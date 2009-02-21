Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотая малина События Золотая малина 2009

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2009 году

Место проведения Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 21 февраля 2009
Золотая малина / Худший фильм
Секс-Гуру 3.8
Секс-Гуру The Love Guru
Победитель
Все номинанты
Знакомство со Спартанцами 3.9
Знакомство со Спартанцами Meet the Spartans
Two movies jointly nominated for sharing one berry badly beaten dead horse of a concept!
Нереальный блокбастер 3.4
Нереальный блокбастер Disaster Movie
Two movies jointly nominated for sharing one berry badly beaten dead horse of a concept!
Во имя короля: история осады подземелья 5.3
Во имя короля: история осады подземелья In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
Явление 6.0
Явление The Happening
Красавица и уродина 3.5
Красавица и уродина The Hottie and the Nottie
Золотая малина / Худший режиссер
Уве Болл
Уве Болл
Во имя короля: история осады подземелья, Постал, 1968 Tunnel Rats
Победитель
Том Патнем
Красавица и уродина
Марко Шнабель
Секс-Гуру
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
Явление
Золотая малина / Худшая мужская роль
Майк Майерс
Майк Майерс
Секс-Гуру
Победитель
Ларри-кабельщик
Бестолковая защита
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Знакомьтесь: Дэйв
Аль Пачино
Аль Пачино
88 минут, Право на убийство
Аль Пачино
Аль Пачино
88 минут, Право на убийство
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Макс Пэйн, Явление
Золотая малина / Худшая женская роль
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Красавица и уродина
Победитель
Мег Райан
Мег Райан
Женщины
Джада Пинкетт Смит
Джада Пинкетт Смит
Женщины
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Женщины
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Женщины
Ева Мендес
Ева Мендес
Женщины
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Однажды в Вегасе
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Мамма Миа!
Победитель
Уве Болл
Уве Болл
Постал As himself.
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Deal, Во имя короля: история осады подземелья
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Секс-Гуру, Игра по-крупному, Безумие
Верн Тройер
Верн Тройер
Постал, Секс-Гуру
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Генетическая опера
Победитель
Кармен Электра
Кармен Электра
Знакомство со Спартанцами, Нереальный блокбастер
Лили Собески
Лили Собески
88 минут, Во имя короля: история осады подземелья
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Нереальный блокбастер
Дженни МакКарти
Дженни МакКарти
Бестолковая защита
Золотая малина / Худший сценарий
Секс-Гуру 3.8
Секс-Гуру The Love Guru
Майк Майерс, Graham Gordy
Победитель
Красавица и уродина 3.5
Красавица и уродина The Hottie and the Nottie
Хайди Феррер
Явление 6.0
Явление The Happening
М. Найт Шьямалан
Знакомство со Спартанцами 3.9
Знакомство со Спартанцами Meet the Spartans
Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер
Нереальный блокбастер 3.4
Нереальный блокбастер Disaster Movie
Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер
Во имя короля: история осады подземелья 5.3
Во имя короля: история осады подземелья In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
Doug Taylor
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа 6.8
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Победитель
Спиди-гонщик 6.4
Спиди-гонщик Speed racer
День, когда Земля остановилась 6.2
День, когда Земля остановилась The Day the Earth Stood Still
Знакомство со Спартанцами 3.9
Знакомство со Спартанцами Meet the Spartans
Нереальный блокбастер 3.4
Нереальный блокбастер Disaster Movie
Star Wars: The Clone Wars Star Wars: The Clone Wars
Золотая малина / Худшая экранная пара
Красавица и уродина 3.5
Красавица и уродина The Hottie and the Nottie
Кристин Лэйкин, Пэрис Хилтон, Джоэль Мур Paris Hilton and EITHER Christine Lakin OR Joel David Moore.
Победитель
Однажды в Вегасе 7.0
Однажды в Вегасе What Happens in Vegas...
Камерон Диаз, Эштон Кутчер
Бестолковая защита 3.4
Бестолковая защита Witless Protection
Дженни МакКарти, Ларри-кабельщик
Знакомьтесь: Дэйв 6.0
Знакомьтесь: Дэйв Meet Dave
Эдди Мерфи Eddie Murphy IN Eddie Murphy.
Бестолковая защита 3.4
Бестолковая защита Witless Protection
Дженни МакКарти, Ларри-кабельщик
Премия за худшие достижения в карьере
Уве Болл
Уве Болл
Germany's answer to Ed Wood.
Победитель
