Kinoafisha Film festivals Moscow International Film Festival Events Moscow International Film Festival 2014

All nominated films "Moscow International Film Festival" in 2014

Site Moscow, Russia
Date 19 June 2014 - 28 June 2014
Prize / Best Short Film
14 shagov 14 shagov
Max Shavkin
Winner
All nominees
Los dinosaurios ya no viven aquí Los dinosaurios ya no viven aquí
Migel Anhel Peres Blanko
Quiara ah! Quiara ah!
Eva Pervolovici
Momentaufnahme Momentaufnahme
Marcel Morast
Return with Sunrise Tan atqanda qaytmaq
Nariman Aliev
Absolution Absolution
Jad Haber
Special Prize
Audience Award / Documentary
The Green Prince 7.6
The Green Prince
Nadav Shirman
Winner
Audience Award / Main Competition
White Moss 6.8
White Moss Belyy yagel
Vladimir Tumaev
Winner
FIPRESCI Prize
Da i Da 4.4
Da i Da
Valeriya Gay Germanika
Winner
Golden St. George / Best Film
All nominees
Brothers. The Final Confession Braty. Ostannya spovid
Maxim Asadchiy, Igor Savychenko
Golden St. George
My Man Watashi no otoko
Kazuyoshi Kumakiri
Winner
All nominees
Haven Hafsakat esh
Amikam Kovner
Brothers. The Final Confession Braty. Ostannya spovid
Victoria Trofimenko
Dreamland Traumland
Petra Bondina Volpe
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoglu
A Most Wanted Man 6.6
A Most Wanted Man
Anton Corbijn
The Avian Kind Joryu ingan
Yeon-Shick Shin
The Whole Shebang Alles inklusive
Doris Dörrie
Da i Da 4.4
Da i Da
Valeriya Gay Germanika
Reporter Reporter
Tiys Gloger
Beti and Amare Beti and Amare
Andy Siege
Paris Follies La ritournelle
Marc Fitoussi
The Sentimentalists Oi aisthimaties
Nik Triantafyllidis
Unripe Pomegranates Anarha-ye Naras
Majid-Reza Mostafavi
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoglu
White Moss 6.8
White Moss Belyy yagel
Vladimir Tumaev
Hardkor Disko 5.5
Hardkor Disko
Krzysztof Skonieczny
Russian Film Clubs Federation Award / Main Competition
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoglu
Winner
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoglu
Winner
Russian Film Clubs Federation Award / Russian Program
Another Year 5.9
Another Year Eshche odin god
Oksana Bychkova
Winner
Russian Film Critics Award / Main Competition
Brothers. The Final Confession Braty. Ostannya spovid
Maxim Asadchiy, Igor Savychenko
Winner
Russian Film Critics Award
Brothers. The Final Confession Braty. Ostannya spovid
Victoria Trofimenko
Winner
Silver St. George / Best Actor
Tadanobu Asano
Tadanobu Asano
My Man
Winner
Silver St. George / Best Actress
Natalka Polovynka
Brothers. The Final Confession
Winner
Silver St. George / Best Director
Da i Da 4.4
Da i Da
Valeriya Gay Germanika
Winner
Da i Da 4.4
Da i Da
Valeriya Gay Germanika
Winner
Silver St. George / Best Film of the Documentary Competition
Deep Love Deep Love
Jan P. Matuszynski
Winner
All nominees
Scheherazade's Diary Yawmiyat Scheherazade
Zeina Daccache
The Green Prince 7.6
The Green Prince
Nadav Shirman
The Armstrong Lie 7.2
The Armstrong Lie
Alex Gibney
Web Junkie Web Junkie
Hilla Medalia, Shosh Shlam
Web Junkie Web Junkie
Hilla Medalia, Shosh Shlam
Cardiopulitika Cardiopulitika
Svetlana Strelnikova
L'expérience Blocher L'expérience Blocher
Jean-Stéphane Bron
Happiness 7.1
Happiness
Thomas Balmès
Special Jury Prize
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoglu
Winner
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoglu
Winner
Golden Prize / Best Feature Film
All nominees
Chagall-Malevich 6.4
Chagall-Malevich Chagall - Malevich
Kristi Shnayder
Grand Prix Stanislavsky Prize
Inna Churikova
Inna Churikova
For the outstanding achievement in the career of acting and devotion to the principles of K. Stanislavsky's school.
Winner
Kommersant Weekend Prize
Da i Da 4.4
Da i Da
Valeriya Gay Germanika
Winner
NETPAC Award
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoglu
Winner
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoglu
Winner
NETPAC Award - Special Mention
Nagima Nagima
Zhanna Isabaeva
Winner
Europe Plus Europe
All nominees
O Primeiro Verão O Primeiro Verão
Adriano Mendes
