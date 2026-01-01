Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Мэри Стюарт Мастерсон
Mary Stuart Masterson
Киноафиша
Персоны
Мэри Стюарт Мастерсон
Мэри Стюарт Мастерсон
Mary Stuart Masterson
Дата рождения
28 июня 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.9
Жареные зеленые помидоры
(1991)
7.6
Бенни и Джун
(1993)
7.3
Пять ночей с Фредди
(2023)
Фильмография Мэри Стюарт Мастерсон
5
Увечье топором
Bloody Axe Wound
комедия, ужасы
2024, США
7.3
Пять ночей с Фредди
Five Nights at Freddy's
ужасы
2023, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Звезда универа
Sid Is Dead
комедия, драма
2023, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6
Дэниел ненастоящий
Daniel Isn't Real
криминал, драма, фэнтези
2019, США
6.8
Привилегированное сословие
The Cake Eaters
драма
2007, США
Смотреть трейлер
5.6
Флорентин
The Florentine
комедия, драма
1999, США
5.7
Плохие девчонки
Bad Girls
вестерн
1994, США
7.6
Бенни и Джун
Benny & Joon
комедия
1993, США
Показать еще
Новости о Мэри Стюарт Мастерсон
Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди»
Будет весело: появился первый тизер хоррора «Пять ночей у Фредди»
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить