Золотая малина 2009
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2009 году
Место проведения
Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
21 февраля 2009
Золотая малина / Худший фильм
3.8
Секс-Гуру
The Love Guru
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
3.9
Знакомство со Спартанцами
Meet the Spartans
Two movies jointly nominated for sharing one berry badly beaten dead horse of a concept!
Смотреть трейлер
3.4
Нереальный блокбастер
Disaster Movie
Two movies jointly nominated for sharing one berry badly beaten dead horse of a concept!
Смотреть трейлер
5.3
Во имя короля: история осады подземелья
In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
Смотреть трейлер
6.0
Явление
The Happening
Смотреть трейлер
3.5
Красавица и уродина
The Hottie and the Nottie
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Уве Болл
Во имя короля: история осады подземелья, Постал, 1968 Tunnel Rats
Победитель
Все номинанты
Том Патнем
Красавица и уродина
Марко Шнабель
Секс-Гуру
Джейсон Фридберг
Знакомство со Спартанцами, Нереальный блокбастер
Аарон Зельцер
Знакомство со Спартанцами, Нереальный блокбастер
Джейсон Фридберг
Знакомство со Спартанцами, Нереальный блокбастер
Аарон Зельцер
Знакомство со Спартанцами, Нереальный блокбастер
М. Найт Шьямалан
Явление
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Майк Майерс
Секс-Гуру
Победитель
Все номинанты
Ларри-кабельщик
Бестолковая защита
Эдди Мерфи
Знакомьтесь: Дэйв
Аль Пачино
88 минут, Право на убийство
Аль Пачино
88 минут, Право на убийство
Марк Уолберг
Макс Пэйн, Явление
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Пэрис Хилтон
Красавица и уродина
Победитель
Все номинанты
Мег Райан
Женщины
Джада Пинкетт Смит
Женщины
Аннетт Бенинг
Женщины
Дебра Мессинг
Женщины
Ева Мендес
Женщины
Кейт Хадсон
Золото дураков, Девушка моего лучшего друга
Джессика Альба
Глаз, Секс-Гуру
Кейт Хадсон
Золото дураков, Девушка моего лучшего друга
Джессика Альба
Глаз, Секс-Гуру
Камерон Диаз
Однажды в Вегасе
Мег Райан
Женщины
Джада Пинкетт Смит
Женщины
Аннетт Бенинг
Женщины
Дебра Мессинг
Женщины
Ева Мендес
Женщины
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Пирс Броснан
Мамма Миа!
Победитель
Все номинанты
Уве Болл
Постал
As himself.
Берт Рейнольдс
Deal, Во имя короля: история осады подземелья
Бен Кингсли
Секс-Гуру, Игра по-крупному, Безумие
Бен Кингсли
Секс-Гуру, Игра по-крупному, Безумие
Верн Тройер
Постал, Секс-Гуру
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Пэрис Хилтон
Генетическая опера
Победитель
Все номинанты
Кармен Электра
Знакомство со Спартанцами, Нереальный блокбастер
Лили Собески
88 минут, Во имя короля: история осады подземелья
Ким Кардашьян
Нереальный блокбастер
Дженни МакКарти
Бестолковая защита
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
3.8
Секс-Гуру
The Love Guru
Майк Майерс, Graham Gordy
Победитель
Смотреть трейлер
3.8
Секс-Гуру
The Love Guru
Майк Майерс, Graham Gordy
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
3.5
Красавица и уродина
The Hottie and the Nottie
Хайди Феррер
Смотреть трейлер
6.0
Явление
The Happening
М. Найт Шьямалан
Смотреть трейлер
3.9
Знакомство со Спартанцами
Meet the Spartans
Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер
Смотреть трейлер
3.4
Нереальный блокбастер
Disaster Movie
Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер
Смотреть трейлер
5.3
Во имя короля: история осады подземелья
In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
Doug Taylor
Смотреть трейлер
3.9
Знакомство со Спартанцами
Meet the Spartans
Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер
Смотреть трейлер
3.4
Нереальный блокбастер
Disaster Movie
Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
6.8
Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Спиди-гонщик
Speed racer
Смотреть трейлер
6.2
День, когда Земля остановилась
The Day the Earth Stood Still
Смотреть трейлер
3.9
Знакомство со Спартанцами
Meet the Spartans
Смотреть трейлер
3.4
Нереальный блокбастер
Disaster Movie
Смотреть трейлер
Star Wars: The Clone Wars
Star Wars: The Clone Wars
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
3.5
Красавица и уродина
The Hottie and the Nottie
Кристин Лэйкин, Пэрис Хилтон, Джоэль Мур
Paris Hilton and EITHER Christine Lakin OR Joel David Moore.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Однажды в Вегасе
What Happens in Vegas...
Камерон Диаз, Эштон Кутчер
Смотреть трейлер
3.4
Бестолковая защита
Witless Protection
Дженни МакКарти, Ларри-кабельщик
6.0
Знакомьтесь: Дэйв
Meet Dave
Эдди Мерфи
Eddie Murphy IN Eddie Murphy.
Смотреть трейлер
3.4
Бестолковая защита
Witless Protection
Дженни МакКарти, Ларри-кабельщик
Показать всех номинантов
Премия за худшие достижения в карьере
Уве Болл
Germany's answer to Ed Wood.
Победитель
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
