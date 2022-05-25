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Меган Фокс

Megan Fox
Меган Фокс
Меган Фокс Megan Fox
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Дата рождения
16 мая 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
коллеги по "Трансформерам"
Брайан Остин Грин
вместе с 2004 г, в браке с 2010 г
Биография Меган Фокс

Меган Фокс родилась 16 мая 1986 года в городе Ок-Ридж (штат Теннесси, США). Родители Меган развелись, когда девочке было всего три года, и будущую актрису воспитывал отчим. Его влияние оказалось настолько сильным, что у Меган начали развиваться панические атаки, с которыми она боролась многие годы. Ей не разрешалось приводить в дом друзей или заводить бойфренда, поэтому как только у Фокс появилась возможность самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, она съехала из родительского дома. В своих интервью девушка не раз отмечала, что у нее было трудное детство, а одноклассницы в школе ее не любили. Меган с детства развивала свои таланты. С пяти лет она посещала театральный кружок и танцевальный класс. В 13 девушка решила начать карьеру модели после нескольких удачных выступлений на American Modeling and Talent Convention.

Роли Меган Фокс

В 15 Фокс получила свою первую роль в картине «Солнечные каникулы», где сыграла главную соперницу сестер Олсен. Далее последовали эпизодические роли в фильмах «Плохие парни 2», «Улица Оушен» и сериале «Два с половиной человека». Когда Меган переехала в Лос-Анджелес, ее карьера постепенно начала двигаться в гору.  В 2004 году Меган Фокс получила в роль в картине «Звезда сцены», где ее партнершей стала популярная на тот момент Линдси Лохан. С 2004 по 2006 Фокс играла в комедийном сериале «Королева экрана». Сериал был снят по мотивам жизни его создательницы Джоанны Джонсон, актрисы мыльной оперы «Дерзкие и красивые».

Меган Фокс - Трансформеры

Настоящий успех пришел к Меган Фокс в 2007 году, когда на экраны вышел блокбастер Майкла Бэя «Трансформеры». Меган сыграла главную женскую роль и по совместительству подружку главного героя в исполнении Шайи Ла Бафа. Картина, снятая по мотивам одноименного японского мультсериала, получила несколько наград  Visual Effects Society и заветных статуэток «Оскар» за лучший звук и спецэффекты. Успех фильма был настолько ошеломительным, что студия запустила сиквел, который вышел в 2009 году. Меган вновь сыграла роль Микаэлы Бейнс, однако эта часть «Трансформеров» оказалась для нее последней. Ходили слухи, что актриса разругалась с режиссером фильма, а также заявила, что «Майкл Бэй – настоящий Гитлер», и она не хочет продолжать съемки в его проекте. Сам режиссер говорил, что актриса была уволена. Но эта ссора не положила конец карьере Меган Фокс. На тот момент она была уже очень популярна и востребована, поэтому ее можно увидеть в фильмах «Тело Дженнифер», «Джона Хекс», «Игры страсти» и Дети сексу не помеха», которые выходили с 2009 по 2012 годы. Однако затем ее успех стал понемногу угасать.

Меган Фокс - «Черепашки-ниндзя»

Удача вновь улыбнулась Фокс, когда она прошла кастинг на роль Эйприл О’Нил, репортерши и подруги черепашек-ниндзя. Очередная кассовая экранизация вернула Меган в ряды А-списка знаменитостей Голливуда. Фокс снялась в картине «Черепашки-ниндзя» и «Черепашки ниндзя 2», которые с успехом показывались по всему миру.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

В личной жизни у Меган Фокс все обошлось без громких скандалов, несмотря на то что актриса известна своим непростым характером. Она долгое  время встречалась со звездой сериала «Беверли Хиллз 90210» Брайаном Остином Грином, а в 2010 году вышла за него замуж. У Меган и Брайана трое мальчиков. В 2015 году Фокс подала на развод, однако третья беременность актрисы позволила паре пересмотреть свои отношения и дать им еще один шанс.

Меган Фокс неоднократно признавалась самой сексуальной актрисой и украшала обложки самых популярных журналов. В 2010 году она стала лицом итальянской марки Emporio Armani, а в 2012 снялась в клипе Эминема и Рианны на песню Love the way you lie. Актриса сделала несколько пластических операций, а также украсила свое тело татуировками, но при этом она до сих пор остается одной из самых желанных актрис молодого Голливуда.

Награды и премии Меган Фокс

2015 год
- Премия Золотая малина     
Победитель: Худшая женская роль второго плана («Черепашки-ниндзя»)

2011 год
- Премия Золотая малина     
Номинация: Худшая женская роль («Джона Хекс»)

2010 год
- Премия канала «MTV»     
Номинация: Самый безумный эпизод («Тело Дженнифер»)

- Премия Золотая малина    
Номинация: Худшая женская роль («Тело Дженнифер»)

- Премия Teen Choice Awards
Победитель: Выбор актрисы: ужасы, триллер («Тело Дженифер»)

2009 год
- Премия Teen Choice Awards
Победитель: Выбор звезды лета: актриса («Трансформеры: месть падших»)

2008 год
- Премия канала «MTV»     
Номинация: Прорыв года («Трансформеры»)

Интересные факты о Меган Фокс

- У Меган Фокс и Брайана Остина Грина трое детей, все мальчики

- Муж Меган снимался в популярном сериале «Беверли Хиллс 90210»

- Снялась в клипе Эминема и Рианны на песню: «Love the Way You Lie»

- Фокс боится сухой бумаги

- В возрасте 14-ти лет была поймана на краже косметики

- У Меган врожденная брахидактилия (аномалия пальцев рук)

Фильмография Меган Фокс
В западне
В западне
ужасы, триллер 2021, США
5.0
Полночь на злаковом поле
Полночь на злаковом поле
триллер 2021, США
3.0
Львица
Львица
боевик 2020, Великобритания / ЮАР
3.0
Думай как собака
Думай как собака
комедия 2019, США
5.0
Девушка-невидимка
Девушка-невидимка
драма, фэнтези, мелодрама 2019, США
5.0
Зеровилль
Зеровилль
драма, комедия 2019, США
6.0
Черепашки-ниндзя 2
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.0
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
приключения, комедия, анимация, фантастика 2014, США
7.0
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Фотографии Меган Фокс Все фотографии
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15 декабря 2021 15:09
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25 июля 2021 13:51
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9 июля 2021 14:43
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Связи
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf
коллеги по "Трансформерам"
Брайан Остин Грин Brian Austin Green
вместе с 2004 г, в браке с 2010 г
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