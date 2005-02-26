Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотая малина События Золотая малина 2005

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2005 году

Место проведения Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 26 февраля 2005
Золотая малина / Худший фильм
Женщина-кошка 6.2
Женщина-кошка Catwoman
Победитель
Все номинанты
Пережить Рождество 5.9
Пережить Рождество Surviving Christmas
Superbabies: Baby Geniuses 2 Superbabies: Baby Geniuses 2
Белые Цыпочки 6.1
Белые Цыпочки White Chicks
Александр 6.2
Александр Alexander
Золотая малина / Худший режиссер
Питоф
Женщина-кошка
Победитель
Все номинанты
Оливер Стоун
Оливер Стоун
Александр
Ренни Харлин
Ренни Харлин
Изгоняющий дьявола: Начало
Пол Шредер
Пол Шредер
Изгоняющий дьявола: Начало
Ренни Харлин
Ренни Харлин
Изгоняющий дьявола: Начало
Пол Шредер
Пол Шредер
Изгоняющий дьявола: Начало
Боб Кларк
Superbabies: Baby Geniuses 2
Кинен Айвори Уайанс
Белые Цыпочки
Золотая малина / Худшая мужская роль
Джордж У. Буш
Фаренгейт 9/11
Победитель
Все номинанты
Вин Дизель
Вин Дизель
Хроники Риддика
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Александр
Золотая малина / Худшая женская роль
Холли Берри
Холли Берри
Женщина-кошка
Победитель
Все номинанты
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Эшли Олсен
Эшли Олсен
Мэри-Кейт Олсен
Мэри-Кейт Олсен
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Марлон Уайанс
Марлон Уайанс
Белые Цыпочки
Шон Уэйнс
Шон Уэйнс
Белые Цыпочки
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Дональд Рамсфелд
Фаренгейт 9/11
Победитель
Все номинанты
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Вокруг света за 80 дней
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Александр
Джон Войт
Джон Войт
Superbabies: Baby Geniuses 2
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Женщина-кошка
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фаренгейт 9/11
Победитель
Все номинанты
Кармен Электра
Кармен Электра
Старски и Хатч
Condoleezza Rice
Фаренгейт 9/11
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Женщина-кошка
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Девушка из Джерси
Золотая малина / Худший сценарий
Женщина-кошка 6.2
Женщина-кошка Catwoman
John Brancato, Michael Ferris, Theresa Rebeck, Джон Роджерс
Победитель
Все номинанты
Белые Цыпочки 6.1
Белые Цыпочки White Chicks
Кинен Айвори Уайанс, Марлон Уайанс, Xavier Cook, Andrew McElfresh, Michael Anthony Snowden, Шон Уэйнс
Александр 6.2
Александр Alexander
Оливер Стоун, Лаэта Калогридис, Christopher Kyle
Пережить Рождество 5.9
Пережить Рождество Surviving Christmas
Гарри Элфонт, Deborah Kaplan, Joshua Sternin, Jennifer Ventimilia
Superbabies: Baby Geniuses 2 Superbabies: Baby Geniuses 2
Gregory Poppen, Steven Paul
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Скуби Ду 2: Монстры на свободе 6.1
Скуби Ду 2: Монстры на свободе Scooby Doo 2: Monsters Unleashed
Победитель
Все номинанты
Чужой против хищника 6.0
Чужой против хищника AVP: Alien vs. Predator
Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей 4.9
Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid
Изгоняющий дьявола: Начало 5.7
Изгоняющий дьявола: Начало Exorcist: The Beginning
Вокруг света за 80 дней 6.6
Вокруг света за 80 дней Around the World in 80 Days
Around the World in 80 Daze.
Золотая малина / Худшая экранная пара
Фаренгейт 9/11 6.9
Фаренгейт 9/11 Farenheit 9/11
Джордж У. Буш, Condoleezza Rice
Победитель
Все номинанты
Мгновения Нью-Йорка 6.2
Мгновения Нью-Йорка New York Minute
Эшли Олсен, Мэри-Кейт Олсен
Женщина-кошка 6.2
Женщина-кошка Catwoman
Шэрон Стоун, Холли Берри, Бенджамин Брэтт
Девушка из Джерси 6.9
Девушка из Джерси Jersey Girl
Дженнифер Лопес, Лив Тайлер, Бен Аффлек
Белые Цыпочки 6.1
Белые Цыпочки White Chicks
Марлон Уайанс, Шон Уэйнс
Золотая малина / Худшая "комедия" за первые 25 лет
Джильи 4.3
Джильи Gigli
Победитель
Все номинанты
Плуто Нэш 3.8
Плуто Нэш The Adventures of Pluto Nash
Смотреть трейлер
Leonard Part 6 Leonard Part 6
Пошел ты, Фредди 5.7
Пошел ты, Фредди Freddy Got Fingered
Кот 5.4
Кот The Cat in the Hat
Золотая малина / Худшая "драма" за первые 25 лет
Поле битвы: Земля 3.8
Поле битвы: Земля Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Победитель
Все номинанты
Mommie Dearest Mommie Dearest
Унесенные 3.6
Унесенные Swept Away
The Lonely Lady The Lonely Lady
Шоугелз 6.3
Шоугелз Showgirls
Золотая малина / Худший "мюзикл" за первые 25 лет
От Джастина к Келли 2.0
От Джастина к Келли From Justin to Kelly
Победитель
Все номинанты
Блеск 2.3
Блеск Glitter
Rhinestone Rhinestone
Can't Stop the Music Can't Stop the Music
Ксанаду 5.5
Ксанаду Xanadu
Спайс Уорлд 3.7
Спайс Уорлд Spice World
Золотая малина / Худший неудачник за 25 лет
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Победитель
Все номинанты
Киану Ривз
Киану Ривз
Киану Ривз
Райан О’Нил
Райан О'Нил
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
