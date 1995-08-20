Cast
Christopher Bowen
Prince Edward of Lancaster
Cast and Crew
Director
Richard Loncraine
Composer
Trevor Jones
Film details
Country
USA / Great Britain
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
1995
World premiere
20 August 1995
Release date
|20 August 1995
|Russia
|
|16+
|12 February 1996
|Great Britain
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|18 April 1996
|Italy
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|20 August 1995
|Kazakhstan
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|9 November 1996
|South Korea
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|18
|29 December 1995
|USA
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|20 August 1995
|Ukraine
|
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MPAA
R
Budget
6,000,000 GBP
Worldwide Gross
$2,748,518
Production
Mayfair Entertainment International, British Screen Productions, Bayly/Paré Productions
Also known as
Richard III, Ricardo III, Ричард III, 理查三世, III. Richard, III. Richárd, Ricard III, Ričardas III, Ricardo 3º, Riccardo III, Rihardos o 3os, Rikhard III, Ryszard III, Ριχάρδος ο 3ος, リチャード三世（1996）