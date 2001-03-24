Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотая малина События Золотая малина 2001

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2001 году

Место проведения Garden Room, Radisson Huntley Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения 24 марта 2001
Золотая малина / Худший фильм
Поле битвы: Земля 3.8
Поле битвы: Земля Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Джон Траволта, Jonathan D. Krane, Elie Samaha
Победитель
Все номинанты
Ведьма из Блэр 2: Книга теней 4.3
Ведьма из Блэр 2: Книга теней Book of Shadows: Blair Witch 2
The Next Best Thing The Next Best Thing
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе 4.8
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе The Flintstones in Viva Rock Vegas
Никки, дьявол - младший 5.5
Никки, дьявол - младший Little Nicky
Золотая малина / Худший режиссер
Роджер Кристиан
Поле битвы: Земля
Победитель
Все номинанты
Джо Берлинджер
Джо Берлинджер
Ведьма из Блэр 2: Книга теней
Джон Шлезингер
Джон Шлезингер
The Next Best Thing
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
Миссия на Марс
Стивен Брилл
Никки, дьявол - младший
Золотая малина / Худшая мужская роль
Джон Траволта
Джон Траволта
Поле битвы: Земля, Счастливые номера
Победитель
Все номинанты
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Шестой день As The Real Adam Gibson.
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Пляж
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Убрать Картера
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Никки, дьявол - младший
Золотая малина / Худшая женская роль
Мадонна
Мадонна
The Next Best Thing
Победитель
Все номинанты
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Спаси и сохрани, Я мечтала об Африке
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Isn't She Great
Деми Мур
Деми Мур
Две жизни
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
Cecil B. Demented
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Поле битвы: Земля Days after the win was announced, Pepper told The Guardian, "I wish somebody had invited me to the ceremony. I would have gone and accepted it. That would have been so much fun."
Победитель
Все номинанты
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Шестой день As the clone of Adam Gibson.
Стивен Болдуин
Стивен Болдуин
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Поле битвы: Земля
Киану Ривз
Киану Ривз
Наблюдатель
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Келли Престон
Келли Престон
Поле битвы: Земля
Победитель
Все номинанты
Рене Руссо
Рене Руссо
Приключения Рокки и Буллвинкля
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Никки, дьявол - младший
Джоан Коллинз
Джоан Коллинз
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Миссия: Невыполнима 2
Золотая малина / Худший сценарий
Поле битвы: Земля 3.8
Поле битвы: Земля Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Corey Mandell, J.D. Shapiro
Победитель
Все номинанты
Никки, дьявол - младший 5.5
Никки, дьявол - младший Little Nicky
Адам Сэндлер, Стивен Брилл, Tim Herlihy
Гринч: похититель Рождества 6.5
Гринч: похититель Рождества How the Grinch Stole Christmas
Jeffrey Price, Peter S. Seaman
Смотреть трейлер
Ведьма из Блэр 2: Книга теней 4.3
Ведьма из Блэр 2: Книга теней Book of Shadows: Blair Witch 2
Dick Beebe, Джо Берлинджер, Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес
The Next Best Thing The Next Best Thing
Том Ропелевски
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Ведьма из Блэр 2: Книга теней 4.3
Ведьма из Блэр 2: Книга теней Book of Shadows: Blair Witch 2
Bill Carraro
Победитель
Все номинанты
Убрать Картера 5.9
Убрать Картера Get Carter
Гринч: похититель Рождества 6.5
Гринч: похититель Рождества How the Grinch Stole Christmas
Смотреть трейлер
Миссия: Невыполнима 2 7.0
Миссия: Невыполнима 2 Mission: Impossible II
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе 4.8
Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе The Flintstones in Viva Rock Vegas
Золотая малина / Худшая экранная пара
Поле битвы: Земля 3.8
Поле битвы: Земля Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000
Джон Траволта With anyone sharing the screen with him.
Победитель
Все номинанты
The Next Best Thing The Next Best Thing
Мадонна, Руперт Эверетт, Бенджамин Брэтт Madonna with either Everett or Bratt.
Ведьма из Блэр 2: Книга теней 4.3
Ведьма из Блэр 2: Книга теней Book of Shadows: Blair Witch 2
Any two actors in the movie.
Осень в Нью-Йорке 6.3
Осень в Нью-Йорке Autumn In New York
Ричард Гир, Вайнона Райдер
Шестой день 6.5
Шестой день The 6th Day
Арнольд Шварценеггер As the real Adam Gibson and as the clone of Adam Gibson.
