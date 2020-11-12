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Poster of W.R.: Mysteries of the Organism
6.8
Kinoafisha Films W.R.: Mysteries of the Organism
6.8

W.R.: Mysteries of the Organism

, 1971
W.R. - Misterije organizma
Germany, Yugoslavia / Fantasy, Comedy, Drama / 18+
Poster of W.R.: Mysteries of the Organism
6.8

Cast

Milena Dravić
Milena
Ivica Vidović
Vladimir Ilyich
Zivka Matic
Landlady
Nikola Milić
Jagoda Kaloper
Jagoda
Tuli Kupferberg
US Soldier
Zoran Radmilovic
Radmilovic
Jackie Curtis
Self
Miodrag Andrić
Soldier
Dragoljub Ivkov
Director Dušan Makavejev
Writer Dušan Makavejev
Composer Bojana Marijan
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Yugoslavia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1971
World premiere 10 May 1971
Release date
10 May 1971 Yugoslavia
Production Neoplanta Film, Telepool
Also known as
W.R. - Misterije organizma, WR: Mysteries of the Organism, W.R.: Mysteries of the Organism, Los misterios del organismo, Mystery of Body, Organismens mysterier, Os Mistérios do Organismo, W. R. - Az organizmus misztériuma, W.R: Organizmanın Sırları, W.R. - Kroppens mysterier, W.R. - Mistérios do Organismo, W.R. - Mysterien des Organismus, W.R. - Mysteries van het organisme, W.R. - Organismens mysterier, W.R. - Os Mistérios do Organismo, WR - organismin mysteerit, WR - tajemnice organizmu, WR ou les mystères de l'organisme, WR: Organism no Shimpi, WR: 유기체의 신비, WR:オルガニズムの神秘, Τα μυστήρια του οργανισμού, В.П.-Мистериите на организма, В.Р. Мистерии организма, W.R. Organismens mysterier, В.Р. Таємниці організму, W.R. Mysteries of the Organism

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
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