|Золотая малина 2025
|2025
|
|
|Золотая малина 2024
|2024
|9 марта 2024
|
|Золотая малина 2023
|2023
|11 марта 2023
|Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2022
|2022
|26 марта 2022
|Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2021
|2021
|24 апреля 2021
|Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2020
|2020
|16 марта 2020
|Интернет
|Золотая малина 2019
|2019
|23 февраля 2019
|Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2018
|2018
|3 марта 2018
|Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2017
|2017
|25 февраля 2017
|Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2016
|2016
|27 февраля 2016
|The Palace Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2015
|2015
|21 февраля 2015
|Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2014
|2014
|1 марта 2014
|Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2013
|2013
|23 февраля 2013
|Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2012
|2012
|1 апреля 2012
|Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2011
|2011
|26 февраля 2011
|Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2010
|2010
|6 марта 2010
|Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2009
|2009
|21 февраля 2009
|Barnsdall Gallery Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2008
|2008
|23 февраля 2008
|Magicopolis, Санта-Моника, Калифорния, США
|Золотая малина 2007
|2007
|24 февраля 2007
|Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2006
|2006
|4 марта 2006
|Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2005
|2005
|26 февраля 2005
|Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 2004
|2004
|28 февраля 2004
|Penthouse Suite of the Four-Points, Sheraton Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
|Золотая малина 2003
|2003
|22 марта 2003
|Penthouse Suite of the Four-Points, Sheraton Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
|Золотая малина 2002
|2002
|23 марта 2002
|The Abracadabra Theatre, Magicopolis, Санта-Моника, Калифорния, США
|Золотая малина 2001
|2001
|24 марта 2001
|Garden Room, Radisson Huntley Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
|Золотая малина 2000
|2000
|25 марта 2000
|Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1999
|1999
|20 марта 1999
|Garden Room, Radisson Huntley Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
|Золотая малина 1998
|1998
|22 марта 1998
|Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1997
|1997
|23 марта 1997
|Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1996
|1996
|24 марта 1996
|Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1995
|1995
|26 марта 1995
|El Rey Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1994
|1994
|20 марта 1994
|Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1993
|1993
|28 марта 1993
|Oscar Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1992
|1992
|29 марта 1992
|Academy Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1991
|1991
|24 марта 1991
|Oscar Room, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1990
|1990
|25 марта 1990
|Blossom Ballroom, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1989
|1989
|29 марта 1989
|Hollywood Palace, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1988
|1988
|10 апреля 1988
|Blossom Ballroom, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1987
|1987
|29 марта 1987
|Blossom Ballroom, Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1986
|1986
|23 марта 1986
|Morgan-Wixon Theatre, Санта-Моника, Калифорния, США
|Золотая малина 1985
|1985
|24 марта 1985
|Vine Street Elementary School, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1984
|1984
|8 апреля 1984
|Third Street Elementary School, Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1983
|1983
|11 апреля 1983
|Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1982
|1982
|29 марта 1982
|Лос-Анджелес, Калифорния, США
|Золотая малина 1981
|1981
|31 марта 1981
|Комната Джона Уилсона, Лос-Анджелес, Калифорния, США