Меган Фокс родилась 16 мая 1986 года в городе Ок-Ридж (штат Теннесси, США). Родители Меган развелись, когда девочке было всего три года, и будущую актрису воспитывал отчим. Его влияние оказалось настолько сильным, что у Меган начали развиваться панические атаки, с которыми она боролась многие годы. Ей не разрешалось приводить в дом друзей или заводить бойфренда, поэтому как только у Фокс появилась возможность самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, она съехала из родительского дома. В своих интервью девушка не раз отмечала, что у нее было трудное детство, а одноклассницы в школе ее не любили. Меган с детства развивала свои таланты. С пяти лет она посещала театральный кружок и танцевальный класс. В 13 девушка решила начать карьеру модели после нескольких удачных выступлений на American Modeling and Talent Convention.

Роли Меган Фокс

В 15 Фокс получила свою первую роль в картине «Солнечные каникулы», где сыграла главную соперницу сестер Олсен. Далее последовали эпизодические роли в фильмах «Плохие парни 2», «Улица Оушен» и сериале «Два с половиной человека». Когда Меган переехала в Лос-Анджелес, ее карьера постепенно начала двигаться в гору. В 2004 году Меган Фокс получила в роль в картине «Звезда сцены», где ее партнершей стала популярная на тот момент Линдси Лохан. С 2004 по 2006 Фокс играла в комедийном сериале «Королева экрана». Сериал был снят по мотивам жизни его создательницы Джоанны Джонсон, актрисы мыльной оперы «Дерзкие и красивые».

Меган Фокс - Трансформеры

Настоящий успех пришел к Меган Фокс в 2007 году, когда на экраны вышел блокбастер Майкла Бэя «Трансформеры». Меган сыграла главную женскую роль и по совместительству подружку главного героя в исполнении Шайи Ла Бафа. Картина, снятая по мотивам одноименного японского мультсериала, получила несколько наград Visual Effects Society и заветных статуэток «Оскар» за лучший звук и спецэффекты. Успех фильма был настолько ошеломительным, что студия запустила сиквел, который вышел в 2009 году. Меган вновь сыграла роль Микаэлы Бейнс, однако эта часть «Трансформеров» оказалась для нее последней. Ходили слухи, что актриса разругалась с режиссером фильма, а также заявила, что «Майкл Бэй – настоящий Гитлер», и она не хочет продолжать съемки в его проекте. Сам режиссер говорил, что актриса была уволена. Но эта ссора не положила конец карьере Меган Фокс. На тот момент она была уже очень популярна и востребована, поэтому ее можно увидеть в фильмах «Тело Дженнифер», «Джона Хекс», «Игры страсти» и Дети сексу не помеха», которые выходили с 2009 по 2012 годы. Однако затем ее успех стал понемногу угасать.

Меган Фокс - «Черепашки-ниндзя»

Удача вновь улыбнулась Фокс, когда она прошла кастинг на роль Эйприл О’Нил, репортерши и подруги черепашек-ниндзя. Очередная кассовая экранизация вернула Меган в ряды А-списка знаменитостей Голливуда. Фокс снялась в картине «Черепашки-ниндзя» и «Черепашки ниндзя 2», которые с успехом показывались по всему миру.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

В личной жизни у Меган Фокс все обошлось без громких скандалов, несмотря на то что актриса известна своим непростым характером. Она долгое время встречалась со звездой сериала «Беверли Хиллз 90210» Брайаном Остином Грином, а в 2010 году вышла за него замуж. У Меган и Брайана трое мальчиков. В 2015 году Фокс подала на развод, однако третья беременность актрисы позволила паре пересмотреть свои отношения и дать им еще один шанс.

Меган Фокс неоднократно признавалась самой сексуальной актрисой и украшала обложки самых популярных журналов. В 2010 году она стала лицом итальянской марки Emporio Armani, а в 2012 снялась в клипе Эминема и Рианны на песню Love the way you lie. Актриса сделала несколько пластических операций, а также украсила свое тело татуировками, но при этом она до сих пор остается одной из самых желанных актрис молодого Голливуда.

Награды и премии Меган Фокс

2015 год

- Премия Золотая малина

Победитель: Худшая женская роль второго плана («Черепашки-ниндзя»)

2011 год

- Премия Золотая малина

Номинация: Худшая женская роль («Джона Хекс»)

2010 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Самый безумный эпизод («Тело Дженнифер»)

- Премия Золотая малина

Номинация: Худшая женская роль («Тело Дженнифер»)

- Премия Teen Choice Awards

Победитель: Выбор актрисы: ужасы, триллер («Тело Дженифер»)

2009 год

- Премия Teen Choice Awards

Победитель: Выбор звезды лета: актриса («Трансформеры: месть падших»)

2008 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Прорыв года («Трансформеры»)