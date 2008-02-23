Меню
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2008 году

Место проведения Magicopolis, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения 23 февраля 2008
Золотая малина / Худший фильм
Я знаю, кто убил меня 5.3
Я знаю, кто убил меня I Know Who Killed Me
Победитель
Все номинанты
Братц 5.3
Братц Bratz
Дежурный папа: Летний лагерь 3.2
Дежурный папа: Летний лагерь Daddy Day Camp
Уловки Норбита 5.9
Уловки Норбита Norbit
Чак и Ларри: пожарная свадьба 6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба I Now Pronounce You Chuck and Larry
Золотая малина / Худший режиссер
Крис Сивертсон
Крис Сивертсон
Я знаю, кто убил меня
Победитель
Все номинанты
Брайан Роббинс
Брайан Роббинс
Уловки Норбита
Роланд Жоффе
Похищение
Деннис Дуган
Деннис Дуган
Чак и Ларри: пожарная свадьба
Фред Сэвэдж
Фред Сэвэдж
Дежурный папа: Летний лагерь
Золотая малина / Худшая мужская роль
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Уловки Норбита (As Norbit).
Победитель
Все номинанты
Золотая малина / Худшая женская роль
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Я знаю, кто убил меня (As Dakota). Tied with Lindsay Lohan for I Know Who Killed Me (2007) as Aubrey.
Победитель
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Я знаю, кто убил меня (As Aubrey). Tied with Lindsay Lohan for I Know Who Killed Me (2007) as Dakota.
Победитель
Все номинанты
Джанел Пэрриш
Джанел Пэрриш
Братц A Four-For-One Deal!
Логан Браунинг
Логан Браунинг
Братц A Four-For-One Deal!
Джанел Пэрриш
Джанел Пэрриш
Братц A Four-For-One Deal!
Логан Браунинг
Логан Браунинг
Братц A Four-For-One Deal!
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Уловки Норбита (As Mr. Wong).
Победитель
Все номинанты
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Уловки Норбита (As Rasputia).
Победитель
Все номинанты
Золотая малина / Худший сценарий
Я знаю, кто убил меня 5.3
Я знаю, кто убил меня I Know Who Killed Me
Jeff Hammond
Победитель
Все номинанты
Чак и Ларри: пожарная свадьба 6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба I Now Pronounce You Chuck and Larry
Barry Fanaro, Александр Пэйн, Jim Taylor
Дежурный папа: Летний лагерь 3.2
Дежурный папа: Летний лагерь Daddy Day Camp
Geoff Rodkey, J. David Stem, Дэвид Н. Уайсс
Очень эпическое кино 4.1
Очень эпическое кино Epic movie
Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер
Уловки Норбита 5.9
Уловки Норбита Norbit
Эдди Мерфи, Чарли Мёрфи, David Ronn, Jay Scherick
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Я знаю, кто убил меня 5.3
Я знаю, кто убил меня I Know Who Killed Me
(Rip-Off of Hostel, Saw and the Patty Duke Show).
Победитель
Все номинанты
Who's Your Caddy? Who's Your Caddy?
(Rip-Off of Caddy Shack).
Хостел 2 6.7
Хостел 2 Hostel: Part II
Эван Всемогущий 6.3
Эван Всемогущий Evan Almighty
Ну что, приехали: ремонт 4.2
Ну что, приехали: ремонт Are We Done Yet?
(Remake/Rip-Off of Mr. Blandings Builds His Dream House).
Ганнибал: Восхождение 6.7
Ганнибал: Восхождение Hannibal Rising
Чужие против Хищника. Реквием 5.5
Чужие против Хищника. Реквием Aliens vs. Predator: Requiem
Смотреть трейлер
Очень эпическое кино 4.1
Очень эпическое кино Epic movie
(Rip-Off of Every Movie It Rips Off).
Братц 5.3
Братц Bratz
(A Rip-Off If Ever There Was One!).
Золотая малина / Худшая экранная пара
Я знаю, кто убил меня 5.3
Я знаю, кто убил меня I Know Who Killed Me
Линдси Лохан Lindsay Lohan and Lindsay Lohan as the yang to her own yin.
Победитель
Все номинанты
Братц 5.3
Братц Bratz
Any combination of two totally air-headed characters.
Чак и Ларри: пожарная свадьба 6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба I Now Pronounce You Chuck and Larry
Адам Сэндлер, Джессика Бил, Кевин Джеймс Adam Sandler and either Kevin James or Jessica Biel.
Уловки Норбита 5.9
Уловки Норбита Norbit
Эдди Мерфи Eddie Murphy as Norbit and either Eddie Murphy as Mr. Wong or Eddie Murphy as Rasputia.
Чак и Ларри: пожарная свадьба 6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба I Now Pronounce You Chuck and Larry
Адам Сэндлер, Джессика Бил, Кевин Джеймс Adam Sandler and either Kevin James or Jessica Biel.
Удачи, Чак! 6.4
Удачи, Чак! Good Luck Chuck
Джессика Альба, Хайден Кристенсен, Дэйн Кук, Йоан Гриффит Jessica Alba & Either Hayden Christensen (Awake) or Dane Cook (Good Luck Chuck) or Ioan Gruffudd (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера 7.1
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
Джессика Альба, Хайден Кристенсен, Дэйн Кук, Йоан Гриффит Jessica Alba & Either Hayden Christensen (Awake) or Dane Cook (Good Luck Chuck) or Ioan Gruffudd (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).
Удачи, Чак! 6.4
Удачи, Чак! Good Luck Chuck
Джессика Альба, Хайден Кристенсен, Дэйн Кук, Йоан Гриффит Jessica Alba & Either Hayden Christensen (Awake) or Dane Cook (Good Luck Chuck) or Ioan Gruffudd (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера 7.1
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
Джессика Альба, Хайден Кристенсен, Дэйн Кук, Йоан Гриффит Jessica Alba & Either Hayden Christensen (Awake) or Dane Cook (Good Luck Chuck) or Ioan Gruffudd (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).
Золотая малина / Жалкое подобие фильма ужасов
Я знаю, кто убил меня 5.3
Я знаю, кто убил меня I Know Who Killed Me
Победитель
Все номинанты
Хостел 2 6.7
Хостел 2 Hostel: Part II
Ганнибал: Восхождение 6.7
Ганнибал: Восхождение Hannibal Rising
Похищение 5.4
Похищение Captivity
Чужие против Хищника. Реквием 5.5
Чужие против Хищника. Реквием Aliens vs. Predator: Requiem
Смотреть трейлер
