Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Events Moscow International Film Festival 1995

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 1995

FIPRESCI Prize - Special Mention
The Recidivists Zawrócony
Kazimierz Kutz
Winner
Audience Award / Main Competition
Vukovar Poste Restante Vukovar, jedna prica
Danka Muzdeka Mandzuka, Steven North
Winner
Golden St. George
All nominees
Mario and the Magician Mario und der Zauberer
Klaus Maria Brandauer
Turkish Passion La pasión turca
Vicente Aranda
Boys on the Side 6.5
Boys on the Side Boys On The Side
Herbert Ross
Up, Down, Fragile Haut bas fragile
Jacques Rivette
Kicking and Screaming 6.7
Kicking and Screaming
Noah Baumbach
Russian Film Critics Award
A Last Note 6.9
A Last Note Gogo no Yuigon-jo
Kaneto Shindo
Winner
Silver St. George / Best Actor
Gabriel Barylli
A French Woman
Winner
Silver St. George / Best Actress
Emmanuelle Béart
Emmanuelle Béart
A French Woman
Winner
Silver St. George / Best Direction
A French Woman 5.8
A French Woman Femme francaise, Une
Régis Wargnier Tied with Milan Steindler for Díky za kazdé nové ráno (1994).
Winner
Díky za kazdé nové ráno Díky za kazdé nové ráno
Milan Steindler Tied with Régis Wargnier for Une femme française (1995).
Winner
Special Jury Prize
Mario and the Magician Mario und der Zauberer
Layosh Koltai
Winner
St. Anna Award
Eggs 6.7
Eggs
Bent Hamer
Winner
Andrei Tarkovsky Award
Mario and the Magician Mario und der Zauberer
Klaus Maria Brandauer
Winner
Ecumenical Jury Award
The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain 6.6
The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain
Christopher Monger
Winner
Honorary Prize
Sergei Bondarchuk
Sergei Bondarchuk
For the contribution to the cinema
Winner
Tonino Guerra
For the contribution to the cinema
Winner
Beata Tyszkiewicz
For the contribution to the cinema
Winner
Year
Nominations

