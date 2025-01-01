Menu
Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Events Moscow International Film Festival 1965

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 1965

Prize / Best Director
Ion Popescu-Gopo
If I Were Harap Alb
Winner
FIPRESCI Prize / Competition
Twenty Hours Húsz óra
Zoltán Fábri
Winner
Two in Love 7.9
Two in Love Dvoe
Mihail Bogin
Winner
Best Actor
Father of a Soldier 8.3
Father of a Soldier
Sergo Zakariadze
Winner
Best Actress
Marriage Italian-Style 7.2
Marriage Italian-Style Matrimonio all'italiana
Sophia Loren
Winner
Golden Prize / Film
Skies Above Le ciel sur la tête
Iv Champi
Winner
The Assassination Atentát
Jirí Sequens
Winner
Grand Prix
Twenty Hours Húsz óra
Zoltán Fábri Tied with Voyna i mir I: Andrey Bolkonskiy (1965).
Winner
War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky Voyna i mir I: Andrey Bolkonskiy
Sergei Bondarchuk Tied with Húsz óra (1965).
Winner
All nominees
The Camp Followers 7.4
The Camp Followers Soldatesse, Le
Valerio Zurlini
The Great Race 8.0
The Great Race
Blake Edwards
Watch trailer
If I Were Harap Alb 6.9
If I Were Harap Alb De-as fi... Harap Alb
Ion Popescu-Gopo
Mitt hem är Copacabana Mitt hem är Copacabana
Arne Sucksdorff
Onnelliset leikit Onnelliset leikit
Esko Elstelä, Aito Mäkinen
Onnelliset leikit Onnelliset leikit
Esko Elstelä, Aito Mäkinen
Friendship Is Friendship Friendship Is Friendship
Dejidiin Jigjid
Die Abenteuer des Werner Holt 7.4
Die Abenteuer des Werner Holt
Joachim Kunert
Children Hand in Hand Te o tsunagu kora
Susumu Hani
Love and Grudge Ask ve Kin
Turgut Demirag
La pérgola de las flores La pérgola de las flores
Román Viñoly Barreto
A Day in a Solar Un día en el solar
Eduardo Manet
4 x 4 4 x 4
Rolf Clemens, Palle Kjærulff-Schmidt, Maunu Kurkvaara, Klaus Rifbjerg, Jan Troell
Tine Tine
Knud Leif Thomsen
Marriage Italian-Style 7.2
Marriage Italian-Style Matrimonio all'italiana
Vittorio De Sica
Dosti Dosti
Satyen Bose
Trzy kroki po ziemi Trzy kroki po ziemi
Ezhi Goffman, Edward Skórzewski
Darling 6.6
Darling
John Schlesinger
4 x 4 4 x 4
Rolf Clemens, Palle Kjærulff-Schmidt, Maunu Kurkvaara, Klaus Rifbjerg, Jan Troell
Acteón Acteón
Jorge Grau
Prometej s otoka Visevice Prometej s otoka Visevice
Vatroslav Mimica
So Young a Peace Al-Salam Al-Walid
Jacques Charby
Bull 6.8
Bull Vula
Nikola Korabov
Nguoi chien si tre Nguoi chien si tre
Hai Ninh, Duc Hinh Nguyen
Bergwind Bergwind
Eduard von Borsody
The Glass Cage La cage de verre
Philippe Arthuys
The Assassination Atentát
Jirí Sequens
The Sucker 7.6
The Sucker Corniaud, Le
Gérard Oury
Uncle Tom's Cabin Onkel Toms Hütte
Geza fon Radvani
Oi neoi theloun na zisoun Oi neoi theloun na zisoun
Nikos Tzimas
Driven from Paradise Tarid el firdaos
Fatin Abdulwahhab
Father of a Soldier 8.3
Father of a Soldier
Rezo Chkheidze
Skies Above Le ciel sur la tête
Iv Champi
Daerah Tak Bertuan Daerah Tak Bertuan
Alam Rengga Surawidjaja
Silver Prize / Film
The Great Race 8.0
The Great Race
Blake Edwards
Winner
Watch trailer
Trzy kroki po ziemi Trzy kroki po ziemi
Ezhi Goffman, Edward Skórzewski
Winner
Special Diploma
4 x 4 4 x 4
Rolf Clemens, Palle Kjærulff-Schmidt, Maunu Kurkvaara, Klaus Rifbjerg, Jan Troell
Winner
4 x 4 4 x 4
Rolf Clemens, Palle Kjærulff-Schmidt, Maunu Kurkvaara, Klaus Rifbjerg, Jan Troell
Winner
Special Mention / Best New Director
Nikos Tzimas
Oi neoi theloun na zisoun
Winner
Special Silver Prize
The Camp Followers 7.4
The Camp Followers Soldatesse, Le
Valerio Zurlini
Winner
