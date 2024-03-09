Меню
Золотая малина
Золотая малина
События
Золотая малина 2024
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2024 году
Место проведения
США
Дата проведения
9 марта 2024
Золотая малина / Худший фильм
4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд
Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.5
Неудержимые 4
Expend4bles
Смотреть трейлер
7.4
Шазам!: Ярость богов
Shazam! Fury of the Gods
Смотреть трейлер
5.5
Изгоняющий дьявола: Верующий
The Exorcist: Believer
Смотреть трейлер
6.6
Мег 2: Бездна
Meg 2: The Trench
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Рис Фрейк-Уотерфилд
Винни-Пух: Кровь и мёд
Победитель
Все номинанты
Бен Уитли
Мег 2: Бездна
Пейтон Рид
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Скотт Во
Неудержимые 4
Дэвид Гордон Грин
Изгоняющий дьявола: Верующий
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Джон Войт
Mercy
Победитель
Все номинанты
Рассел Кроу
Экзорцист Ватикана
Вин Дизель
Форсаж 10
Крис Эванс
Без ответа
Джейсон Стэйтем
Мег 2: Бездна
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Меган Фокс
Джонни и Клайд
Победитель
Все номинанты
Ана де Армас
Без ответа
Хелен Миррен
Шазам!: Ярость богов
Дженнифер Лопес
Мать
Сальма Хайек
Супер Майк: Последний танец
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Сильвестр Сталлоне
Неудержимые 4
Победитель
Все номинанты
Франко Неро
Экзорцист Ватикана
Мэл Гибсон
Время расплаты
Билл Мюррей
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Майкл Дуглас
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Меган Фокс
Неудержимые 4
Победитель
Все номинанты
Бай Лин
Джонни и Клайд
Люси Лью
Шазам!: Ярость богов
Мэри Стюарт Мастерсон
Пять ночей с Фредди
Ким Кэттролл
Уикенд с батей
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд
Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
5.5
Изгоняющий дьявола: Верующий
The Exorcist: Believer
Смотреть трейлер
7.4
Шазам!: Ярость богов
Shazam! Fury of the Gods
Смотреть трейлер
7.3
Индиана Джонс и колесо судьбы
Indiana Jones and the Dial of Destiny
Смотреть трейлер
6.5
Неудержимые 4
Expend4bles
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд
Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.5
Неудержимые 4
Expend4bles
Смотреть трейлер
5.5
Изгоняющий дьявола: Верующий
The Exorcist: Believer
Смотреть трейлер
7.3
Индиана Джонс и колесо судьбы
Indiana Jones and the Dial of Destiny
Смотреть трейлер
7.3
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Ant-Man and the Wasp Quantumania
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд
Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.5
Неудержимые 4
Expend4bles
Смотреть трейлер
5.5
Изгоняющий дьявола: Верующий
The Exorcist: Believer
Смотреть трейлер
5.8
Супер Майк: Последний танец
Magic Mike's Last Dance
Сальма Хайек, Ченнинг Татум
Смотреть трейлер
6.1
Без ответа
Ghosted
Крис Эванс, Ана де Армас
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Премия за восстановление репутации
