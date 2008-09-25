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Poster of Once Upon a Time in the Provinces
5.3
Once Upon a Time in the Provinces - Trailer
Kinoafisha Films Once Upon a Time in the Provinces
5.3

Once Upon a Time in the Provinces

, 2007
Odnazhdy v provintsii
Russia / Romantic, Drama / 18+
Trailers
Poster of Once Upon a Time in the Provinces
5.3
Once Upon a Time in the Provinces - Trailer
Once Upon a Time in the Provinces  Trailer

Cast

Yulia Peresild
Yulia Peresild
Anastasiya Vladimirovna Zvonnikova
Elvira Bolgova
Elvira Bolgova
Vera Spiridonova
Aleksandr Golubev
Aleksandr Golubev
Kolya Spiridonov
Lyubov Tolkalina
Lyubov Tolkalina
Elena Sergeevna
Leonid Bichevin
Leonid Bichevin
Che
Aleksey Poluyan
Aleksey Poluyan
Aleksandr Skotnikov
Aydys Shoygu
Kim
Natalia Soldatova
Natalia Soldatova
Anzhela
Aleksandr Ratnikov
Aleksandr Ratnikov
Ruslan Tasoev
Sakhat Dursunov
Yasir
Viktoriya Poltorak
Viktoriya Poltorak
Kharsi
Director Ekaterina Shagalova
Writer Ekaterina Shagalova
Composer Aleksey Shelygin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2007
World premiere 25 September 2008
Release date
25 September 2008 Russia CP Classic 18+
25 September 2008 Belarus
25 September 2008 Kazakhstan
25 September 2008 Ukraine
Production Passazhir
Also known as
Odnazhdy v provintsii, Once Upon a Time in the Provinces, Pewnego razu na prowincji, Однажды в провинции

Film rating

5.3
Rate 11 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
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Once Upon a Time in the Provinces - Trailer
Once Upon a Time in the Provinces Trailer
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