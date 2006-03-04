Меню
Кинофестивали
Золотая малина
События
Золотая малина 2006
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2006 году
Место проведения
Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
4 марта 2006
Золотая малина / Худший фильм
Dirty Love
Dirty Love
Победитель
Все номинанты
3.9
Сын Маски
Son of the Mask
5.3
Мужчина по вызову 2
Deuce Bigalow: European Gigolo
6.7
Дом восковых фигур
House of Wax
6.5
Придурки из Хаззарда
The Dukes of Hazzard
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Джон Мэллори Эшер
Dirty Love
Победитель
Все номинанты
Нора Эфрон
Колдунья
Джей Чандрашекхар
Придурки из Хаззарда
Ларри Гутерман
Сын Маски
Уве Болл
Один в темноте
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Роб Шнайдер
Мужчина по вызову 2
Победитель
Все номинанты
Уилл Феррелл
Колдунья, Бей и кричи
Джейми Кеннеди
Сын Маски
Дуэйн Джонсон
Doom
Том Круз
Война миров
Уилл Феррелл
Колдунья, Бей и кричи
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Дженни МакКарти
Dirty Love
Победитель
Все номинанты
Джессика Альба
Фантастическая четверка, Добро пожаловать в Рай!
Хилари Дафф
Идеальный мужчина, Оптом дешевле 2
Тара Рид
Один в темноте
Дженнифер Лопес
Если свекровь - монстр
Джессика Альба
Фантастическая четверка, Добро пожаловать в Рай!
Хилари Дафф
Идеальный мужчина, Оптом дешевле 2
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Хайден Кристенсен
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
For Star Wars III: No Sith, He's Supposed to Be Darth Vader?!?!.
Победитель
Все номинанты
Алан Камминг
Сын Маски
Юджин Леви
Тот самый человек, Оптом дешевле 2
Берт Рейнольдс
Придурки из Хаззарда, Все или ничего
Боб Хоскинс
Сын Маски
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Пэрис Хилтон
Дом восковых фигур
Победитель
Все номинанты
Джессика Симпсон
Придурки из Хаззарда
Кэти Холмс
Бэтмен: начало
Ashlee Simpson
Undiscovered
Кармен Электра
Dirty Love
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
Dirty Love
Dirty Love
Дженни МакКарти
Победитель
Все номинанты
6.5
Придурки из Хаззарда
The Dukes of Hazzard
John O'Brien
3.9
Сын Маски
Son of the Mask
Lance Khazei
5.8
Колдунья
Bewitched
Нора Эфрон, Delia Ephron, Адам МакКей
5.3
Мужчина по вызову 2
Deuce Bigalow: European Gigolo
Роб Шнайдер, David Garrett, Jason Ward
5.3
Мужчина по вызову 2
Deuce Bigalow: European Gigolo
Роб Шнайдер, David Garrett, Jason Ward
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
3.9
Сын Маски
Son of the Mask
Победитель
Все номинанты
5.3
Мужчина по вызову 2
Deuce Bigalow: European Gigolo
6.5
Придурки из Хаззарда
The Dukes of Hazzard
5.8
Колдунья
Bewitched
6.7
Дом восковых фигур
House of Wax
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
5.8
Колдунья
Bewitched
Николь Кидман, Уилл Феррелл
Победитель
Все номинанты
6.5
Придурки из Хаззарда
The Dukes of Hazzard
Джессика Симпсон
Jessica Simpson & Her "Daisy Dukes".
3.9
Сын Маски
Son of the Mask
Джейми Кеннеди
Jamie Kennedy & ANYBODY Stuck Sharing the Screen with Him.
5.3
Мужчина по вызову 2
Deuce Bigalow: European Gigolo
Роб Шнайдер
Rob Schneider & His Diapers.
Dirty Love
Dirty Love
Дженни МакКарти
Jenny McCarthy & ANYONE Dumb Enough to Befriend or Date Her.
Показать всех номинантов
Золотая малина / Самые утомительные мишени таблоидов
Том Круз
Tom Cruise, Katie Holmes, Oprah Winfrey's Couch, The Eiffel Tower & "Tom's Baby".
