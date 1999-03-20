Меню
Золотая малина 1999

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 1999 году

Место проведения Garden Room, Radisson Huntley Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения 20 марта 1999
Золотая малина / Худший фильм
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Ben Myron
Победитель
Все номинанты
Спайс Уорлд 3.7
Спайс Уорлд Spice World
Uri Fruchtmann, Барнаби Томпсон
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Майкл Бэй, Джерри Брукхаймер, Gale Anne Hurd
Годзилла 6.7
Годзилла Godzilla
Дин Девлин
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Майкл Бэй, Джерри Брукхаймер, Gale Anne Hurd
Мстители 5.5
Мстители The Avengers
Джерри Уайнтрауб
Золотая малина / Худший режиссер
Гас Ван Сент
Гас Ван Сент
Психо
Победитель
Все номинанты
Роланд Эммерих
Роланд Эммерих
Годзилла
Майкл Бэй
Майкл Бэй
Армагеддон
Alan Smithee
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Артур Хиллер
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Джеримайя С. Чечик
Мстители
Золотая малина / Худшая мужская роль
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Армагеддон, Меркурий в опасности, Осада
Победитель
Все номинанты
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Мстители
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Маменькин сынок
Райан Филипп
Райан Филипп
Студия 54
Райан О’Нил
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Золотая малина / Худшая женская роль
Geri Horner
Спайс Уорлд
Победитель
Эмма Бантон
Спайс Уорлд
Победитель
Мелани Чисхолм
Спайс Уорлд
Победитель
Виктория Бэкхем
Спайс Уорлд
Победитель
Мелани Брун
Спайс Уорлд
Победитель
Geri Horner
Спайс Уорлд
Победитель
Эмма Бантон
Спайс Уорлд
Победитель
Мелани Чисхолм
Спайс Уорлд
Победитель
Виктория Бэкхем
Спайс Уорлд
Победитель
Мелани Брун
Спайс Уорлд
Победитель
Все номинанты
Энн Хеч
Энн Хеч
Психо
Yasmine Bleeth
Бейскетбол
Ума Турман
Ума Турман
Мстители
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Наследство
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Joe Eszterhas
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn As himself.
Победитель
Все номинанты
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn As himself.
Шон Коннери
Шон Коннери
Мстители
Роджер Мур
Роджер Мур
Спайс Уорлд
Джо Пеши
Джо Пеши
Смертельное оружие 4
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Мария Питилло
Годзилла
Победитель
Все номинанты
Эллен Альбертини Доу
Студия 54
Рэкел Уэлч
Chairman of the Board
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Армагеддон
Дженни МакКарти
Дженни МакКарти
Бейскетбол
Золотая малина / Худший сценарий
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Joe Eszterhas
Победитель
Все номинанты
Мстители 5.5
Мстители The Avengers
Don MacPherson
Годзилла 6.7
Годзилла Godzilla
Роланд Эммерих, Дин Девлин
Годзилла 6.7
Годзилла Godzilla
Роланд Эммерих, Дин Девлин
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Джей Джей Абрамс, Джонатан Хенсли
Спайс Уорлд 3.7
Спайс Уорлд Spice World
Kim Fuller
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Джей Джей Абрамс, Джонатан Хенсли
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Мстители 5.5
Мстители The Avengers
Tied with _Godzilla (1998)_ and Psycho (1998).
Победитель
Годзилла 6.7
Годзилла Godzilla
Tied with The Avengers (1998) and Psycho (1998).
Победитель
Психо 4.6
Психо Psycho
Tied with _Godzilla (1998)_ and The Avengers (1998).
Победитель
Все номинанты
Затерянные в космосе 5.2
Затерянные в космосе Lost in Space
Знакомьтесь, Джо Блэк 7.6
Знакомьтесь, Джо Блэк Meet Joe Black
Золотая малина / Худшая экранная пара
Человек в железной маске 6.9
Человек в железной маске The Man in the Iron Mask
Леонардо ДиКаприо As twins.
Победитель
Все номинанты
Мстители 5.5
Мстители The Avengers
Рэйф Файнс, Ума Турман
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Лив Тайлер, Бен Аффлек
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Any combination of two people playing themselves (or playing with themselves)
Спайс Уорлд 3.7
Спайс Уорлд Spice World
Any combination of two characters, body parts or fashion accessories.
Золотая малина / Развенчание худших кинотрендов года
Золотая малина / Худшая новая звезда
Ringmaster Ringmaster
Джерри Спрингер Tied with Joe Eszterhas for An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn (1997).
Победитель
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Joe Eszterhas Tied with Jerry Springer for Ringmaster (1998).
Победитель
Все номинанты
Спайс Уорлд 3.7
Спайс Уорлд Spice World
Geri Horner, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Виктория Бэкхем, Мелани Брун
Спайс Уорлд 3.7
Спайс Уорлд Spice World
Geri Horner, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Виктория Бэкхем, Мелани Брун
Chairman of the Board Chairman of the Board
Scott 'Carrot Top' Thompson
Невероятные приключения динозаврика Барни 3.2
Невероятные приключения динозаврика Барни Barney's Great Adventure
Золотая малина / Худшая песня
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Joe Eszterhas, Gary G-Wiz For the song "I Wanna Be Mike Ovitz!".
Победитель
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Joe Eszterhas, Gary G-Wiz For the song "I Wanna Be Mike Ovitz!".
Победитель
Все номинанты
Мстители 5.5
Мстители The Avengers
Marius De Vries, Bruce Woolley, Chris Elliott For the song "Storm".
Армагеддон 7.3
Армагеддон Armageddon
Diane Warren For the song "I Don't Want to Miss a Thing".
Невероятные приключения динозаврика Барни 3.2
Невероятные приключения динозаврика Барни Barney's Great Adventure
Jerry Herman, Jono Manson For the song "Barney, The Song".
Спайс Уорлд 3.7
Спайс Уорлд Spice World
Geri Horner, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Виктория Бэкхем, Мелани Брун, Andy Watkins, Paul Wilson For the song "Too Much".
Спайс Уорлд 3.7
Спайс Уорлд Spice World
Geri Horner, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Виктория Бэкхем, Мелани Брун, Andy Watkins, Paul Wilson For the song "Too Much".
