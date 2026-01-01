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Мэри Стюарт Мастерсон
Мэри Стюарт Мастерсон Mary Stuart Masterson
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Мэри Стюарт Мастерсон

Mary Stuart Masterson

Дата рождения
28 июня 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Жареные зеленые помидоры 7.9
Жареные зеленые помидоры (1991)
Бенни и Джун 7.6
Бенни и Джун (1993)
Пять ночей с Фредди 7.3
Пять ночей с Фредди (2023)

Фильмография Мэри Стюарт Мастерсон

Увечье топором 5
Увечье топором Bloody Axe Wound
комедия, ужасы 2024, США
Пять ночей с Фредди 7.3
Пять ночей с Фредди Five Nights at Freddy's
ужасы 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
Звезда универа 5.9
Звезда универа Sid Is Dead
комедия, драма 2023, США
Смотреть трейлер
Дэниел ненастоящий 6
Дэниел ненастоящий Daniel Isn't Real
криминал, драма, фэнтези 2019, США
Привилегированное сословие 6.8
Привилегированное сословие The Cake Eaters
драма 2007, США
Смотреть трейлер
Флорентин 5.6
Флорентин The Florentine
комедия, драма 1999, США
Плохие девчонки 5.7
Плохие девчонки Bad Girls
вестерн 1994, США
Бенни и Джун 7.6
Бенни и Джун Benny & Joon
комедия 1993, США
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Новости о Мэри Стюарт Мастерсон
Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди»
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