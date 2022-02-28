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Бен Уитли
Бен Уитли
Ben Wheatley
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Бен Уитли
Ben Wheatley
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Дата рождения
5 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Бен Уитли
Режиссер. Родился в 1972 году. Биллирикей, Ессекс, Англия, Великобритания
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Фильмография Бен Уитли
В земле
ужасы, фантастика, триллер
2021, Великобритания
5.0
Tomb Raider: Лара Крофт 2
приключения, боевик
2021, США
0.0
Ребекка
триллер, драма, мелодрама, детектив
2020, Великобритания / США
6.0
Дочь болотного короля
боевик, триллер
2018, США / Великобритания
0.0
С Новым годом, Колин Бёстед
драма
2018, Великобритания
6.0
Перестрелка
криминал, боевик, драма
2016, Франция / Великобритания
6.0
Высотка
боевик, фантастика, триллер, драма
2015, Великобритания
5.0
Доктор Кто: Глубокий вдох
фантастика
2014, Великобритания
0.0
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