Cast
Cast and Crew
Director
Ekaterina Shagalova
Writer
Ekaterina Shagalova
Composer
Aleksey Shelygin
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2007
World premiere
25 September 2008
Release date
|25 September 2008
|Russia
| CP Classic
|18+
|25 September 2008
|Belarus
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|25 September 2008
|Kazakhstan
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|25 September 2008
|Ukraine
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Production
Passazhir
Also known as
Odnazhdy v provintsii, Once Upon a Time in the Provinces, Pewnego razu na prowincji, Однажды в провинции