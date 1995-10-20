Menu
Poster of Get Shorty
6.3 IMDb Rating: 6.9
Kinoafisha Films Get Shorty

Get Shorty

Get Shorty 18+
Synopsis

A mobster travels to Hollywood to collect a debt and discovers that the movie business is much the same as his current job.
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1995
Online premiere 1 November 2025
World premiere 20 October 1995
Release date
20 October 1995 Russia 16+
30 November 1995 Argentina
26 January 1996 Australia
27 March 1996 Belgium
7 March 1996 Czechia 12+
26 March 1996 France
20 February 1996 Germany
14 March 1996 Great Britain
8 March 1996 Greece
21 March 1996 Hungary
8 March 1996 Italy
20 October 1995 Kazakhstan
9 March 1996 South Korea 18
24 February 1996 Spain
20 October 1995 USA
20 October 1995 Ukraine
MPAA R
Budget $30,250,000
Worldwide Gross $115,101,622
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Jersey Films
Also known as
Get Shorty, El nombre del juego, Chyťte ho!, Cómo conquistar Hollywood, Get Shorty - hyvä pätkä, Schnappt Shorty, C'est le petit qu'il nous faut, Dorwać Małego, Get Shorty (Stars et truands), Giang Hồ Mê Điện Ảnh, Hyvä pätkä, Jogos Quase Perigosos, Kdo bo koga, Kontraktas su neūžauga, O Nome do Jogo, Piaste ton konto, Sterren en gangsters, Szóljatok a köpcösnek!, Tfos et Shorty, Tooge jupats, Tut şu bücürü, Uhvati Šortija, Uhvatite maloga, Un mafiot la Hollywood, Πιάστε τον κοντό, Достать коротышку, Знайти коротуна, Игра на пари, Контракт с коротышкой, ゲット・ショーティ, 黑道當家
Director
Barry Sonnenfeld
Barry Sonnenfeld
Cast
John Travolta
John Travolta
Rene Russo
Rene Russo
Danny DeVito
Danny DeVito
Delroy Lindo
Delroy Lindo
James Gandolfini
James Gandolfini
6.3
6.9 IMDb
Quotes
Harry Zimm I once asked this literary agent, uh, what kind of writing paid the best... he said, "Ransom notes."
Stills
