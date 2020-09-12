Удары, 2021

5 причин посмотреть фильм «Удары»

Идеальный вариант для поклонников «Рокки», способный вдохновить на собственные свершения.

Впечатляющая режиссура от голливудской кинозвезды Холли Берри, одновременно исполнившей центральную роль. Несмотря на солидный возраст, актриса предстала на экране в нехарактерном для себя образе бойца смешанных единоборств, добившись безупречной физической формы, а также освоив все базовые приемы, необходимые для аутентичного воссоздания спортивных поединков.

История, выдержанная в лучших традициях знаменитой «Малышки на миллион» Клинта Иствуда. Помимо ярких боев в октагоне с впечатляющей хореографией, зрителей ждет пронзительная драма женщины, вынужденной рисковать всем ради самого близкого человека.

Один из главных релизов на стриминге Netflix в 2021 году. Онлайн-платформа продолжает радовать своих подписчиков разнообразным контентом, выпуская не только сериалы со всего света, но и нестандартные полнометражные фильмы, поставленные дебютантами. «Удары» стали первым опытом Берри в качестве постановщицы. И нет никаких сомнений, что однажды она порадует своих фанатов новыми режиссерскими работами.

Музыкальное сопровождение в исполнении Аски Мацумия, до этого писавшей саундтреки к проектам Кристал Мозелль и Джулии Харт.