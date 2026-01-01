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Меган Фокс 10 фотографий
Меган Фокс Megan Fox
Связи Меган Фокс
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф коллеги по "трансформерам"
Брайан Остин Грин вместе с 2004 г, в браке с 2010 г
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Меган Фокс

Megan Fox

Дата рождения
16 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Ок-Ридж, США
Рост
163 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Меган Фокс

Меган Фокс родилась 16 мая 1986 года в городе Ок-Ридж (штат Теннесси, США). Родители Меган развелись, когда девочке было всего три года, и будущую актрису воспитывал отчим. Его влияние оказалось настолько сильным, что у Меган начали развиваться панические атаки, с которыми она боролась многие годы. Ей не разрешалось приводить в дом друзей или заводить бойфренда, поэтому как только у Фокс появилась возможность самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, она съехала из родительского дома. В своих интервью девушка не раз отмечала, что у нее было трудное детство, а одноклассницы в школе ее не любили. Меган с детства развивала свои таланты. С пяти лет она посещала театральный кружок и танцевальный класс. В 13 девушка решила начать карьеру модели после нескольких удачных выступлений на American Modeling and Talent Convention.

Роли Меган Фокс

В 15 Фокс получила свою первую роль в картине «Солнечные каникулы», где сыграла главную соперницу сестер Олсен. Далее последовали эпизодические роли в фильмах «Плохие парни 2», «Улица Оушен» и сериале «Два с половиной человека». Когда Меган переехала в Лос-Анджелес, ее карьера постепенно начала двигаться в гору.  В 2004 году Меган Фокс получила в роль в картине «Звезда сцены», где ее партнершей стала популярная на тот момент Линдси Лохан. С 2004 по 2006 Фокс играла в комедийном сериале «Королева экрана». Сериал был снят по мотивам жизни его создательницы Джоанны Джонсон, актрисы мыльной оперы «Дерзкие и красивые».

Меган Фокс - Трансформеры

Настоящий успех пришел к Меган Фокс в 2007 году, когда на экраны вышел блокбастер Майкла Бэя «Трансформеры». Меган сыграла главную женскую роль и по совместительству подружку главного героя в исполнении Шайи Ла Бафа. Картина, снятая по мотивам одноименного японского мультсериала, получила несколько наград  Visual Effects Society и заветных статуэток «Оскар» за лучший звук и спецэффекты. Успех фильма был настолько ошеломительным, что студия запустила сиквел, который вышел в 2009 году. Меган вновь сыграла роль Микаэлы Бейнс, однако эта часть «Трансформеров» оказалась для нее последней. Ходили слухи, что актриса разругалась с режиссером фильма, а также заявила, что «Майкл Бэй – настоящий Гитлер», и она не хочет продолжать съемки в его проекте. Сам режиссер говорил, что актриса была уволена. Но эта ссора не положила конец карьере Меган Фокс. На тот момент она была уже очень популярна и востребована, поэтому ее можно увидеть в фильмах «Тело Дженнифер», «Джона Хекс», «Игры страсти» и Дети сексу не помеха», которые выходили с 2009 по 2012 годы. Однако затем ее успех стал понемногу угасать.

Меган Фокс - «Черепашки-ниндзя»

Удача вновь улыбнулась Фокс, когда она прошла кастинг на роль Эйприл О’Нил, репортерши и подруги черепашек-ниндзя. Очередная кассовая экранизация вернула Меган в ряды А-списка знаменитостей Голливуда. Фокс снялась в картине «Черепашки-ниндзя» и «Черепашки ниндзя 2», которые с успехом показывались по всему миру.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

В личной жизни у Меган Фокс все обошлось без громких скандалов, несмотря на то что актриса известна своим непростым характером. Она долгое  время встречалась со звездой сериала «Беверли Хиллз 90210» Брайаном Остином Грином, а в 2010 году вышла за него замуж. У Меган и Брайана трое мальчиков. В 2015 году Фокс подала на развод, однако третья беременность актрисы позволила паре пересмотреть свои отношения и дать им еще один шанс.

Меган Фокс неоднократно признавалась самой сексуальной актрисой и украшала обложки самых популярных журналов. В 2010 году она стала лицом итальянской марки Emporio Armani, а в 2012 снялась в клипе Эминема и Рианны на песню Love the way you lie. Актриса сделала несколько пластических операций, а также украсила свое тело татуировками, но при этом она до сих пор остается одной из самых желанных актрис молодого Голливуда.

Награды и премии Меган Фокс

2015 год
- Премия Золотая малина     
Победитель: Худшая женская роль второго плана («Черепашки-ниндзя»)

2011 год
- Премия Золотая малина     
Номинация: Худшая женская роль («Джона Хекс»)

2010 год
- Премия канала «MTV»     
Номинация: Самый безумный эпизод («Тело Дженнифер»)

- Премия Золотая малина    
Номинация: Худшая женская роль («Тело Дженнифер»)

- Премия Teen Choice Awards
Победитель: Выбор актрисы: ужасы, триллер («Тело Дженифер»)

2009 год
- Премия Teen Choice Awards
Победитель: Выбор звезды лета: актриса («Трансформеры: месть падших»)

2008 год
- Премия канала «MTV»     
Номинация: Прорыв года («Трансформеры»)

Связи Меган Фокс
Шайа ЛаБаф
коллеги по "трансформерам" Шайа ЛаБаф
вместе с 2004 г, в браке с 2010 г Брайан Остин Грин

Популярные фильмы

Трансформеры 7.7
Трансформеры (2007)
Новенькая 7.6
Новенькая (2011)
Пять ночей с Фредди 2 7.3
Пять ночей с Фредди 2 (2025)

Фильмография Меган Фокс

Пять ночей с Фредди 2 7.3
Пять ночей с Фредди 2 Five Nights at Freddy's 2
ужасы, детектив, триллер 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Меган: К вашим услугам 5.8
Меган: К вашим услугам Subservience
фантастика, триллер 2024, США
Смотреть трейлер
Неудержимые 4 6.5
Неудержимые 4 Expend4bles
боевик, приключения, триллер 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
Джонни и Клайд 2.5
Джонни и Клайд Johnny & Clyde
боевик 2023, США
Большой золотой слиток 3.3
Большой золотой слиток Big Gold Brick
комедия, фэнтези 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Телец 4.9
Телец Taurus
биография, драма, музыка 2022, США
Смотреть трейлер
В западне 5.9
В западне Till Death
ужасы, триллер 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Полночь на злаковом поле 4
Полночь на злаковом поле Midnight in the Switchgrass
триллер 2021, США
Рецензия
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Интересные факты о Меган Фокс

- У Меган Фокс и Брайана Остина Грина трое детей, все мальчики

- Муж Меган снимался в популярном сериале «Беверли Хиллс 90210»

- Снялась в клипе Эминема и Рианны на песню: «Love the Way You Lie»

- Фокс боится сухой бумаги

- В возрасте 14-ти лет была поймана на краже косметики

- У Меган врожденная брахидактилия (аномалия пальцев рук)

Фотографии Меган Фокс

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