Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Золотая малина
События
Золотая малина 2025
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2025 году
Место проведения
США
Золотая малина / Худший фильм
5.9
Мадам Паутина
Madam Web
Lorenzo di Bonaventura
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
5.2
Мегалополис
Megalopolis
Фрэнсис Форд Коппола, Michael Bederman, Barry J. Hirsch, Fred Roos
Смотреть трейлер
6.3
Рейган
Reagan
Mark Joseph
Смотреть трейлер
5.4
Джокер: Безумие на двоих
Joker: Folie à Deux
Тодд Филлипс, Emma Tillinger Koskoff, Joseph Garner
Смотреть трейлер
5.8
Бордерлендс
Borderlands
Avi Arad, Эрик Фейг, Ari Arad
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Мегалополис
Победитель
Все номинанты
Тодд Филлипс
Джокер: Безумие на двоих
C.Дж. Кларксон
Мадам Паутина
Джерри Сайнфелд
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Элай Рот
Бордерлендс
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Джерри Сайнфелд
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Победитель
Все номинанты
Закари Ливай
Гарольд и волшебный мелок
Деннис Куэйд
Рейган
Хоакин Феникс
Джокер: Безумие на двоих
Джек Блэк
Дорогой Санта
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Дакота Джонсон
Мадам Паутина
Победитель
Все номинанты
Кейт Бланшетт
Бордерлендс
Дженнифер Лопес
Атлас
Леди Гага
Джокер: Безумие на двоих
Брайс Даллас Ховард
Аргайл: Супершпион
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Джон Войт
Рейган, Мегалополис, Shadow Land, Незнакомцы
Победитель
Все номинанты
Джек Блэк
Бордерлендс
Тахар Рахим
Мадам Паутина
Кевин Харт
Бордерлендс
Шайа ЛаБаф
Мегалополис
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Эми Шумер
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Победитель
Все номинанты
Эмма Робертс
Мадам Паутина
Ариана ДеБос
Крейвен-охотник, Аргайл: Супершпион
FKA twigs
Ворон
Лесли-Энн Даун
Рейган
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
5.9
Мадам Паутина
Madam Web
C.Дж. Кларксон, Claire Parker, Matt Sazama, Burk Sharpless
"Based on characters by Marvel Comics"
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.3
Рейган
Reagan
Howard Klausner
"Based on the book The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism by Paul Kengor"
Смотреть трейлер
7.1
Крейвен-охотник
Kraven the Hunter
Matt Holloway, Richard Wenk, Art Marcum
"Based on characters by Marvel Comics"
Смотреть трейлер
5.4
Джокер: Безумие на двоих
Joker: Folie à Deux
Тодд Филлипс, Scott Silver
"Based on characters by DC Comics"
Смотреть трейлер
5.2
Мегалополис
Megalopolis
Фрэнсис Форд Коппола
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
5.4
Джокер: Безумие на двоих
Joker: Folie à Deux
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
5.8
Мятежная Луна: Часть два - Дарующий шрамы
Rebel Moon: Part Two - The Scargiver
Смотреть трейлер
6.1
Ворон
The Crow
Смотреть трейлер
7.1
Крейвен-охотник
Kraven the Hunter
Смотреть трейлер
7.9
Муфаса: Король лев
Mufasa: The Lion King
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
5.4
Джокер: Безумие на двоих
Joker: Folie à Deux
Хоакин Феникс, Леди Гага
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
5.2
Мегалополис
Megalopolis
Дастин Хоффман, Лоуренс Фишберн, Джон Войт, Джанкарло Эспозито, Кэтрин Хантер, Шайа ЛаБаф, Обри Плаза, Натали Эммануэль, Адам Драйвер
"The entire cast of Megalopolis"
Смотреть трейлер
6.3
Рейган
Reagan
Пенелопа Энн Миллер, Деннис Куэйд
Смотреть трейлер
5.5
Без глазури: История «Поп-Тартс»
Unfrosted: The Pop-Tart Story
Хью Грант, Джерри Сайнфелд, Джим Гэффиган, Макс Гринфилд, Мелисса МакКарти, Эми Шумер
"Any two unfunny "comedic actors""
Смотреть трейлер
5.8
Бордерлендс
Borderlands
Джейми Ли Кертис, Джина Гершон, Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтиану
"Any two obnoxious characters (but especially Jack Black)"
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Год проведения
Золотая малина 2025
Золотая малина 2024
Золотая малина 2023
Золотая малина 2022
Золотая малина 2021
Золотая малина 2020
Показать все
Золотая малина 2019
Золотая малина 2018
Золотая малина 2017
Золотая малина 2016
Золотая малина 2015
Золотая малина 2014
Золотая малина 2013
Золотая малина 2012
Золотая малина 2011
Золотая малина 2010
Золотая малина 2009
Золотая малина 2008
Золотая малина 2007
Золотая малина 2006
Золотая малина 2005
Золотая малина 2004
Золотая малина 2003
Золотая малина 2002
Золотая малина 2001
Золотая малина 2000
Золотая малина 1999
Золотая малина 1998
Золотая малина 1997
Золотая малина 1996
Золотая малина 1995
Золотая малина 1994
Золотая малина 1993
Золотая малина 1992
Золотая малина 1991
Золотая малина 1990
Золотая малина 1989
Золотая малина 1988
Золотая малина 1987
Золотая малина 1986
Золотая малина 1985
Золотая малина 1984
Золотая малина 1983
Золотая малина 1982
Золотая малина 1981
Номинации
Золотая малина / Худший фильм
Золотая малина / Худший режиссер
Золотая малина / Худшая мужская роль
Золотая малина / Худшая женская роль
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Показать все
Золотая малина / Худший сценарий
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Золотая малина / Худшая экранная пара
Золотая малина / Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
Золотая малина / Жалкое подобие фильма ужасов
Золотая малина / Настолько гнилой, что понравился
Золотая малина / Развенчание худших кинотрендов года
Золотая малина / Самые утомительные мишени таблоидов
Золотая малина / Самый нелепый фильм для подростков
Золотая малина / Худшая "драма" за первые 25 лет
Золотая малина / Худшая "комедия" за первые 25 лет
Золотая малина / Худшая актриса века
Золотая малина / Худшая актриса десятилетия
Золотая малина / Худшая новая звезда
Золотая малина / Худшая новая звезда десятилетия
Золотая малина / Худшая песня
Золотая малина / Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Золотая малина / Худшее использование 3D
Золотая малина / Худшее пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности
Золотая малина / Худшие визуальные эффекты
Золотая малина / Худший "мюзикл" за первые 25 лет
Золотая малина / Худший актер века
Золотая малина / Худший актер десятилетия
Золотая малина / Худший неудачник за 25 лет
Золотая малина / Худший повод для создания настоящего фильма (сплошная концепция/без содержания!)
Золотая малина / Худший саундтрек
Золотая малина / Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Золотая малина / Худший фильм за прошедшее десятилетие
Премия имени Барри Л. Бамстеда
Премия за восстановление репутации
Премия губернатора
Премия за худшие достижения в карьере
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667