Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Золотая малина
События
Золотая малина 2026
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2026 году
Место проведения
США
Золотая малина / Худший фильм
Все номинанты
5.9
Последнее завтра
Hurry Up Tomorrow
The Weeknd, Kevin Turen, Harrison Kreiss, Reza Fahim
Смотреть трейлер
3.0
Война миров
War of the Worlds
Тимур Бекмамбетов, Patrick Aiello
6.0
Электрический штат
The Electric State
Chris Castaldi, Patrick Newall, Энтони Руссо, Джо Руссо, Russell Ackerman, Mike Larocca
Смотреть трейлер
2.9
Белоснежка
Snow White
Marc Platt, Jared LeBoff
Смотреть трейлер
4.5
"Звездный путь": Часть 31
Star Trek: Section 31
Ted Miller
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Все номинанты
Олатунде Осунсанми
"Звездный путь": Часть 31
Rich Lee
Война миров
Трей Эдвард Шульц
Последнее завтра
Энтони Руссо
Электрический штат
Джо Руссо
Электрический штат
Марк Уэбб
Белоснежка
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Все номинанты
The Weeknd
Последнее завтра
Джаред Лето
Трон: Арес
Дэйв Батиста
В потерянных землях
Скотт Иствуд
Аларум
Айс Кьюб
Война миров
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Все номинанты
Мишель Йео
"Звездный путь": Часть 31
Милла Йовович
В потерянных землях
Ариана ДеБос
Любовь — боль
Ребел Уилсон
Шпионская свадьба
Натали Портман
Источник вечной молодости
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Все номинанты
Николас Кейдж
Стрелки
Грег Киннир
Вне сети
Стивен Дорфф
Шпионская свадьба
Сильвестр Сталлоне
Аларум
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Все номинанты
Kacey Rohl
"Звездный путь": Часть 31
Эма Хорват
Незнакомцы. Глава 2
Скарлет Роуз Сталлоне
Стрелки
Анна Кламски
Шпионская свадьба
Isis Valverde
Аларум
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
Все номинанты
4.5
"Звездный путь": Часть 31
Star Trek: Section 31
Крэйг Суини, Bo Yeon Kim, Erika Lippoldt
Смотреть трейлер
2.9
Белоснежка
Snow White
Erin Cressida Wilson
"Drawing from the original fairy tale by the Brothers Grimm"
Смотреть трейлер
3.0
Война миров
War of the Worlds
Kenny Golde, Marc Hyman
"Adapting (or destroying) the classic novel by H. G. Wells"
5.9
Последнее завтра
Hurry Up Tomorrow
The Weeknd, Трей Эдвард Шульц, Reza Fahim
Смотреть трейлер
6.0
Электрический штат
The Electric State
Кристофер Маркус, Stephen McFeely
"Adapted from the illustrated novel by Simon Stålenhag"
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Все номинанты
3.0
Война миров
War of the Worlds
7.3
Пять ночей с Фредди 2
Five Nights at Freddy's 2
Смотреть трейлер
2.9
Белоснежка
Snow White
Смотреть трейлер
6.0
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
I Know What You Did Last Summer
Смотреть трейлер
5.5
Смурфики в кино
Smurfs
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
Все номинанты
3.0
Война миров
War of the Worlds
Айс Кьюб
"Ice Cube & His Zoom Camera"
6.8
Мудрые парни
Alto Knights
Роберт Де Ниро
"Robert De Niro & Robert De Niro (as Frank & Vito)"
Смотреть трейлер
5.9
Последнее завтра
Hurry Up Tomorrow
The Weeknd
"The Weeknd & His Colossal Ego"
Смотреть трейлер
2.9
Белоснежка
Snow White
"All Seven Artificial Dwarfs"
Смотреть трейлер
5.5
Смурфики в кино
Smurfs
Джеймс Корден, Рианна
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Год проведения
Золотая малина 2026
Золотая малина 2025
Золотая малина 2024
Золотая малина 2023
Золотая малина 2022
Золотая малина 2021
Показать все
Золотая малина 2020
Золотая малина 2019
Золотая малина 2018
Золотая малина 2017
Золотая малина 2016
Золотая малина 2015
Золотая малина 2014
Золотая малина 2013
Золотая малина 2012
Золотая малина 2011
Золотая малина 2010
Золотая малина 2009
Золотая малина 2008
Золотая малина 2007
Золотая малина 2006
Золотая малина 2005
Золотая малина 2004
Золотая малина 2003
Золотая малина 2002
Золотая малина 2001
Золотая малина 2000
Золотая малина 1999
Золотая малина 1998
Золотая малина 1997
Золотая малина 1996
Золотая малина 1995
Золотая малина 1994
Золотая малина 1993
Золотая малина 1992
Золотая малина 1991
Золотая малина 1990
Золотая малина 1989
Золотая малина 1988
Золотая малина 1987
Золотая малина 1986
Золотая малина 1985
Золотая малина 1984
Золотая малина 1983
Золотая малина 1982
Золотая малина 1981
Номинации
Золотая малина / Худший фильм
Золотая малина / Худший режиссер
Золотая малина / Худшая мужская роль
Золотая малина / Худшая женская роль
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Показать все
Золотая малина / Худший сценарий
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Золотая малина / Худшая экранная пара
Золотая малина / Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
Золотая малина / Жалкое подобие фильма ужасов
Золотая малина / Настолько гнилой, что понравился
Золотая малина / Развенчание худших кинотрендов года
Золотая малина / Самые утомительные мишени таблоидов
Золотая малина / Самый нелепый фильм для подростков
Золотая малина / Худшая "драма" за первые 25 лет
Золотая малина / Худшая "комедия" за первые 25 лет
Золотая малина / Худшая актриса века
Золотая малина / Худшая актриса десятилетия
Золотая малина / Худшая новая звезда
Золотая малина / Худшая новая звезда десятилетия
Золотая малина / Худшая песня
Золотая малина / Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Золотая малина / Худшее использование 3D
Золотая малина / Худшее пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности
Золотая малина / Худшие визуальные эффекты
Золотая малина / Худший "мюзикл" за первые 25 лет
Золотая малина / Худший актер века
Золотая малина / Худший актер десятилетия
Золотая малина / Худший неудачник за 25 лет
Золотая малина / Худший повод для создания настоящего фильма (сплошная концепция/без содержания!)
Золотая малина / Худший саундтрек
Золотая малина / Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Золотая малина / Худший фильм за прошедшее десятилетие
Премия имени Барри Л. Бамстеда
Премия за восстановление репутации
Премия губернатора
Премия за худшие достижения в карьере
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2026
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2026
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2026
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2026
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2026
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2026
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2026
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2026
Послание к Человеку
1993-2026
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2026
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2026
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2026
КиноБраво
2024-2026
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2026
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2026
Окно в Европу
1993-2026
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2026
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2026
Хоть и детектив, но и юмор на пятерку: этот фильм 90-х просто обожаю — взяли лучшее от Гайдая
Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»
Номинант на «Оскар»-2026 теперь доступен в цифре: «Арко» появился на стримингах — вот где его смотреть
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667