Золотая малина 2005
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2005 году
Место проведения
Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
26 февраля 2005
Золотая малина / Худший фильм
6.2
Женщина-кошка
Catwoman
Победитель
Все номинанты
5.9
Пережить Рождество
Surviving Christmas
Superbabies: Baby Geniuses 2
Superbabies: Baby Geniuses 2
6.1
Белые Цыпочки
White Chicks
6.2
Александр
Alexander
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Питоф
Женщина-кошка
Победитель
Все номинанты
Оливер Стоун
Александр
Ренни Харлин
Изгоняющий дьявола: Начало
Renny Harlin and/or Paul Schrader.
Пол Шредер
Изгоняющий дьявола: Начало
Renny Harlin and/or Paul Schrader.
Ренни Харлин
Изгоняющий дьявола: Начало
Renny Harlin and/or Paul Schrader.
Пол Шредер
Изгоняющий дьявола: Начало
Renny Harlin and/or Paul Schrader.
Боб Кларк
Superbabies: Baby Geniuses 2
Кинен Айвори Уайанс
Белые Цыпочки
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Джордж У. Буш
Фаренгейт 9/11
Победитель
Все номинанты
Вин Дизель
Хроники Риддика
Бен Стиллер
Черная зависть, Старски и Хатч, А вот и Полли, Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди, Вышибалы
Бен Аффлек
Пережить Рождество, Девушка из Джерси
Бен Аффлек
Пережить Рождество, Девушка из Джерси
Колин Фаррелл
Александр
Бен Стиллер
Черная зависть, Старски и Хатч, А вот и Полли, Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди, Вышибалы
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Холли Берри
Женщина-кошка
Halle Berry accepted her award in person, becoming the first actress to do so. Joined by her manager and co-star Alex Borstein, Berry made a highly self-deprecating speech that the audience responded to with laughter and cheers.
Победитель
Все номинанты
Хилари Дафф
История Золушки, Суперзвезда
Эшли Олсен
Мгновения Нью-Йорка
Мэри-Кейт Олсен
Мгновения Нью-Йорка
Хилари Дафф
История Золушки, Суперзвезда
Эшли Олсен
Мгновения Нью-Йорка
Мэри-Кейт Олсен
Мгновения Нью-Йорка
Анджелина Джоли
Александр, Забирая жизни
Анджелина Джоли
Александр, Забирая жизни
Марлон Уайанс
Белые Цыпочки
The Wayans Sisters.
Шон Уэйнс
Белые Цыпочки
The Wayans Sisters.
Марлон Уайанс
Белые Цыпочки
The Wayans Sisters.
Шон Уэйнс
Белые Цыпочки
The Wayans Sisters.
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Дональд Рамсфелд
Фаренгейт 9/11
Победитель
Все номинанты
Арнольд Шварценеггер
Вокруг света за 80 дней
Ah-Nuld Schwarzenegger, Around the World in 80 Daze.
