Moscow International Film Festival 2025 2025
Moscow International Film Festival 2024 2024 19 April 2024 - 26 April 2024
Moscow International Film Festival 2023 2023 20 April 2023 - 27 April 2023 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2022 2022 26 August 2022 - 2 September 2022 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2021 2021 22 April 2021 - 29 April 2021 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2020 2020 1 October 2020 - 8 October 2020 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2019 2019 18 April 2019 - 25 April 2019 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2018 2018 19 April 2018 - 26 April 2018 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2017 2017 22 June 2017 - 30 June 2017 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2016 2016 23 June 2016 - 30 June 2016 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2015 2015 19 June 2015 - 26 June 2015 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2014 2014 19 June 2014 - 28 June 2014 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2013 2013 20 June 2013 - 29 June 2013 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2012 2012 21 June 2012 - 30 June 2012 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2011 2011 23 June 2011 - 2 July 2011 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2010 2010 17 June 2010 - 26 June 2010 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2009 2009 19 June 2009 - 28 June 2009 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2008 2008 20 June 2008 - 29 June 2008 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2007 2007 21 June 2007 - 30 June 2007 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2006 2006 23 June 2006 - 2 July 2006 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2005 2005 17 July 2005 - 26 July 2005 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2004 2004 18 July 2004 - 27 July 2004 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2003 2003 20 June 2003 - 29 June 2003 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2002 2002 21 June 2002 - 30 June 2002 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2001 2001 21 June 2001 - 30 June 2001 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 2000 2000 19 July 2000 - 29 July 2000 Moscow, Russia
Moscow International Film Festival 1999 1999
Moscow International Film Festival 1997 1997
Moscow International Film Festival 1995 1995
Moscow International Film Festival 1993 1993
Moscow International Film Festival 1991 1991
Moscow International Film Festival 1989 1989
Moscow International Film Festival 1987 1987
Moscow International Film Festival 1985 1985
Moscow International Film Festival 1983 1983
Moscow International Film Festival 1981 1981
Moscow International Film Festival 1979 1979
Moscow International Film Festival 1977 1977
Moscow International Film Festival 1975 1975
Moscow International Film Festival 1973 1973
Moscow International Film Festival 1971 1971
Moscow International Film Festival 1969 1969
Moscow International Film Festival 1967 1967
Moscow International Film Festival 1965 1965
Moscow International Film Festival 1963 1963
Moscow International Film Festival 1961 1961
Moscow International Film Festival 1959 1959
