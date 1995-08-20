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Poster of Richard III
7.6
Kinoafisha Films Richard III
7.6

Richard III

, 1995
Richard III
USA, Great Britain / War, Drama / 18+
Poster of Richard III
7.6

Synopsis

The classic Shakespearean play about a murderously scheming king staged in an alternative fascist England setting.

Cast

Ian McKellen
Ian McKellen
Richard III - Duke of Gloucester
Annette Bening
Annette Bening
Queen Elizabeth
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Kristin Scott Thomas
Kristin Scott Thomas
John Wood
John Wood
King Edward IV
Maggie Smith
Maggie Smith
Duchess of York
Jim Carter
Jim Carter
Nigel Hawthorne
Nigel Hawthorne
Duke of Clarence
Christopher Bowen
Prince Edward of Lancaster
Edward Jewesbury
King Henry VI
Bill Paterson
Bill Paterson
Ratcliffe
Director Richard Loncraine
Writer Richard Eyre, Ian McKellen, Richard Loncraine, William Shakespeare
Composer Trevor Jones
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1995
World premiere 20 August 1995
Release date
20 August 1995 Russia 16+
12 February 1996 Great Britain
18 April 1996 Italy
20 August 1995 Kazakhstan
9 November 1996 South Korea 18
29 December 1995 USA
20 August 1995 Ukraine
MPAA R
Budget 6,000,000 GBP
Worldwide Gross $2,748,518
Production Mayfair Entertainment International, British Screen Productions, Bayly/Paré Productions
Also known as
Richard III, Ricardo III, Ричард III, 理查三世, III. Richard, III. Richárd, Ricard III, Ričardas III, Ricardo 3º, Riccardo III, Rihardos o 3os, Rikhard III, Ryszard III, Ριχάρδος ο 3ος, リチャード三世（1996）

Film rating

7.6
Rate 12 votes
7.3 IMDb
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