Золотая малина 1999
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 1999 году
Место проведения
Garden Room, Radisson Huntley Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения
20 марта 1999
Золотая малина / Худший фильм
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Ben Myron
Победитель
Все номинанты
3.7
Спайс Уорлд
Spice World
Uri Fruchtmann, Барнаби Томпсон
7.3
Армагеддон
Armageddon
Майкл Бэй, Джерри Брукхаймер, Gale Anne Hurd
Смотреть трейлер
6.7
Годзилла
Godzilla
Дин Девлин
7.3
Армагеддон
Armageddon
Майкл Бэй, Джерри Брукхаймер, Gale Anne Hurd
Смотреть трейлер
5.5
Мстители
The Avengers
Джерри Уайнтрауб
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Гас Ван Сент
Психо
Победитель
Все номинанты
Роланд Эммерих
Годзилла
Майкл Бэй
Армагеддон
Alan Smithee
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Артур Хиллер
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Джеримайя С. Чечик
Мстители
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Брюс Уиллис
Армагеддон, Меркурий в опасности, Осада
Победитель
Все номинанты
Рэйф Файнс
Мстители
Адам Сэндлер
Маменькин сынок
Райан Филипп
Студия 54
Райан О’Нил
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Geri Horner
Спайс Уорлд
Победитель
Эмма Бантон
Спайс Уорлд
Победитель
Мелани Чисхолм
Спайс Уорлд
Победитель
Виктория Бэкхем
Спайс Уорлд
Победитель
Мелани Брун
Спайс Уорлд
Победитель
Geri Horner
Спайс Уорлд
Победитель
Эмма Бантон
Спайс Уорлд
Победитель
Мелани Чисхолм
Спайс Уорлд
Победитель
Виктория Бэкхем
Спайс Уорлд
Победитель
Мелани Брун
Спайс Уорлд
Победитель
Все номинанты
Энн Хеч
Психо
Yasmine Bleeth
Бейскетбол
Ума Турман
Мстители
Джессика Лэнг
Наследство
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Joe Eszterhas
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
As himself.
Победитель
Все номинанты
Сильвестр Сталлоне
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
As himself.
Шон Коннери
Мстители
Роджер Мур
Спайс Уорлд
Джо Пеши
Смертельное оружие 4
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Мария Питилло
Годзилла
Победитель
Все номинанты
Эллен Альбертини Доу
Студия 54
Рэкел Уэлч
Chairman of the Board
Лив Тайлер
Армагеддон
Дженни МакКарти
Бейскетбол
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Joe Eszterhas
Победитель
Все номинанты
5.5
Мстители
The Avengers
Don MacPherson
6.7
Годзилла
Godzilla
Роланд Эммерих, Дин Девлин
6.7
Годзилла
Godzilla
Роланд Эммерих, Дин Девлин
7.3
Армагеддон
Armageddon
Джей Джей Абрамс, Джонатан Хенсли
Смотреть трейлер
3.7
Спайс Уорлд
Spice World
Kim Fuller
7.3
Армагеддон
Armageddon
Джей Джей Абрамс, Джонатан Хенсли
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
5.5
Мстители
The Avengers
Tied with _Godzilla (1998)_ and Psycho (1998).
Победитель
6.7
Годзилла
Godzilla
Tied with The Avengers (1998) and Psycho (1998).
Победитель
4.6
Психо
Psycho
Tied with _Godzilla (1998)_ and The Avengers (1998).
Победитель
Все номинанты
5.2
Затерянные в космосе
Lost in Space
7.6
Знакомьтесь, Джо Блэк
Meet Joe Black
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
6.9
Человек в железной маске
The Man in the Iron Mask
Леонардо ДиКаприо
As twins.
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
5.5
Мстители
The Avengers
Рэйф Файнс, Ума Турман
7.3
Армагеддон
Armageddon
Лив Тайлер, Бен Аффлек
Смотреть трейлер
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Any combination of two people playing themselves (or playing with themselves)
3.7
Спайс Уорлд
Spice World
Any combination of two characters, body parts or fashion accessories.
Показать всех номинантов
Золотая малина / Развенчание худших кинотрендов года
Золотая малина / Худшая новая звезда
Ringmaster
Ringmaster
Джерри Спрингер
Tied with Joe Eszterhas for An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn (1997).
Победитель
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Joe Eszterhas
Tied with Jerry Springer for Ringmaster (1998).
Победитель
Все номинанты
3.7
Спайс Уорлд
Spice World
Geri Horner, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Виктория Бэкхем, Мелани Брун
3.7
Спайс Уорлд
Spice World
Geri Horner, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Виктория Бэкхем, Мелани Брун
Chairman of the Board
Chairman of the Board
Scott 'Carrot Top' Thompson
3.2
Невероятные приключения динозаврика Барни
Barney's Great Adventure
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая песня
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Joe Eszterhas, Gary G-Wiz
For the song "I Wanna Be Mike Ovitz!".
Победитель
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Joe Eszterhas, Gary G-Wiz
For the song "I Wanna Be Mike Ovitz!".
Победитель
Все номинанты
5.5
Мстители
The Avengers
Marius De Vries, Bruce Woolley, Chris Elliott
For the song "Storm".
7.3
Армагеддон
Armageddon
Diane Warren
For the song "I Don't Want to Miss a Thing".
Смотреть трейлер
3.2
Невероятные приключения динозаврика Барни
Barney's Great Adventure
Jerry Herman, Jono Manson
For the song "Barney, The Song".
3.7
Спайс Уорлд
Spice World
Geri Horner, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Виктория Бэкхем, Мелани Брун, Andy Watkins, Paul Wilson
For the song "Too Much".
3.7
Спайс Уорлд
Spice World
Geri Horner, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Виктория Бэкхем, Мелани Брун, Andy Watkins, Paul Wilson
For the song "Too Much".
Показать всех номинантов
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
