Organ
Winner
Silver St. George / Best Director
Nora's Will Cinco días sin Nora
Mariana Chenillo
Winner
Nora's Will Cinco días sin Nora
Mariana Chenillo
Winner
Silver St. George / Best Film of the Perspectives Competition
The Conflict Zone Konpliktis zona
Vano Burduli, Archil Gelovani
Winner
The Conflict Zone Konpliktis zona
Vano Burduli, Archil Gelovani
Winner
Special Jury Prize
The Miracle 6.7
The Miracle Chudo
Aleksandr Proshkin
Winner
Stanislavsky Prize
Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Outstanding achievements in acting careers and the devotion to K. Stanislavsky's School
Winner
Kommersant Weekend Prize
First Squad / Faasuto Sukuwaddo 6.6
First Squad / Faasuto Sukuwaddo
Yoshiharu Ashino, Misha Shprits, Aleksey Klimov
Winner
First Squad / Faasuto Sukuwaddo 6.6
First Squad / Faasuto Sukuwaddo
Yoshiharu Ashino, Misha Shprits, Aleksey Klimov
Winner
