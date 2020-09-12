Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Удары Удары
Киноафиша Фильмы Удары
Bruised

Удары, 2021

2021 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Удары»

Идеальный вариант для поклонников «Рокки», способный вдохновить на собственные свершения.

Впечатляющая режиссура от голливудской кинозвезды Холли Берри, одновременно исполнившей центральную роль. Несмотря на солидный возраст, актриса предстала на экране в нехарактерном для себя образе бойца смешанных единоборств, добившись безупречной физической формы, а также освоив все базовые приемы, необходимые для аутентичного воссоздания спортивных поединков.

История, выдержанная в лучших традициях знаменитой «Малышки на миллион» Клинта Иствуда. Помимо ярких боев в октагоне с впечатляющей хореографией, зрителей ждет пронзительная драма женщины, вынужденной рисковать всем ради самого близкого человека.

Один из главных релизов на стриминге Netflix в 2021 году. Онлайн-платформа продолжает радовать своих подписчиков разнообразным контентом, выпуская не только сериалы со всего света, но и нестандартные полнометражные фильмы, поставленные дебютантами. «Удары» стали первым опытом Берри в качестве постановщицы. И нет никаких сомнений, что однажды она порадует своих фанатов новыми режиссерскими работами.

Музыкальное сопровождение в исполнении Аски Мацумия, до этого писавшей саундтреки к проектам Кристал Мозелль и Джулии Харт.

Режиссерский дебют актрисы Холли Берри. Оскароносная звезда прославилась благодаря образу супергероини Шторм в кинофраншизе «Люди Икс», а также фильмам «Тревожный вызов», «Готика», «Бал монстров» и «Умири, но не сейчас».

Сценарий написала Мишель Розенфарб, для которой это первый опыт работы в полнометражном кино. Ранее она сочинила рассказ для 15-минутной драмы «Sweet Surrender», снятой Борнилой Чаттерджи и выпущенной в 2011 году.

Первоначально постановкой должен был заняться опытный кинорежиссер Ник Кассаветис, тогда как на главную роль претендовала Блейк Лайвли («Отмель», «Век Адалин», «Сплетница»).

Некоторое время на роль бойца ММА рассматривалась реальная спортсменка Кэт Зингано.

Основные съемки начались в ноябре 2019 на территории Нью-Джерси, тогда как производство завершилось 20 декабря.

В одной из сцен Холли Берри получила легкую травму, из-за чего съемочный процесс был приостановлен на несколько дней.

В кинокартине участвует Адан Канто, наиболее известный по блокбастеру «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Изначально кинолента «Удары» создавалась для широкого проката, но пандемия привела к переносу кинотеатрального релиза на неопределенный срок. В сентябре 2021 года Netflix приобрел права на распространение фильма. Сумма сделки составила примерно 20 миллионов долларов. Несмотря на это, спортивная драма Холли Берри все же вышла в ограниченный прокат 17 ноября 2021 года, за неделю до выхода на стриминге.

Джеки, выбирая между ребёнком и рингом, отдала предпочтение спортивной карьере. Однако теперь, не добившись успехов в боях без правил, она хочет вернуть шестилетнего сына. Ей угрожают лишением родительских прав, поэтому Джеки возвращается на ринг, чтобы заработать денег на будущее себе и ребёнку.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 24 ноября 2021
Премьера в мире 12 сентября 2020
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Холли Берри
Холли Берри
В ролях
Холли Берри
Холли Берри
Стивен Хендерсон
Стивен Хендерсон
Адан Канто
Адан Канто
Шамир Андерсон
Шамир Андерсон
Марселла Ленц-Поуп
Марселла Ленц-Поуп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Удары 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Джеки (Холли Берри) когда-то была звездой женского MMA. Причем не просто звездой, а настоящей легендой — даже спустя несколько лет ее, давно оставившую спортивную карьеру, без труда узнают на улице. Девушку долгое время никто не мог победить, но одно сокрушительное поражение она все-таки потерпела. Через 4 года после него Джеки — обычная домохозяйка, подрабатывающая уборщицей. Она живет со своим экс-менеджером Дэси (Адан Канто) и не задумывается над тем, чтобы вернуться в клетку.…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Удары
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На фоне успеха «Ударов» Холли Берри заключила контракт с Netflix на производство новых фильмов Драма возглавила чарт США.
Написать
1 декабря 2021 10:26
Холли Берри рассказала, что побудило ее стать режиссером Она сделала это, чтобы ее дети ею гордились. 
Написать
26 ноября 2021 11:18
Холли Берри хотела бы снять ремейк «Женщины-кошки» Она считает, что миссия героини должна быть более глобальной. 
Написать
16 ноября 2021 12:49
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши