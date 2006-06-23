Menu
Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Events Moscow International Film Festival 2006

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 2006

Site Moscow, Russia
Date 23 June 2006 - 2 July 2006
FIPRESCI Prize
The Bet Collector Kubrador
Jeffrey Jeturian
Winner
Golden St. George
About Sara Om Sara
Osmond Karim
Winner
All nominees
The Bet Collector Kubrador
Jeffrey Jeturian
Mr. Average Comme tout le monde
Pierre-Paul Renders
Ask the Dust 6.6
Ask the Dust
Robert Towne
Klimt 5.2
Klimt
Raul Ruiz
Love & Dance 6.7
Love & Dance Sipur Hatzi-Russi
Eitan Anner
How Much Do You Love Me? 6.6
How Much Do You Love Me? Combien tu m'aimes?
Bertrand Blier
Who Never Lived 6.3
Who Never Lived Kto nigdy nie zyl
Andrzej Seweryn
Running on Empty Der Lebensversicherer
Bülent Akinci
Driving Lessons 7.3
Driving Lessons
Dzheremi Brok
Snivaj, zlato moje Snivaj, zlato moje
Neven Hitrec
The Wake Agrypnia
Nikos Grammatikos
Rokonok Rokonok
István Szabó
Más que a nada en el mundo Más que a nada en el mundo
Andrés León Becker, Javier Solar
The Samurai I Loved Semishigure
Mitsuo Kurotsuchi
Ice on Fire La fiamma sul ghiaccio
Umberto Marino
Worm 5.3
Worm Cherv
Aleksey Muradov
Russian Film Clubs Federation Award / International Competition
Klimt 5.2
Klimt
Raul Ruiz
Winner
Russian Film Clubs Federation Award / Russian Films
Nankin Landscape 5.7
Nankin Landscape
Valeriy Rubinchik
Winner
Silver St. George / Best Actor
Jens Harzer
Jens Harzer
Running on Empty
Winner
Silver St. George / Best Actress
Julie Walters
Julie Walters
Driving Lessons
Winner
Silver St. George / Best Director
How Much Do You Love Me? 6.6
How Much Do You Love Me? Combien tu m'aimes?
Bertrand Blier
Winner
How Much Do You Love Me? 6.6
How Much Do You Love Me? Combien tu m'aimes?
Bertrand Blier
Winner
Silver St. George / Best Film of the Perspectives Competition
Chasma Chasma
Elkin Tuychiev
Winner
Special Jury Prize
Driving Lessons 7.3
Driving Lessons
Dzheremi Brok
Winner
Golden Prize / Film
All nominees
Love Love
Vladan Nikolic
Stanislavsky Prize
Winner
Lifetime Achievement Award
Chen Kaige
Chen Kaige
For outstanding contribution to world film arts
Winner
