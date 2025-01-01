Menu
FIPRESCI Prize - Special Mention
Little Big Man 7.6
Little Big Man
Arthur Penn (The movie screened out of competition).
Winner
Prize / Best Actor
Daniel Olbrychski
Daniel Olbrychski
The Birch Wood
Winner
Richard Harris
Richard Harris
Cromwell
Winner
Prize / Best Actress
Ada Rogovceva
Ada Rogovceva
Hail, Mary!
Winner
Idalia Anreus
The Days of Water
Winner
Special Prize
The Days of Water Los días del agua
Manuel Oktavio Gomez
Winner
Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis 7.0
Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis
Konrad Wolf
Winner
FIPRESCI Prize
The Days of Water Los días del agua
Manuel Oktavio Gomez
Winner
Diploma
Khurgen khuu Khurgen khuu
To the acting ensemble.
Winner
Miss Nhung Chi Nhung
Dung Kim To the young actress.
Winner
Golden Prize
The White Bird Marked with Black 7.4
The White Bird Marked with Black Bilyy ptakh z chornoyu oznakoyu
Yuriy Ilenko Festival title: Belaya ptitsa s chyornoj otmetino.
Winner
Confessions of a Police Captain Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica
Damiano Damiani
Winner
Live Today, Die Tomorrow! 6.9
Live Today, Die Tomorrow! Hadaka no Jukyu-sai
Kaneto Shindo
Winner
The Birch Wood 6.9
The Birch Wood Brzezina
Andrzej Wajda For the direction.
Winner
All nominees
L'opium et le bâton L'opium et le bâton
Ahmed Rachedi
The Toth Family Isten hozta örnagy úr
Zoltán Fábri
Fellagas Fellagas
Omar Khlifi
Mathias Kneissl Mathias Kneissl
Reinhard Hauff
Mon oncle Antoine 7.5
Mon oncle Antoine
Claude Jutra
Law Breakers 6.5
Law Breakers Les assassins de l'ordre
Marcel Carné
Gnevno patuvane Gnevno patuvane
Nikola Korabov
Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis 7.0
Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis
Konrad Wolf
The Key Klíc
Vladimír Čech
Emitai Emitaï
Ousmane Sembène
Knife Knife
Khaled Hammada
Españolas en París Españolas en París
Roberto Bodegas
Sagina Mahato Sagina Mahato
Tapan Sinha
Güemes - la tierra en armas Güemes - la tierra en armas
Leopoldo Torre Nilsson
Black Seed Crno seme
Kiril Cenevski
Hail, Mary! 7.2
Hail, Mary! Salyut, Mariya!
Iosif Kheifits
Mr. Gullible Aghaye Halou
Dariush Mehrjui
Akseli and Elina Akseli ja Elina
Edvin Laine
Cromwell 7.1
Cromwell
Ken Hughes
In the Family Em Família
Paolo Porto
The Sandpit Generals 7.3
The Sandpit Generals
Holl Bartlett
Michael the Brave Mihai Viteazul
Sergiu Nicolaescu
Miss Nhung Chi Nhung
Dang Nhat Minh, Duc Hinh Nguyen
Khurgen khuu Khurgen khuu
Dejidiin Jigjid
The Days of Water Los días del agua
Manuel Oktavio Gomez
Silver Prize
In the Family Em Família
Paolo Porto
Winner
Emitai Emitaï
Ousmane Sembène
Winner
The Key Klíc
Vladimír Čech
Winner
