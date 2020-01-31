Падение, 2020

Трижды номинированный на «Оскар» Вигго Мортенсен выступает в роли режиссера, сценариста, композитора и актера фильма о консервативном отце, не желающем принимать выбор своего сына.

Хотя миру Вигго Мортенсен наиболее известен по ролям в трилогии «Властелин колец» и фильму «Зеленая книга», он также занимается музыкой, поэзией и фотографией. В свое время он также основал издательский дом и выпустил несколько джазовых пластинок, так что его приход в режиссуру должен был случиться рано или поздно. В своем фильме, сценарий которого изначально писался с опорой на отношения с собственной семьей, Мортенсен обращается к вечной проблеме отцов и детей, которая, вероятно, откликнется в душе каждого зрителя.

Джон (Вигго Мортенсен) по просьбе своего отца Уиллиса (Лэнс Хенриксен) привозит его к себе домой в Лос-Анджелес, однако тот настаивает, что помощь сына ему не требуется. Старик вечно брюзжит, недоволен всем вокруг, но Джон все равно чувствует груз ответственности за него на своих плечах. В прошлом они не раз причиняли друг другу боль, а колоссальная разница во взглядах на жизнь только усложняет ситуацию. У Уиллиса развивается деменция, и Джону не остается ничего другого, как попытаться принять отца и позаботиться о нем.