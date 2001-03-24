Меню
Золотая малина 2001
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2001 году
Место проведения
Garden Room, Radisson Huntley Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения
24 марта 2001
Золотая малина / Худший фильм
3.8
Поле битвы: Земля
Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Джон Траволта, Jonathan D. Krane, Elie Samaha
Победитель
3.8
Поле битвы: Земля
Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Джон Траволта, Jonathan D. Krane, Elie Samaha
Победитель
Все номинанты
4.3
Ведьма из Блэр 2: Книга теней
Book of Shadows: Blair Witch 2
The Next Best Thing
The Next Best Thing
4.8
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе
The Flintstones in Viva Rock Vegas
5.5
Никки, дьявол - младший
Little Nicky
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Роджер Кристиан
Поле битвы: Земля
Победитель
Все номинанты
Джо Берлинджер
Ведьма из Блэр 2: Книга теней
Джон Шлезингер
The Next Best Thing
Брайан Де Пальма
Миссия на Марс
Стивен Брилл
Никки, дьявол - младший
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Джон Траволта
Поле битвы: Земля, Счастливые номера
Победитель
Джон Траволта
Поле битвы: Земля, Счастливые номера
Победитель
Все номинанты
Арнольд Шварценеггер
Шестой день
As The Real Adam Gibson.
Леонардо ДиКаприо
Пляж
Сильвестр Сталлоне
Убрать Картера
Адам Сэндлер
Никки, дьявол - младший
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Мадонна
The Next Best Thing
Победитель
Все номинанты
Ким Бейсингер
Спаси и сохрани, Я мечтала об Африке
Бетт Мидлер
Isn't She Great
Деми Мур
Две жизни
Мелани Гриффит
Cecil B. Demented
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Барри Пеппер
Поле битвы: Земля
Days after the win was announced, Pepper told The Guardian, "I wish somebody had invited me to the ceremony. I would have gone and accepted it. That would have been so much fun."
Победитель
Все номинанты
Арнольд Шварценеггер
Шестой день
As the clone of Adam Gibson.
Стивен Болдуин
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе
Форест Уитакер
Поле битвы: Земля
Киану Ривз
Наблюдатель
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Келли Престон
Поле битвы: Земля
Победитель
Все номинанты
Рене Руссо
Приключения Рокки и Буллвинкля
Патрисия Аркетт
Никки, дьявол - младший
Джоан Коллинз
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе
Тэнди Ньютон
Миссия: Невыполнима 2
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
3.8
Поле битвы: Земля
Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Corey Mandell, J.D. Shapiro
Победитель
Все номинанты
5.5
Никки, дьявол - младший
Little Nicky
Адам Сэндлер, Стивен Брилл, Tim Herlihy
5.5
Никки, дьявол - младший
Little Nicky
Адам Сэндлер, Стивен Брилл, Tim Herlihy
6.5
Гринч: похититель Рождества
How the Grinch Stole Christmas
Jeffrey Price, Peter S. Seaman
Смотреть трейлер
4.3
Ведьма из Блэр 2: Книга теней
Book of Shadows: Blair Witch 2
Dick Beebe, Джо Берлинджер, Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес
The Next Best Thing
The Next Best Thing
Том Ропелевски
4.3
Ведьма из Блэр 2: Книга теней
Book of Shadows: Blair Witch 2
Dick Beebe, Джо Берлинджер, Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
4.3
Ведьма из Блэр 2: Книга теней
Book of Shadows: Blair Witch 2
Bill Carraro
Победитель
Все номинанты
5.9
Убрать Картера
Get Carter
6.5
Гринч: похититель Рождества
How the Grinch Stole Christmas
Смотреть трейлер
7.0
Миссия: Невыполнима 2
Mission: Impossible II
4.8
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе
The Flintstones in Viva Rock Vegas
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
3.8
Поле битвы: Земля
Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Джон Траволта
With anyone sharing the screen with him.
Победитель
Все номинанты
The Next Best Thing
The Next Best Thing
Мадонна, Руперт Эверетт, Бенджамин Брэтт
Madonna with either Everett or Bratt.
4.3
Ведьма из Блэр 2: Книга теней
Book of Shadows: Blair Witch 2
Any two actors in the movie.
The Next Best Thing
The Next Best Thing
Мадонна, Руперт Эверетт, Бенджамин Брэтт
Madonna with either Everett or Bratt.
6.3
Осень в Нью-Йорке
Autumn In New York
Ричард Гир, Вайнона Райдер
6.5
Шестой день
The 6th Day
Арнольд Шварценеггер
As the real Adam Gibson and as the clone of Adam Gibson.
Показать всех номинантов
