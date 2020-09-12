Удары, 2021

5 причин посмотреть фильм «Удары»
Идеальный вариант для поклонников «Рокки», способный вдохновить на собственные свершения.
Впечатляющая режиссура от голливудской кинозвезды Холли Берри, одновременно исполнившей центральную роль. Несмотря на солидный возраст, актриса предстала на экране в нехарактерном для себя образе бойца смешанных единоборств, добившись безупречной физической формы, а также освоив все базовые приемы, необходимые для аутентичного воссоздания спортивных поединков.
История, выдержанная в лучших традициях знаменитой «Малышки на миллион» Клинта Иствуда. Помимо ярких боев в октагоне с впечатляющей хореографией, зрителей ждет пронзительная драма женщины, вынужденной рисковать всем ради самого близкого человека.
Один из главных релизов на стриминге Netflix в 2021 году. Онлайн-платформа продолжает радовать своих подписчиков разнообразным контентом, выпуская не только сериалы со всего света, но и нестандартные полнометражные фильмы, поставленные дебютантами. «Удары» стали первым опытом Берри в качестве постановщицы. И нет никаких сомнений, что однажды она порадует своих фанатов новыми режиссерскими работами.
Музыкальное сопровождение в исполнении Аски Мацумия, до этого писавшей саундтреки к проектам Кристал Мозелль и Джулии Харт.
Режиссерский дебют актрисы Холли Берри. Оскароносная звезда прославилась благодаря образу супергероини Шторм в кинофраншизе «Люди Икс», а также фильмам «Тревожный вызов», «Готика», «Бал монстров» и «Умири, но не сейчас».
Сценарий написала Мишель Розенфарб, для которой это первый опыт работы в полнометражном кино. Ранее она сочинила рассказ для 15-минутной драмы «Sweet Surrender», снятой Борнилой Чаттерджи и выпущенной в 2011 году.
Первоначально постановкой должен был заняться опытный кинорежиссер Ник Кассаветис, тогда как на главную роль претендовала Блейк Лайвли («Отмель», «Век Адалин», «Сплетница»).
Некоторое время на роль бойца ММА рассматривалась реальная спортсменка Кэт Зингано.
Основные съемки начались в ноябре 2019 на территории Нью-Джерси, тогда как производство завершилось 20 декабря.
В одной из сцен Холли Берри получила легкую травму, из-за чего съемочный процесс был приостановлен на несколько дней.
В кинокартине участвует Адан Канто, наиболее известный по блокбастеру «Люди Икс: Дни минувшего будущего».
Изначально кинолента «Удары» создавалась для широкого проката, но пандемия привела к переносу кинотеатрального релиза на неопределенный срок. В сентябре 2021 года Netflix приобрел права на распространение фильма. Сумма сделки составила примерно 20 миллионов долларов. Несмотря на это, спортивная драма Холли Берри все же вышла в ограниченный прокат 17 ноября 2021 года, за неделю до выхода на стриминге.
Джеки, выбирая между ребёнком и рингом, отдала предпочтение спортивной карьере. Однако теперь, не добившись успехов в боях без правил, она хочет вернуть шестилетнего сына. Ей угрожают лишением родительских прав, поэтому Джеки возвращается на ринг, чтобы заработать денег на будущее себе и ребёнку.