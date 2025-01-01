Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотая малина События

Золотая малина события премии

Название мероприятия Год Дата проведения Место проведения
Золотая малина 2025 2025
Золотая малина 2024 2024 9 марта 2024
Золотая малина 2023 2023 11 марта 2023 Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2022 2022 26 марта 2022 Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2021 2021 24 апреля 2021 Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2020 2020 16 марта 2020 Интернет
Золотая малина 2019 2019 23 февраля 2019 Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2018 2018 3 марта 2018 Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2017 2017 25 февраля 2017 Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2016 2016 27 февраля 2016 The Palace Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2015 2015 21 февраля 2015 Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2014 2014 1 марта 2014 Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2013 2013 23 февраля 2013 Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2012 2012 1 апреля 2012 Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2011 2011 26 февраля 2011 Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2010 2010 6 марта 2010 Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2009 2009 21 февраля 2009 Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2008 2008 23 февраля 2008 Magicopolis, Санта-Моника, Калифорния, США
Золотая малина 2007 2007 24 февраля 2007 Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2006 2006 4 марта 2006 Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2005 2005 26 февраля 2005 Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 2004 2004 28 февраля 2004 Penthouse Suite of the Four-Points, Sheraton Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
Золотая малина 2003 2003 22 марта 2003 Penthouse Suite of the Four-Points, Sheraton Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
Золотая малина 2002 2002 23 марта 2002 The Abracadabra Theatre, Magicopolis, Санта-Моника, Калифорния, США
Золотая малина 2001 2001 24 марта 2001 Garden Room, Radisson Huntley Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
Золотая малина 2000 2000 25 марта 2000 Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1999 1999 20 марта 1999 Garden Room, Radisson Huntley Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
Золотая малина 1998 1998 22 марта 1998 Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1997 1997 23 марта 1997 Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1996 1996 24 марта 1996 Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1995 1995 26 марта 1995 El Rey Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1994 1994 20 марта 1994 Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1993 1993 28 марта 1993 Oscar Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1992 1992 29 марта 1992 Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1991 1991 24 марта 1991 Oscar Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1990 1990 25 марта 1990 Blossom Ballroom, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1989 1989 29 марта 1989 Hollywood Palace, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1988 1988 10 апреля 1988 Blossom Ballroom, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1987 1987 29 марта 1987 Blossom Ballroom, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1986 1986 23 марта 1986 Morgan-Wixon Theatre, Санта-Моника, Калифорния, США
Золотая малина 1985 1985 24 марта 1985 Vine Street Elementary School, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1984 1984 8 апреля 1984 Third Street Elementary School, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1983 1983 11 апреля 1983 Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1982 1982 29 марта 1982 Лос-Анджелес, Калифорния, США
Золотая малина 1981 1981 31 марта 1981 Комната Джона Уилсона, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше