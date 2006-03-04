Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотая малина События Золотая малина 2006

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2006 году

Место проведения Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 4 марта 2006
Золотая малина / Худший фильм
Dirty Love Dirty Love
Победитель
Все номинанты
Сын Маски 3.9
Сын Маски Son of the Mask
Мужчина по вызову 2 5.3
Мужчина по вызову 2 Deuce Bigalow: European Gigolo
Дом восковых фигур 6.7
Дом восковых фигур House of Wax
Придурки из Хаззарда 6.5
Придурки из Хаззарда The Dukes of Hazzard
Золотая малина / Худший режиссер
Джон Мэллори Эшер
Dirty Love
Победитель
Все номинанты
Нора Эфрон
Нора Эфрон
Колдунья
Джей Чандрашекхар
Придурки из Хаззарда
Ларри Гутерман
Сын Маски
Уве Болл
Уве Болл
Один в темноте
Золотая малина / Худшая мужская роль
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Мужчина по вызову 2
Победитель
Все номинанты
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Колдунья, Бей и кричи
Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди
Сын Маски
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Doom
Том Круз
Том Круз
Война миров
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Колдунья, Бей и кричи
Золотая малина / Худшая женская роль
Дженни МакКарти
Дженни МакКарти
Dirty Love
Победитель
Все номинанты
Джессика Альба
Джессика Альба
Фантастическая четверка, Добро пожаловать в Рай!
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Идеальный мужчина, Оптом дешевле 2
Тара Рид
Тара Рид
Один в темноте
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Если свекровь - монстр
Джессика Альба
Джессика Альба
Фантастическая четверка, Добро пожаловать в Рай!
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Идеальный мужчина, Оптом дешевле 2
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов For Star Wars III: No Sith, He's Supposed to Be Darth Vader?!?!.
Победитель
Все номинанты
Алан Камминг
Алан Камминг
Сын Маски
Юджин Леви
Юджин Леви
Тот самый человек, Оптом дешевле 2
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Придурки из Хаззарда, Все или ничего
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Сын Маски
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Дом восковых фигур
Победитель
Все номинанты
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
Придурки из Хаззарда
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Бэтмен: начало
Ashlee Simpson
Undiscovered
Кармен Электра
Кармен Электра
Dirty Love
Золотая малина / Худший сценарий
Dirty Love Dirty Love
Дженни МакКарти
Победитель
Все номинанты
Придурки из Хаззарда 6.5
Придурки из Хаззарда The Dukes of Hazzard
John O'Brien
Сын Маски 3.9
Сын Маски Son of the Mask
Lance Khazei
Колдунья 5.8
Колдунья Bewitched
Нора Эфрон, Delia Ephron, Адам МакКей
Мужчина по вызову 2 5.3
Мужчина по вызову 2 Deuce Bigalow: European Gigolo
Роб Шнайдер, David Garrett, Jason Ward
Мужчина по вызову 2 5.3
Мужчина по вызову 2 Deuce Bigalow: European Gigolo
Роб Шнайдер, David Garrett, Jason Ward
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Сын Маски 3.9
Сын Маски Son of the Mask
Победитель
Все номинанты
Мужчина по вызову 2 5.3
Мужчина по вызову 2 Deuce Bigalow: European Gigolo
Придурки из Хаззарда 6.5
Придурки из Хаззарда The Dukes of Hazzard
Колдунья 5.8
Колдунья Bewitched
Дом восковых фигур 6.7
Дом восковых фигур House of Wax
Золотая малина / Худшая экранная пара
Колдунья 5.8
Колдунья Bewitched
Николь Кидман, Уилл Феррелл
Победитель
Все номинанты
Придурки из Хаззарда 6.5
Придурки из Хаззарда The Dukes of Hazzard
Джессика Симпсон Jessica Simpson & Her "Daisy Dukes".
Сын Маски 3.9
Сын Маски Son of the Mask
Джейми Кеннеди Jamie Kennedy & ANYBODY Stuck Sharing the Screen with Him.
Мужчина по вызову 2 5.3
Мужчина по вызову 2 Deuce Bigalow: European Gigolo
Роб Шнайдер Rob Schneider & His Diapers.
Dirty Love Dirty Love
Дженни МакКарти Jenny McCarthy & ANYONE Dumb Enough to Befriend or Date Her.
Золотая малина / Самые утомительные мишени таблоидов
Том Круз
Том Круз
Tom Cruise, Katie Holmes, Oprah Winfrey's Couch, The Eiffel Tower & "Tom's Baby".
Победитель
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Tom Cruise, Katie Holmes, Oprah Winfrey's Couch, The Eiffel Tower & "Tom's Baby".
Победитель
Том Круз
Том Круз
Tom Cruise, Katie Holmes, Oprah Winfrey's Couch, The Eiffel Tower & "Tom's Baby".
Победитель
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Tom Cruise, Katie Holmes, Oprah Winfrey's Couch, The Eiffel Tower & "Tom's Baby".
Победитель
Все номинанты
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Mr. & Mrs. Britney, Their Baby & Their Camcorder.
Kevin Federline
Mr. & Mrs. Britney, Their Baby & Their Camcorder.
Том Круз
Том Круз
Tom Cruise & His Anti-Psychiatry Rant.
Ник Лаше
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Ashlee Simpson
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Paris Hilton and... Who-EVER!
Ник Лаше
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Ashlee Simpson
The Simpsons: Ashlee, Jessica & Nick.
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Mr. & Mrs. Britney, Their Baby & Their Camcorder.
Kevin Federline
Mr. & Mrs. Britney, Their Baby & Their Camcorder.
