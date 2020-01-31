Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Падение Падение
Киноафиша Фильмы Падение
Falling

Падение, 2020

2020 / США
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Острая социальная драма о вечных проблемах отцов и детей.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Трижды номинированный на «Оскар» Вигго Мортенсен выступает в роли режиссера, сценариста, композитора и актера фильма о консервативном отце, не желающем принимать выбор своего сына.

Хотя миру Вигго Мортенсен наиболее известен по ролям в трилогии «Властелин колец» и фильму «Зеленая книга», он также занимается музыкой, поэзией и фотографией. В свое время он также основал издательский дом и выпустил несколько джазовых пластинок, так что его приход в режиссуру должен был случиться рано или поздно. В своем фильме, сценарий которого изначально писался с опорой на отношения с собственной семьей, Мортенсен обращается к вечной проблеме отцов и детей, которая, вероятно, откликнется в душе каждого зрителя.

Джон (Вигго Мортенсен) по просьбе своего отца Уиллиса (Лэнс Хенриксен) привозит его к себе домой в Лос-Анджелес, однако тот настаивает, что помощь сына ему не требуется. Старик вечно брюзжит, недоволен всем вокруг, но Джон все равно чувствует груз ответственности за него на своих плечах. В прошлом они не раз причиняли друг другу боль, а колоссальная разница во взглядах на жизнь только усложняет ситуацию. У Уиллиса развивается деменция, и Джону не остается ничего другого, как попытаться принять отца и позаботиться о нем.

Режиссерский дебют Вигго Мортенсена.

Слоган фильма: «Понять нельзя простить».

Фильм попал в программу Каннского кинофестиваля 2020 года.

Актрисе Карине Баттрик, исполнившей роль маленькой Сары, не дали возможности прочитать сценарий полностью из-за взрослого содержания. Позже она говорила, что это усложнило для нее работу над фильмом.

Вигго Мортенсен придумал историю для картины случайно: во время долгого перелета он начал писать ее, так как не мог заснуть. Частично она основывалась на отношениях в собственной семье, но, по его словам, в итоге ни один из персонажей не имел с его родными ничего общего. Сначала он думал, что несколько написанных им страниц могут стать романом, но позже принял решение превратить их в сценарий.

2008 год был выбран в качестве времени действия неслучайно. Это был год избрания Барака Обамы на пост президента США. Предполагается, что это событие должно еще больше подчеркнуть разницу между Джоном и его отцом.

Актеры Вигго Мортенсен и Лэнс Хенриксен уже работали вместе над фильмом «Аппалуза».

Первоначально Вигго Мортенсен не планировал сниматься в собственном фильме, однако из финансовых соображений ему пришлось изменить свое решение.

Съемки проходили в течение 25 дней в Канаде и 4 дней в Лос-Анджелесе. Такой короткий съемочный период связан со скромным финансированием ленты. Вигго Мортенсен утверждает, что все деньги, заработанные им на этом проекте, позже были вложены в него же.

Стареющий отец не справляется с одинокой жизнью на ферме и переезжает в Лос-Анджелес в семью сына. Смогут ли отец и сын преодолеть боль, которую они всю жизни причиняли себе и друг другу, и подняться над конфликтом двух точек зрения на мир? Пронзительная история любви и греха, принятия и прощения.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 8 октября 2020
Премьера онлайн 5 февраля 2021
Премьера в мире 31 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
В ролях
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Сверрир Гуднасон
Сверрир Гуднасон
Лора Линни
Лора Линни
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про детей Фильмы про детей
Постер фильма Падение 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Понять нельзя простить» — так звучит слоган «Падения». Хотя он и навевает жутковатые школьные воспоминания о попытках разобраться в замысловатой пунктуации русского языка с помощью хрестоматийного «Казнить нельзя помиловать», в нем заключена вся суть фильма. И, если хотите, интерактивный элемент: по окончании просмотра каждый волен сам решать, где в этой фразе место запятой. Уиллис (Лэнс Хенриксен) покидает ферму в Иллинойсе и летит на неделю в…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Пусть батя услышит: 7 образов отца в кино 23 февраля в прокат выходит комедия «Батя» от телеканала ТНТ4. Владимир Вдовиченков исполнил там роль отца, который воспитывает ребенка в 90-е. Спустя годы сын вырос, женился и завел собственных детей, но закопался в комплексах из-за «неидеального» воспитания. Разбираемся, какие еще образы отцов встречались в кино за последние годы.  
Написать
19 февраля 2021 13:35
Вигго Мортенсен собирается сняться в новом фильме ужасов Дэвида Кроненберга Актер обещает, что зрители увидят нечто тревожное.
Написать
2 февраля 2021 15:37
Фильм Вигго Мортенсена «Падение» получил новый трейлер Драма выходит в домашний прокат 5 февраля.
Написать
14 января 2021 12:55
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши