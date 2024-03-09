Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотая малина События Золотая малина 2024

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2024 году

Место проведения США
Дата проведения 9 марта 2024
Золотая малина / Худший фильм
Винни-Пух: Кровь и мёд 4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Неудержимые 4 6.5
Неудержимые 4 Expend4bles
Смотреть трейлер
Шазам!: Ярость богов 7.4
Шазам!: Ярость богов Shazam! Fury of the Gods
Смотреть трейлер
Изгоняющий дьявола: Верующий 5.5
Изгоняющий дьявола: Верующий The Exorcist: Believer
Смотреть трейлер
Мег 2: Бездна 6.6
Мег 2: Бездна Meg 2: The Trench
Смотреть трейлер
Золотая малина / Худший режиссер
Рис Фрейк-Уотерфилд
Винни-Пух: Кровь и мёд
Победитель
Все номинанты
Бен Уитли
Бен Уитли
Мег 2: Бездна
Пейтон Рид
Пейтон Рид
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Скотт Во
Скотт Во
Неудержимые 4
Дэвид Гордон Грин
Дэвид Гордон Грин
Изгоняющий дьявола: Верующий
Золотая малина / Худшая мужская роль
Джон Войт
Джон Войт
Mercy
Победитель
Все номинанты
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Экзорцист Ватикана
Вин Дизель
Вин Дизель
Форсаж 10
Крис Эванс
Крис Эванс
Без ответа
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Мег 2: Бездна
Золотая малина / Худшая женская роль
Меган Фокс
Меган Фокс
Джонни и Клайд
Победитель
Все номинанты
Ана де Армас
Ана де Армас
Без ответа
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Шазам!: Ярость богов
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Мать
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Супер Майк: Последний танец
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Неудержимые 4
Победитель
Все номинанты
Франко Неро
Франко Неро
Экзорцист Ватикана
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Время расплаты
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Меган Фокс
Меган Фокс
Неудержимые 4
Победитель
Все номинанты
Бай Лин
Бай Лин
Джонни и Клайд
Люси Лью
Люси Лью
Шазам!: Ярость богов
Мэри Стюарт Мастерсон
Мэри Стюарт Мастерсон
Пять ночей с Фредди
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Уикенд с батей
Золотая малина / Худший сценарий
Винни-Пух: Кровь и мёд 4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Изгоняющий дьявола: Верующий 5.5
Изгоняющий дьявола: Верующий The Exorcist: Believer
Смотреть трейлер
Шазам!: Ярость богов 7.4
Шазам!: Ярость богов Shazam! Fury of the Gods
Смотреть трейлер
Индиана Джонс и колесо судьбы 7.3
Индиана Джонс и колесо судьбы Indiana Jones and the Dial of Destiny
Смотреть трейлер
Неудержимые 4 6.5
Неудержимые 4 Expend4bles
Смотреть трейлер
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Винни-Пух: Кровь и мёд 4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Неудержимые 4 6.5
Неудержимые 4 Expend4bles
Смотреть трейлер
Изгоняющий дьявола: Верующий 5.5
Изгоняющий дьявола: Верующий The Exorcist: Believer
Смотреть трейлер
Индиана Джонс и колесо судьбы 7.3
Индиана Джонс и колесо судьбы Indiana Jones and the Dial of Destiny
Смотреть трейлер
Человек-муравей и Оса: Квантомания 7.3
Человек-муравей и Оса: Квантомания Ant-Man and the Wasp Quantumania
Смотреть трейлер
Золотая малина / Худшая экранная пара
Винни-Пух: Кровь и мёд 4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Неудержимые 4 6.5
Неудержимые 4 Expend4bles
Смотреть трейлер
Изгоняющий дьявола: Верующий 5.5
Изгоняющий дьявола: Верующий The Exorcist: Believer
Смотреть трейлер
Супер Майк: Последний танец 5.8
Супер Майк: Последний танец Magic Mike's Last Dance
Сальма Хайек, Ченнинг Татум
Смотреть трейлер
Без ответа 6.1
Без ответа Ghosted
Крис Эванс, Ана де Армас
Смотреть трейлер
Премия за восстановление репутации
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше