Киноафиша Кинофестивали Золотая малина События Золотая малина 2025

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2025 году

Место проведения США
Золотая малина / Худший фильм
Мадам Паутина 5.9
Мадам Паутина Madam Web
Lorenzo di Bonaventura
Победитель
Мегалополис 5.2
Мегалополис Megalopolis
Фрэнсис Форд Коппола, Michael Bederman, Barry J. Hirsch, Fred Roos
Рейган 6.3
Рейган Reagan
Mark Joseph
Джокер: Безумие на двоих 5.4
Джокер: Безумие на двоих Joker: Folie à Deux
Тодд Филлипс, Emma Tillinger Koskoff, Joseph Garner
Бордерлендс 5.8
Бордерлендс Borderlands
Avi Arad, Эрик Фейг, Ari Arad
Золотая малина / Худший режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
Мегалополис
Победитель
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
Джокер: Безумие на двоих
C.Дж. Кларксон
Мадам Паутина
Джерри Сайнфелд
Джерри Сайнфелд
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Элай Рот
Элай Рот
Бордерлендс
Золотая малина / Худшая мужская роль
Джерри Сайнфелд
Джерри Сайнфелд
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Победитель
Закари Ливай
Закари Ливай
Гарольд и волшебный мелок
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Рейган
Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Джокер: Безумие на двоих
Джек Блэк
Джек Блэк
Дорогой Санта
Золотая малина / Худшая женская роль
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Мадам Паутина
Победитель
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Бордерлендс
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Атлас
Леди Гага
Леди Гага
Джокер: Безумие на двоих
Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Аргайл: Супершпион
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Джон Войт
Джон Войт
Рейган, Мегалополис, Shadow Land, Незнакомцы
Победитель
Джек Блэк
Джек Блэк
Бордерлендс
Тахар Рахим
Тахар Рахим
Мадам Паутина
Кевин Харт
Кевин Харт
Бордерлендс
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Мегалополис
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Эми Шумер
Эми Шумер
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Победитель
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Мадам Паутина
Ариана ДеБос
Ариана ДеБос
Крейвен-охотник, Аргайл: Супершпион
FKA twigs
Ворон
Лесли-Энн Даун
Лесли-Энн Даун
Рейган
Золотая малина / Худший сценарий
Мадам Паутина 5.9
Мадам Паутина Madam Web
C.Дж. Кларксон, Claire Parker, Matt Sazama, Burk Sharpless "Based on characters by Marvel Comics"
Победитель
Рейган 6.3
Рейган Reagan
Howard Klausner "Based on the book The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism by Paul Kengor"
Крейвен-охотник 7.1
Крейвен-охотник Kraven the Hunter
Matt Holloway, Richard Wenk, Art Marcum "Based on characters by Marvel Comics"
Джокер: Безумие на двоих 5.4
Джокер: Безумие на двоих Joker: Folie à Deux
Тодд Филлипс, Scott Silver "Based on characters by DC Comics"
Мегалополис 5.2
Мегалополис Megalopolis
Фрэнсис Форд Коппола
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Джокер: Безумие на двоих 5.4
Джокер: Безумие на двоих Joker: Folie à Deux
Победитель
Мятежная Луна: Часть два - Дарующий шрамы 5.8
Мятежная Луна: Часть два - Дарующий шрамы Rebel Moon: Part Two - The Scargiver
Ворон 6.1
Ворон The Crow
Крейвен-охотник 7.1
Крейвен-охотник Kraven the Hunter
Муфаса: Король лев 7.9
Муфаса: Король лев Mufasa: The Lion King
Золотая малина / Худшая экранная пара
Джокер: Безумие на двоих 5.4
Джокер: Безумие на двоих Joker: Folie à Deux
Хоакин Феникс, Леди Гага
Победитель
Мегалополис 5.2
Мегалополис Megalopolis
Дастин Хоффман, Лоуренс Фишберн, Джон Войт, Джанкарло Эспозито, Кэтрин Хантер, Шайа ЛаБаф, Обри Плаза, Натали Эммануэль, Адам Драйвер "The entire cast of Megalopolis"
Рейган 6.3
Рейган Reagan
Пенелопа Энн Миллер, Деннис Куэйд
Без глазури: История «Поп-Тартс» 5.5
Без глазури: История «Поп-Тартс» Unfrosted: The Pop-Tart Story
Хью Грант, Джерри Сайнфелд, Джим Гэффиган, Макс Гринфилд, Мелисса МакКарти, Эми Шумер "Any two unfunny "comedic actors""
Бордерлендс 5.8
Бордерлендс Borderlands
Джейми Ли Кертис, Джина Гершон, Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтиану "Any two obnoxious characters (but especially Jack Black)"
