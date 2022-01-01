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Бай Линг
Бай Линг
Bai Ling
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Бай Линг
Bai Ling
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Дата рождения
10 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Биография Бай Линг
Родилась 10 октября 1970. Китай
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Фильмография Бай Линг
Легионер: Беги или умри
боевик, приключения, исторический
2020, Испания
3.0
Максимальный удар
боевик, комедия
2017, Россия / США
3.0
Игра для убийц
боевик, приключения, ужасы
2013, США
5.0
Письмо счастья
ужасы, триллер
2010, США
6.0
Ранчо любви
драма
2010, США
6.0
Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал
2009, США
6.0
Убийство в Вегасе
криминал, триллер
2009, США
1.0
Девушка из Шанхая
драма
2007, Германия
5.0
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