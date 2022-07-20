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Дэвид Гордон Грин
Дэвид Гордон Грин
David Gordon Green
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Дэвид Гордон Грин
David Gordon Green
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Дата рождения
9 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Дэвида Гордона Грина
Родился 9 апреля 1975 года. Литл-Рок, Арканзас, США.
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Фильмография Дэвида Гордона Грина
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер
2022, США
0.0
Хэллоуин убивает
ужасы, триллер
2021, США
6.0
Хэллоуин
ужасы
2018, США
6.0
Сильнее
драма
2017, США
6.0
Наш бренд – кризис
драма, комедия
2015, США
6.0
Манглхорн
драма
2014, США
6.0
Джо
криминал, драма
2013, США
7.0
Властелин разметки
драма, комедия
2013, США
7.0
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