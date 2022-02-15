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Мира Наир
Мира Наир
Mira Nair
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Мира Наир
Mira Nair
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Дата рождения
15 октября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актриса
Биография Мира Наир
Родилась 15 октября 1957 года. Индия.
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Фильмография Мира Наир
Королева Катве
спорт, драма
2016, США / ЮАР
7.0
Фундаменталист поневоле
триллер
2012, США / Великобритания / Катар
6.0
Амелия
биография, драма
2009, США
5.0
Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
7.0
Тезки
драма
2006, США / Индия
7.0
Ярмарка тщеславия
драма
2004, США / Великобритания
7.0
11 сентября
документальный, драма
2002, Великобритания / Египет / Япония / Франция / Мексика / США / Иран
6.0
Истерическая слепота
драма
2002, США
6.0
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Начались съемки сериала «Сокровище нации»
Появились первые фото с центральной звездой.
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15 февраля 2022 10:37
В многосерийном спин-оффе «Сокровища нации» главную роль исполнит Лизетт Алексис
В центре сюжета сериала Disney+ окажется молодая латиноамериканка.
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29 октября 2021 14:02
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25 марта 2021 10:56
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