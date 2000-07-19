Menu
All nominated films "Moscow International Film Festival" in 2000

Site Moscow, Russia
Date 19 July 2000 - 29 July 2000
FIPRESCI Prize - Special Mention
Taking Wing L'envol
Steve Suissa For the particular brilliant performance of the acting ensemble.
Winner
Audience Award
The Garden Was Full of Moon 7.3
The Garden Was Full of Moon Lunoy byl polon sad
Vitaly Melnikov
Winner
FIPRESCI Prize
Lunar Eclipse Yue shi
Wang Quan'an For its refreshing portrait of contemporary Chinese life, its dark humour and its innovative cinematography.
Winner
Golden St. George
Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease 7.0
Life As a Fatal Sexually Transmitted Disease Zycie jako smiertelna choroba przenoszona droga plciowa
Krzysztof Zanussi
Winner
Lunar Eclipse Yue shi
Wang Quan'an
El mismo amor, la misma lluvia 7.3
El mismo amor, la misma lluvia
Juan José Campanella
Beat Beat
Gary Walkow
Villa-Lobos: A Life of Passion Villa-Lobos: Uma Vida de Paixão
Zelito Viana
The Widow of St. Pierre 7.1
The Widow of St. Pierre La veuve de Saint-Pierre
Patrice Leconte
Zornige Küsse Zornige Küsse
Judith Kennel
The Spreading Ground The Spreading Ground
Derek Vanlint
Women Kingdom Ayollar saltanaty
Yusuf Roziqov
The Conception of My Younger Brother Pocetí mého mladsího bratra
Vladimír Drha
Our Love A mi szerelmünk
József Pacskovszky
Taking Wing L'envol
Steve Suissa
The Garden Was Full of Moon 7.3
The Garden Was Full of Moon Lunoy byl polon sad
Vitaly Melnikov
Pathos Karunam
Jayaraj
Restless Levottomat
Aku Louhimies
Once Upon Another Time Era outra vez
Juan Pinzás
Leo Leo
José Luis Borau
Shadows of Memories Senke uspomena
Predrag Velinovic
The Famous Paparazzo Faimosul paparazzo
Nicolae Margineanu
Russian Film Critics Award
The Widow of St. Pierre 7.1
The Widow of St. Pierre La veuve de Saint-Pierre
Patrice Leconte
Winner
Silver St. George / Best Actor
Clément Sibony
Taking Wing
Winner
Silver St. George / Best Actress
Mariya Simon
Zornige Küsse
Winner
Silver St. George / Best Director
Taking Wing L'envol
Steve Suissa
Winner
Taking Wing L'envol
Steve Suissa
Winner
Special Jury Prize
The Garden Was Full of Moon 7.3
The Garden Was Full of Moon Lunoy byl polon sad
Ensemble of actors
Winner
Honorary Prize
Gleb Panfilov
Gleb Panfilov
For the contribution to the cinema
Winner