Вэл Килмер
Александр
Джон Войт
Superbabies: Baby Geniuses 2
Ламбер Вильсон
Женщина-кошка
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Бритни Спирс
Фаренгейт 9/11
Победитель
Все номинанты
Кармен Электра
Старски и Хатч
Condoleezza Rice
Фаренгейт 9/11
Шэрон Стоун
Женщина-кошка
Дженнифер Лопес
Девушка из Джерси
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
6.2
Женщина-кошка
Catwoman
John Brancato, Michael Ferris, Theresa Rebeck, Джон Роджерс
Победитель
Все номинанты
6.1
Белые Цыпочки
White Chicks
Кинен Айвори Уайанс, Марлон Уайанс, Xavier Cook, Andrew McElfresh, Michael Anthony Snowden, Шон Уэйнс
6.2
Александр
Alexander
Оливер Стоун, Лаэта Калогридис, Christopher Kyle
5.9
Пережить Рождество
Surviving Christmas
Гарри Элфонт, Deborah Kaplan, Joshua Sternin, Jennifer Ventimilia
5.9
Пережить Рождество
Surviving Christmas
Гарри Элфонт, Deborah Kaplan, Joshua Sternin, Jennifer Ventimilia
Superbabies: Baby Geniuses 2
Superbabies: Baby Geniuses 2
Gregory Poppen, Steven Paul
6.1
Белые Цыпочки
White Chicks
Кинен Айвори Уайанс, Марлон Уайанс, Xavier Cook, Andrew McElfresh, Michael Anthony Snowden, Шон Уэйнс
6.2
Александр
Alexander
Оливер Стоун, Лаэта Калогридис, Christopher Kyle
Superbabies: Baby Geniuses 2
Superbabies: Baby Geniuses 2
Gregory Poppen, Steven Paul
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
6.1
Скуби Ду 2: Монстры на свободе
Scooby Doo 2: Monsters Unleashed
Победитель
Все номинанты
6.0
Чужой против хищника
AVP: Alien vs. Predator
4.9
Анаконда 2: Охота за Проклятой орхидеей
Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid
5.7
Изгоняющий дьявола: Начало
Exorcist: The Beginning
6.6
Вокруг света за 80 дней
Around the World in 80 Days
Around the World in 80 Daze.
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
6.9
Фаренгейт 9/11
Farenheit 9/11
Джордж У. Буш, Condoleezza Rice
George W. Bush & EITHER Condoleeza Rice OR His Pet Goat.
Победитель
Все номинанты
6.2
Мгновения Нью-Йорка
New York Minute
Эшли Олсен, Мэри-Кейт Олсен
6.2
Женщина-кошка
Catwoman
Шэрон Стоун, Холли Берри, Бенджамин Брэтт
Halle Berry & EITHER Benjamin Bratt OR Sharon Stone.
6.9
Девушка из Джерси
Jersey Girl
Дженнифер Лопес, Лив Тайлер, Бен Аффлек
Ben Affleck & EITHER Jennifer Lopez OR Liv Tyler.
6.1
Белые Цыпочки
White Chicks
Марлон Уайанс, Шон Уэйнс
The Wayans Brothers (In or Out of Drag).
6.2
Мгновения Нью-Йорка
New York Minute
Эшли Олсен, Мэри-Кейт Олсен
6.1
Белые Цыпочки
White Chicks
Марлон Уайанс, Шон Уэйнс
The Wayans Brothers (In or Out of Drag).
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая "комедия" за первые 25 лет
4.3
Джильи
Gigli
Победитель
Все номинанты
3.8
Плуто Нэш
The Adventures of Pluto Nash
Смотреть трейлер
Leonard Part 6
Leonard Part 6
5.7
Пошел ты, Фредди
Freddy Got Fingered
5.4
Кот
The Cat in the Hat
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая "драма" за первые 25 лет
3.8
Поле битвы: Земля
Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Победитель
Все номинанты
Mommie Dearest
Mommie Dearest
3.6
Унесенные
Swept Away
The Lonely Lady
The Lonely Lady
6.3
Шоугелз
Showgirls
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший "мюзикл" за первые 25 лет
2.0
От Джастина к Келли
From Justin to Kelly
Победитель
Все номинанты
2.3
Блеск
Glitter
Rhinestone
Rhinestone
Can't Stop the Music
Can't Stop the Music
5.5
Ксанаду
Xanadu
3.7
Спайс Уорлд
Spice World
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший неудачник за 25 лет
Арнольд Шварценеггер
Ah-Nuld Schwarzenegger, with 8 nominations, including 1 for 2004.
Победитель
Все номинанты
Киану Ривз
With 7 nominations total.
Райан О’Нил
With 6 nominations total.
Анджелина Джоли
With 7 nominations, including 2 for 2004.
Ким Бейсингер
With 6 nominations total.
Показать всех номинантов
