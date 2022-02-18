Супер Майк: Последний танец,

Картина сочетает в себе черты таких жанров, как комедия, драма, триллер и отчасти даже документальное кино. Кроме того, фильм получился эстетичным за счет профессиональной операторской работы и грамотно поставленных танцевальных сцен. Те, кому по вкусу «грязные танцы», обязательно оценят мастерство хореографов и разнообразие номеров, большинство из которых эффектны и красочны.
Центральный мужской образ вновь воплотит Ченнинг Татум, который также занимается продакшеном. Он уже успел полюбиться зрителям по двум первым частям франшизы. Главная женская роль досталась популярной английской актрисе Тэнди Ньютон, которая известна своим участием в многосерийном проекте «Мир Дикого Запада». За эту работу Ньютон удостоилась премии «Эмми». Кроме того, ее можно увидеть в картинах «Миссия невыполнима – 2», «2012», «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и другим.
Фильм будет интересен как для женской, так и для мужской аудитории. Девушки смогут полюбоваться на сексуальных артистичных мужчин, которые прекрасно двигаются. А мужчин привлечет история о крепкой мужской дружбе, которая складывается между главными героями, и весьма дельные жизненные советы, порой звучащие из их уст. Персонажи попадают в ситуации, знакомые многим мужчинам, и ловко справляются с ними.
Первую часть трилогии – «Супер Майк» – Ченнинг Татум и Стивен Содерберг снимали за свои деньги. Они вложили в производство фильма 7 000 000 долларов – и не ошиблись. Весной 2012 года картина вышла в мировой прокат и за короткие сроки собрала свыше 167 000 000 долларов. Критики тоже высоко оценили ленту. Премьера второй части – «Супер Майк XXL» – состоялась в 2015 году. Картина тоже имела успех, но принесла чуть меньше первой части – около 123 000 000 долларов.
Мэттью Макконахи, воплотивший образ Далласа, хозяина стриптиз-клуба, стал номинантом на премию «Выбор критиков». Кроме того, он оказался обладателем награды «Независимый дух» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
Сценарий фильма стал основой для постановки Magic Mike Live, премьера которого состоялась в 2017 году в Лас-Вегасе. Шоу с успехом прошло в Великобритании, Германии и Австралии. Затем стриминг-площадка HBO Max решила выпустить реалити-проект «Настоящий Супер Майк» («The Real Magic Mike»), который вышел зимой 2021 года. В шоу приняли участие 10 мужчин, который в прошлом занимались танцами. Они решили наверстать упущенное и вернуться в профессию. Победители получили денежный приз, а также шанс присоединиться к труппе Magic Mike Live.