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Бай Линг

Bai Ling
Бай Линг
Бай Линг Bai Ling
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Дата рождения
10 октября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Биография Бай Линг

Родилась 10 октября 1970. Китай

Фильмография Бай Линг
Легионер: Беги или умри
Легионер: Беги или умри
боевик, приключения, исторический 2020, Испания
3.0
Максимальный удар
Максимальный удар
боевик, комедия 2017, Россия / США
3.0
Игра для убийц
Игра для убийц
боевик, приключения, ужасы 2013, США
5.0
Письмо счастья
Письмо счастья
ужасы, триллер 2010, США
6.0
Ранчо любви
Ранчо любви
драма 2010, США
6.0
Адреналин 2: Высокое напряжение
Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал 2009, США
6.0
Убийство в Вегасе
Убийство в Вегасе
криминал, триллер 2009, США
1.0
Девушка из Шанхая
Девушка из Шанхая
драма 2007, Германия
5.0
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