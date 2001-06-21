Menu
Moscow International Film Festival 2001

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 2001

Moscow, Russia
Date 21 June 2001 - 30 June 2001
FIPRESCI Prize - Special Mention
Peony Pavilion 6.5
Peony Pavilion Youyuan jingmeng
Yunfan For its stylized treatment of a risky subject.
Winner
Special Prize
Audience Award
Wings of Glass Vingar av glas
Reza Bagher
Winner
FIPRESCI Prize
Blind Guys Vakvagányok
Péter Tímár For its innovative exploration of the boundaries between imagination and perception.
Winner
Golden St. George
The Believer 7.6
The Believer
Henri Bin
Winner
All nominees
Inheritance Herencia
Paula Hernández
Mi dulce Mi dulce
Jesús Mora
Victims and Murderers Obeti a vrazi
Andrea Sedlácková
Blind Guys Vakvagányok
Péter Tímár
Detector 6.6
Detector Detektor
Porl Dzhekman
Under the Skin of the City Zir-e poost-e shahr
Rakhshan Banietemad
Calmness Shantham
Jayaraj
Wings of Glass Vingar av glas
Reza Bagher
Far from the Window 6.6
Far from the Window Daleko od okna
Jan Jakub Kolski
The Quickie 6.4
The Quickie
Sergey Bodrov
Wild Mussels Wilde mossels
Erik de Bruyn
Mademoiselle 6.6
Mademoiselle
Filipp Liore
Real Fiction 6.2
Real Fiction Shilje sanghwang
Kim Ki Duk
Peony Pavilion 6.5
Peony Pavilion Youyuan jingmeng
Yunfan
Chrysanthemum Tea Juhua cha
Chen Jin
Unfair Competition Concorrenza sleale
Ettore Scola
Russian Film Clubs Federation Award
The Believer 7.6
The Believer
Henri Bin
Winner
Russian Film Critics Award
Wild Mussels Wilde mossels
Erik de Bruyn
Winner
Russian Film Critics Award - Special Mention
Chrysanthemum Tea Juhua cha
Chen Jin
Winner
Silver St. George / Best Actor
Vladimir Mashkov
Vladimir Mashkov
The Quickie
Winner
Silver St. George / Best Actress
Rie Miyazawa
Peony Pavilion
Winner
Silver St. George / Best Director
Unfair Competition Concorrenza sleale
Ettore Scola
Winner
Unfair Competition Concorrenza sleale
Ettore Scola
Winner
Special Jury Prize
Under the Skin of the City Zir-e poost-e shahr
Rakhshan Banietemad
Winner
St. Anna Award
Sisters 7.0
Sisters Syostry
Sergey Bodrov ml.
Winner
Stanislavsky Prize
Jack Nicholson
Jack Nicholson
Winner
