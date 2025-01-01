Menu
Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Events Moscow International Film Festival 1999

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 1999

FIPRESCI Prize - Special Mention
O Viajante O Viajante
Paulo César Saraceni
Winner
Strastnoy bulvar Strastnoy bulvar
Vladimir Khotinenko
Winner
FIPRESCI Prize
Will to Live Ikitai
Kaneto Shindo
Winner
Golden St. George
Will to Live Ikitai
Kaneto Shindo
Winner
All nominees
Fara 6.9
Fara
Abay Karpykov
Ambush Rukajärven tie
Olli Saarela
Passion Passion
Peter Duncan
Shores of Twilight Ta rodina akrogialia
Efthymis Hatzis
Strastnoy bulvar Strastnoy bulvar
Vladimir Khotinenko
La hora de los valientes La hora de los valientes
Antonio Mercero
O Viajante O Viajante
Paulo César Saraceni
Ormai è fatta! Ormai è fatta!
Enzo Monteleone
Guinevere Guinevere
Audrey Wells
A Sweet Scent of Death Un dulce olor a muerte
Gabriel Retes
Black Out Black Out p.s. Red Out
Menelaos Karamaghiolis
Chung cu Chung cu
Linh Viet
The Kite Saranggola
Gil Portes
Dirty Linen Panni sporchi
Mario Monicelli
The Dance Dansinn
Ágúst Guðmundsson
La Dilettante La Dilettante
Pascal Thomas
6:3 Play It Again Tutti 5.7
6:3 Play It Again Tutti 6:3, avagy játszd újra Tutti
Péter Tímár
Silver St. George / Best Actor
Farhad Abdraimov
Fara
Winner
Silver St. George / Best Actress
Catherine Frot
Catherine Frot
La Dilettante
Winner
Silver St. George / Best Director
The Dance Dansinn
Ágúst Guðmundsson
Winner
The Dance Dansinn
Ágúst Guðmundsson
Winner
Special Jury Prize
La hora de los valientes La hora de los valientes
Antonio Mercero
Winner
Honorary Prize
Marco Bellocchio
Marco Bellocchio
For the contribution to the cinema
Winner
Year
Nominations

