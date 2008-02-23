Меню
Золотая малина 2008
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2008 году
Место проведения
Magicopolis, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения
23 февраля 2008
Золотая малина / Худший фильм
5.3
Я знаю, кто убил меня
I Know Who Killed Me
Победитель
Все номинанты
5.3
Братц
Bratz
3.2
Дежурный папа: Летний лагерь
Daddy Day Camp
5.9
Уловки Норбита
Norbit
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
I Now Pronounce You Chuck and Larry
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Крис Сивертсон
Я знаю, кто убил меня
Победитель
Все номинанты
Брайан Роббинс
Уловки Норбита
Роланд Жоффе
Похищение
Деннис Дуган
Чак и Ларри: пожарная свадьба
Фред Сэвэдж
Дежурный папа: Летний лагерь
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Эдди Мерфи
Уловки Норбита
(As Norbit).
Победитель
Все номинанты
Николас Кейдж
Призрачный гонщик, Пророк, Сокровище нации: Книга тайн
Джим Керри
Роковое число 23
Адам Сэндлер
Чак и Ларри: пожарная свадьба
Кьюба Гудинг мл
Дежурный папа: Летний лагерь, Уловки Норбита
Николас Кейдж
Призрачный гонщик, Пророк, Сокровище нации: Книга тайн
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Линдси Лохан
Я знаю, кто убил меня
(As Dakota). Tied with Lindsay Lohan for I Know Who Killed Me (2007) as Aubrey.
Победитель
Линдси Лохан
Я знаю, кто убил меня
(As Aubrey). Tied with Lindsay Lohan for I Know Who Killed Me (2007) as Dakota.
Победитель
Все номинанты
Дайан Китон
Потому что я так хочу
Элиша Катберт
Похищение
Джессика Альба
Наркоз, Удачи, Чак!, Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
Джанел Пэрриш
Братц
A Four-For-One Deal!
Скайлер Шэй
Братц
A Four-For-One Deal!
Наталия Рамос
Братц
A Four-For-One Deal!
Логан Браунинг
Братц
A Four-For-One Deal!
Джессика Альба
Наркоз, Удачи, Чак!, Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
Джанел Пэрриш
Братц
A Four-For-One Deal!
Скайлер Шэй
Братц
A Four-For-One Deal!
Наталия Рамос
Братц
A Four-For-One Deal!
Логан Браунинг
Братц
A Four-For-One Deal!
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Эдди Мерфи
Уловки Норбита
(As Mr. Wong).
Победитель
Все номинанты
Орландо Блум
Пираты Карибского моря: На краю света
Pirates of the Carobbean: At Wit's End.
Роб Шнайдер
Чак и Ларри: пожарная свадьба
Джон Войт
Трансформеры, Сокровище нации: Книга тайн, September Dawn, Братц
Кевин Джеймс
Чак и Ларри: пожарная свадьба
Джон Войт
Трансформеры, Сокровище нации: Книга тайн, September Dawn, Братц
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Эдди Мерфи
Уловки Норбита
(As Rasputia).
Победитель
Все номинанты
Джулия Ормонд
Я знаю, кто убил меня
Кармен Электра
Очень эпическое кино
Николетт Шеридан
По прозвищу «Чистильщик»
Джессика Бил
Пророк, Чак и Ларри: пожарная свадьба
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
5.3
Я знаю, кто убил меня
I Know Who Killed Me
Jeff Hammond
Победитель
Все номинанты
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
I Now Pronounce You Chuck and Larry
Barry Fanaro, Александр Пэйн, Jim Taylor
3.2
Дежурный папа: Летний лагерь
Daddy Day Camp
Geoff Rodkey, J. David Stem, Дэвид Н. Уайсс
4.1
Очень эпическое кино
Epic movie
Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер
3.2
Дежурный папа: Летний лагерь
Daddy Day Camp
Geoff Rodkey, J. David Stem, Дэвид Н. Уайсс
5.9
Уловки Норбита
Norbit
Эдди Мерфи, Чарли Мёрфи, David Ronn, Jay Scherick
4.1
Очень эпическое кино
Epic movie
Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
I Now Pronounce You Chuck and Larry
Barry Fanaro, Александр Пэйн, Jim Taylor
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
5.3
Я знаю, кто убил меня
I Know Who Killed Me
(Rip-Off of Hostel, Saw and the Patty Duke Show).