Победитель
Кэти Холмс
Tom Cruise, Katie Holmes, Oprah Winfrey's Couch, The Eiffel Tower & "Tom's Baby".
Победитель
Том Круз
Tom Cruise, Katie Holmes, Oprah Winfrey's Couch, The Eiffel Tower & "Tom's Baby".
Победитель
Кэти Холмс
Tom Cruise, Katie Holmes, Oprah Winfrey's Couch, The Eiffel Tower & "Tom's Baby".
Победитель
Все номинанты
Бритни Спирс
Mr. & Mrs. Britney, Their Baby & Their Camcorder.
Kevin Federline
Mr. & Mrs. Britney, Their Baby & Their Camcorder.
Том Круз
Tom Cruise & His Anti-Psychiatry Rant.
Ник Лаше
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Джессика Симпсон
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Ashlee Simpson
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Пэрис Хилтон
Paris Hilton and... Who-EVER!
Ник Лаше
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Джессика Симпсон
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Ashlee Simpson
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Бритни Спирс
Mr. & Mrs. Britney, Their Baby & Their Camcorder.
Kevin Federline
Mr. & Mrs. Britney, Their Baby & Their Camcorder.
Показать всех номинантов
Год проведения
Золотая малина 2025
Золотая малина 2024
Золотая малина 2023
Золотая малина 2022
Золотая малина 2021
Золотая малина 2020
Показать все
Золотая малина 2019
Золотая малина 2018
Золотая малина 2017
Золотая малина 2016
Золотая малина 2015
Золотая малина 2014
Золотая малина 2013
Золотая малина 2012
Золотая малина 2011
Золотая малина 2010
Золотая малина 2009
Золотая малина 2008
Золотая малина 2007
Золотая малина 2006
Золотая малина 2005
Золотая малина 2004
Золотая малина 2003
Золотая малина 2002
Золотая малина 2001
Золотая малина 2000
Золотая малина 1999
Золотая малина 1998
Золотая малина 1997
Золотая малина 1996
Золотая малина 1995
Золотая малина 1994
Золотая малина 1993
Золотая малина 1992
Золотая малина 1991
Золотая малина 1990
Золотая малина 1989
Золотая малина 1988
Золотая малина 1987
Золотая малина 1986
Золотая малина 1985
Золотая малина 1984
Золотая малина 1983
Золотая малина 1982
Золотая малина 1981
Номинации
Золотая малина / Худший фильм
Золотая малина / Худший режиссер
Золотая малина / Худшая мужская роль
Золотая малина / Худшая женская роль
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Показать все
Золотая малина / Худший сценарий
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Золотая малина / Худшая экранная пара
Золотая малина / Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
Золотая малина / Жалкое подобие фильма ужасов
Золотая малина / Настолько гнилой, что понравился
Золотая малина / Развенчание худших кинотрендов года
Золотая малина / Самые утомительные мишени таблоидов
Золотая малина / Самый нелепый фильм для подростков
Золотая малина / Худшая "драма" за первые 25 лет
Золотая малина / Худшая "комедия" за первые 25 лет
Золотая малина / Худшая актриса века
Золотая малина / Худшая актриса десятилетия
Золотая малина / Худшая новая звезда
Золотая малина / Худшая новая звезда десятилетия
Золотая малина / Худшая песня
Золотая малина / Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Золотая малина / Худшее использование 3D
Золотая малина / Худшее пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности
Золотая малина / Худшие визуальные эффекты
Золотая малина / Худший "мюзикл" за первые 25 лет
Золотая малина / Худший актер века
Золотая малина / Худший актер десятилетия
Золотая малина / Худший неудачник за 25 лет
Золотая малина / Худший повод для создания настоящего фильма (сплошная концепция/без содержания!)
Золотая малина / Худший саундтрек
Золотая малина / Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Золотая малина / Худший фильм за прошедшее десятилетие
Премия имени Барри Л. Бамстеда
Премия за восстановление репутации
Премия губернатора
Премия за худшие достижения в карьере
