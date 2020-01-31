Падение, 2020

Трижды номинированный на «Оскар» Вигго Мортенсен выступает в роли режиссера, сценариста, композитора и актера фильма о консервативном отце, не желающем принимать выбор своего сына.
Хотя миру Вигго Мортенсен наиболее известен по ролям в трилогии «Властелин колец» и фильму «Зеленая книга», он также занимается музыкой, поэзией и фотографией. В свое время он также основал издательский дом и выпустил несколько джазовых пластинок, так что его приход в режиссуру должен был случиться рано или поздно. В своем фильме, сценарий которого изначально писался с опорой на отношения с собственной семьей, Мортенсен обращается к вечной проблеме отцов и детей, которая, вероятно, откликнется в душе каждого зрителя.
Джон (Вигго Мортенсен) по просьбе своего отца Уиллиса (Лэнс Хенриксен) привозит его к себе домой в Лос-Анджелес, однако тот настаивает, что помощь сына ему не требуется. Старик вечно брюзжит, недоволен всем вокруг, но Джон все равно чувствует груз ответственности за него на своих плечах. В прошлом они не раз причиняли друг другу боль, а колоссальная разница во взглядах на жизнь только усложняет ситуацию. У Уиллиса развивается деменция, и Джону не остается ничего другого, как попытаться принять отца и позаботиться о нем.
Режиссерский дебют Вигго Мортенсена.
Слоган фильма: «Понять нельзя простить».
Фильм попал в программу Каннского кинофестиваля 2020 года.
Актрисе Карине Баттрик, исполнившей роль маленькой Сары, не дали возможности прочитать сценарий полностью из-за взрослого содержания. Позже она говорила, что это усложнило для нее работу над фильмом.
Вигго Мортенсен придумал историю для картины случайно: во время долгого перелета он начал писать ее, так как не мог заснуть. Частично она основывалась на отношениях в собственной семье, но, по его словам, в итоге ни один из персонажей не имел с его родными ничего общего. Сначала он думал, что несколько написанных им страниц могут стать романом, но позже принял решение превратить их в сценарий.
2008 год был выбран в качестве времени действия неслучайно. Это был год избрания Барака Обамы на пост президента США. Предполагается, что это событие должно еще больше подчеркнуть разницу между Джоном и его отцом.
Актеры Вигго Мортенсен и Лэнс Хенриксен уже работали вместе над фильмом «Аппалуза».
Первоначально Вигго Мортенсен не планировал сниматься в собственном фильме, однако из финансовых соображений ему пришлось изменить свое решение.
Съемки проходили в течение 25 дней в Канаде и 4 дней в Лос-Анджелесе. Такой короткий съемочный период связан со скромным финансированием ленты. Вигго Мортенсен утверждает, что все деньги, заработанные им на этом проекте, позже были вложены в него же.
Стареющий отец не справляется с одинокой жизнью на ферме и переезжает в Лос-Анджелес в семью сына. Смогут ли отец и сын преодолеть боль, которую они всю жизни причиняли себе и друг другу, и подняться над конфликтом двух точек зрения на мир? Пронзительная история любви и греха, принятия и прощения.