Победитель
3.2
Дежурный папа: Летний лагерь
Daddy Day Camp
Победитель
Все номинанты
Who's Your Caddy?
Who's Your Caddy?
(Rip-Off of Caddy Shack).
6.7
Хостел 2
Hostel: Part II
6.3
Эван Всемогущий
Evan Almighty
4.2
Ну что, приехали: ремонт
Are We Done Yet?
(Remake/Rip-Off of Mr. Blandings Builds His Dream House).
6.7
Ганнибал: Восхождение
Hannibal Rising
5.5
Чужие против Хищника. Реквием
Aliens vs. Predator: Requiem
Смотреть трейлер
4.1
Очень эпическое кино
Epic movie
(Rip-Off of Every Movie It Rips Off).
5.3
Братц
Bratz
(A Rip-Off If Ever There Was One!).
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
5.3
Я знаю, кто убил меня
I Know Who Killed Me
Линдси Лохан
Lindsay Lohan and Lindsay Lohan as the yang to her own yin.
Победитель
Все номинанты
5.3
Братц
Bratz
Any combination of two totally air-headed characters.
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
I Now Pronounce You Chuck and Larry
Адам Сэндлер, Джессика Бил, Кевин Джеймс
Adam Sandler and either Kevin James or Jessica Biel.
5.9
Уловки Норбита
Norbit
Эдди Мерфи
Eddie Murphy as Norbit and either Eddie Murphy as Mr. Wong or Eddie Murphy as Rasputia.
6.7
Чак и Ларри: пожарная свадьба
I Now Pronounce You Chuck and Larry
Адам Сэндлер, Джессика Бил, Кевин Джеймс
Adam Sandler and either Kevin James or Jessica Biel.
7.0
Наркоз
Awake
Джессика Альба, Хайден Кристенсен, Дэйн Кук, Йоан Гриффит
Jessica Alba & Either Hayden Christensen (Awake) or Dane Cook (Good Luck Chuck) or Ioan Gruffudd (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).
Смотреть трейлер
6.4
Удачи, Чак!
Good Luck Chuck
Джессика Альба, Хайден Кристенсен, Дэйн Кук, Йоан Гриффит
Jessica Alba & Either Hayden Christensen (Awake) or Dane Cook (Good Luck Chuck) or Ioan Gruffudd (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).
7.1
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
Джессика Альба, Хайден Кристенсен, Дэйн Кук, Йоан Гриффит
Jessica Alba & Either Hayden Christensen (Awake) or Dane Cook (Good Luck Chuck) or Ioan Gruffudd (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).
7.0
Наркоз
Awake
Джессика Альба, Хайден Кристенсен, Дэйн Кук, Йоан Гриффит
Jessica Alba & Either Hayden Christensen (Awake) or Dane Cook (Good Luck Chuck) or Ioan Gruffudd (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).
Смотреть трейлер
6.4
Удачи, Чак!
Good Luck Chuck
Джессика Альба, Хайден Кристенсен, Дэйн Кук, Йоан Гриффит
Jessica Alba & Either Hayden Christensen (Awake) or Dane Cook (Good Luck Chuck) or Ioan Gruffudd (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).
7.1
Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer
Джессика Альба, Хайден Кристенсен, Дэйн Кук, Йоан Гриффит
Jessica Alba & Either Hayden Christensen (Awake) or Dane Cook (Good Luck Chuck) or Ioan Gruffudd (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer).
Показать всех номинантов
Золотая малина / Жалкое подобие фильма ужасов
5.3
Я знаю, кто убил меня
I Know Who Killed Me
Победитель
Все номинанты
6.7
Хостел 2
Hostel: Part II
6.7
Ганнибал: Восхождение
Hannibal Rising
5.4
Похищение
Captivity
5.5
Чужие против Хищника. Реквием
Aliens vs. Predator: Requiem
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
