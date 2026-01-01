Оповещения от Киноафиши
Золотая малина 2026

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2026 году

Место проведения США
Золотая малина / Худший фильм
Все номинанты
Последнее завтра 5.9
Последнее завтра Hurry Up Tomorrow
The Weeknd, Kevin Turen, Harrison Kreiss, Reza Fahim
Смотреть трейлер
3.0
Война миров War of the Worlds
Тимур Бекмамбетов, Patrick Aiello
Электрический штат 6.0
Электрический штат The Electric State
Chris Castaldi, Patrick Newall, Энтони Руссо, Джо Руссо, Russell Ackerman, Mike Larocca
Смотреть трейлер
Белоснежка 2.9
Белоснежка Snow White
Marc Platt, Jared LeBoff
Смотреть трейлер
"Звездный путь": Часть 31 4.5
"Звездный путь": Часть 31 Star Trek: Section 31
Ted Miller
Смотреть трейлер
Золотая малина / Худший режиссер
Все номинанты
Олатунде Осунсанми
"Звездный путь": Часть 31
Rich Lee
Война миров
Трей Эдвард Шульц
Трей Эдвард Шульц
Последнее завтра
Энтони Руссо
Энтони Руссо
Электрический штат
Джо Руссо
Джо Руссо
Электрический штат
Марк Уэбб
Марк Уэбб
Белоснежка
Золотая малина / Худшая мужская роль
Все номинанты
The Weeknd
The Weeknd
Последнее завтра
Джаред Лето
Джаред Лето
Трон: Арес
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
В потерянных землях
Скотт Иствуд
Скотт Иствуд
Аларум
Айс Кьюб
Айс Кьюб
Война миров
Золотая малина / Худшая женская роль
Все номинанты
Мишель Йео
Мишель Йео
"Звездный путь": Часть 31
Милла Йовович
Милла Йовович
В потерянных землях
Ариана ДеБос
Ариана ДеБос
Любовь — боль
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Шпионская свадьба
Натали Портман
Натали Портман
Источник вечной молодости
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Все номинанты
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Стрелки
Грег Киннир
Грег Киннир
Вне сети
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Шпионская свадьба
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Аларум
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Все номинанты
Kacey Rohl
"Звездный путь": Часть 31
Эма Хорват
Эма Хорват
Незнакомцы. Глава 2
Скарлет Роуз Сталлоне
Стрелки
Анна Кламски
Анна Кламски
Шпионская свадьба
Isis Valverde
Аларум
Золотая малина / Худший сценарий
Все номинанты
"Звездный путь": Часть 31 4.5
"Звездный путь": Часть 31 Star Trek: Section 31
Крэйг Суини, Bo Yeon Kim, Erika Lippoldt
Смотреть трейлер
Белоснежка 2.9
Белоснежка Snow White
Erin Cressida Wilson "Drawing from the original fairy tale by the Brothers Grimm"
Смотреть трейлер
3.0
Война миров War of the Worlds
Kenny Golde, Marc Hyman "Adapting (or destroying) the classic novel by H. G. Wells"
Последнее завтра 5.9
Последнее завтра Hurry Up Tomorrow
The Weeknd, Трей Эдвард Шульц, Reza Fahim
Смотреть трейлер
Электрический штат 6.0
Электрический штат The Electric State
Кристофер Маркус, Stephen McFeely "Adapted from the illustrated novel by Simon Stålenhag"
Смотреть трейлер
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Все номинанты
3.0
Война миров War of the Worlds
Пять ночей с Фредди 2 7.3
Пять ночей с Фредди 2 Five Nights at Freddy's 2
Смотреть трейлер
Белоснежка 2.9
Белоснежка Snow White
Смотреть трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом 6.0
Я знаю, что вы сделали прошлым летом I Know What You Did Last Summer
Смотреть трейлер
Смурфики в кино 5.5
Смурфики в кино Smurfs
Смотреть трейлер
Золотая малина / Худшая экранная пара
Все номинанты
3.0
Война миров War of the Worlds
Айс Кьюб "Ice Cube & His Zoom Camera"
Мудрые парни 6.8
Мудрые парни Alto Knights
Роберт Де Ниро "Robert De Niro & Robert De Niro (as Frank & Vito)"
Смотреть трейлер
Последнее завтра 5.9
Последнее завтра Hurry Up Tomorrow
The Weeknd "The Weeknd & His Colossal Ego"
Смотреть трейлер
Белоснежка 2.9
Белоснежка Snow White
"All Seven Artificial Dwarfs"
Смотреть трейлер
Смурфики в кино 5.5
Смурфики в кино Smurfs
Джеймс Корден, Рианна
Смотреть трейлер
Год проведения
Номинации

