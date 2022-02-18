Супер Майк: Последний танец,

Картина сочетает в себе черты таких жанров, как комедия, драма, триллер и отчасти даже документальное кино. Кроме того, фильм получился эстетичным за счет профессиональной операторской работы и грамотно поставленных танцевальных сцен. Те, кому по вкусу «грязные танцы», обязательно оценят мастерство хореографов и разнообразие номеров, большинство из которых эффектны и красочны.

Центральный мужской образ вновь воплотит Ченнинг Татум, который также занимается продакшеном. Он уже успел полюбиться зрителям по двум первым частям франшизы. Главная женская роль досталась популярной английской актрисе Тэнди Ньютон, которая известна своим участием в многосерийном проекте «Мир Дикого Запада». За эту работу Ньютон удостоилась премии «Эмми». Кроме того, ее можно увидеть в картинах «Миссия невыполнима – 2», «2012», «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и другим.

Фильм будет интересен как для женской, так и для мужской аудитории. Девушки смогут полюбоваться на сексуальных артистичных мужчин, которые прекрасно двигаются. А мужчин привлечет история о крепкой мужской дружбе, которая складывается между главными героями, и весьма дельные жизненные советы, порой звучащие из их уст. Персонажи попадают в ситуации, знакомые многим мужчинам, и ловко справляются с ними.