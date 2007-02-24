Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Золотая малина События Золотая малина 2007

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2007 году

Место проведения Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 24 февраля 2007
Золотая малина / Худший фильм
Основной инстинкт 2: Жажда риска 5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска Basic Instinct 2: Risk Addiction
A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Победитель
Все номинанты
Бладрейн 4.2
Бладрейн BloodRayne
Плетеный человек 5.2
Плетеный человек The Wicker Man
Девушка из воды 5.6
Девушка из воды Lady in the Water
Шалун 5.7
Шалун Little Man
Золотая малина / Худший режиссер
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
Девушка из воды
Победитель
Все номинанты
Уве Болл
Уве Болл
Бладрейн
Майкл Кейтон-Джонс
Основной инстинкт 2: Жажда риска A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Рон Ховард
Рон Ховард
Код да Винчи
Кинен Айвори Уайанс
Шалун
Золотая малина / Худшая мужская роль
Марлон Уайанс
Марлон Уайанс
Шалун
Победитель
Шон Уэйнс
Шон Уэйнс
Шалун
Победитель
Все номинанты
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Шалун, Скамейка запасных
Ларри-кабельщик
Larry the Cable Guy: Health Inspector (Dan Whitney).
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Плетеный человек
Тим Аллен
Тим Аллен
Возвращение Зума, Лохматый папа, Санта Клаус 3
Тим Аллен
Тим Аллен
Возвращение Зума, Лохматый папа, Санта Клаус 3
Золотая малина / Худшая женская роль
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Основной инстинкт 2: Жажда риска A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Победитель
Все номинанты
Хейли Дафф
Реальные девчонки
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Реальные девчонки
Хейли Дафф
Реальные девчонки
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Реальные девчонки
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон
Свидание моей мечты
Кристанна Локен
Бладрейн
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Поцелуй на удачу
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
М. Найт Шьямалан
М. Найт Шьямалан
Девушка из воды
Победитель
Все номинанты
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Бладрейн
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Основной инстинкт 2: Жажда риска, Омен 666 A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Санта Клаус 3
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Основной инстинкт 2: Жажда риска, Омен 666 A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Кармен Электра
Кармен Электра
Очень страшное кино 4, Киносвидание
Победитель
Все номинанты
Кристин Ченоуэт
Кристин Ченоуэт
Розовая Пантера, Дурдом на колесах, Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Возвращение Супермена
Дженни МакКарти
Дженни МакКарти
Сдохни, Джон Такер!!!
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Бладрейн
Золотая малина / Худший сценарий
Основной инстинкт 2: Жажда риска 5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска Basic Instinct 2: Risk Addiction
Leora Barish, Хенри Бин Based on characters created by Joe Eszterhas. A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Победитель
Основной инстинкт 2: Жажда риска 5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска Basic Instinct 2: Risk Addiction
Leora Barish, Хенри Бин Based on characters created by Joe Eszterhas. A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Победитель
Все номинанты
Шалун 5.7
Шалун Little Man
Кинен Айвори Уайанс, Марлон Уайанс, Шон Уэйнс
Девушка из воды 5.6
Девушка из воды Lady in the Water
М. Найт Шьямалан
Бладрейн 4.2
Бладрейн BloodRayne
Гинивир Тернер Based on the video game.
Плетеный человек 5.2
Плетеный человек The Wicker Man
Нил ЛаБут Based on the original screenplay by Anthony Shaffer.
Шалун 5.7
Шалун Little Man
Кинен Айвори Уайанс, Марлон Уайанс, Шон Уэйнс
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Основной инстинкт 2: Жажда риска 5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска Basic Instinct 2: Risk Addiction
Победитель
Шалун 5.7
Шалун Little Man
Rip-Off of the 1954 Bugs Bunny cartoon Baby Buggy Bunny (1954).
Победитель
Все номинанты
Техасская резня бензопилой: Начало 6.7
Техасская резня бензопилой: Начало The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
Санта Клаус 3 4.9
Санта Клаус 3 The Santa Clause 3: The Escape Clause
Гарфилд 2 6.0
Гарфилд 2 Garfield: A Tail of Two Kitties
Розовая Пантера 6.3
Розовая Пантера The Pink Panther
Посейдон 6.5
Посейдон Poseidon
Дом Большой мамочки 2 5.5
Дом Большой мамочки 2 Big Momma's House 2
Плетеный человек 5.2
Плетеный человек The Wicker Man
Лохматый папа 4.7
Лохматый папа The Shaggy Dog
Золотая малина / Худшая экранная пара
Шалун 5.7
Шалун Little Man
Марлон Уайанс, Керри Вашингтон, Шон Уэйнс Shawn Wayans and either Kerry Washington or Marlon Wayans.
Победитель
Шалун 5.7
Шалун Little Man
Марлон Уайанс, Керри Вашингтон, Шон Уэйнс Shawn Wayans and either Kerry Washington or Marlon Wayans.
Победитель
Все номинанты
Основной инстинкт 2: Жажда риска 5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска Basic Instinct 2: Risk Addiction
Sharon Stone's lop-sided breasts.
Плетеный человек 5.2
Плетеный человек The Wicker Man
Николас Кейдж ... and his bear suit.
Санта Клаус 3 4.9
Санта Клаус 3 The Santa Clause 3: The Escape Clause
Тим Аллен, Мартин Шорт
Реальные девчонки 5.7
Реальные девчонки Marerial girls
Хейли Дафф, Хилари Дафф
Реальные девчонки 5.7
Реальные девчонки Marerial girls
Хейли Дафф, Хилари Дафф
Санта Клаус 3 4.9
Санта Клаус 3 The Santa Clause 3: The Escape Clause
Тим Аллен, Мартин Шорт
Золотая малина / Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
Дурдом на колесах 7.1
Дурдом на колесах RV
Победитель
Все номинанты
Лохматый папа 4.7
Лохматый папа The Shaggy Dog
Гарфилд 2 6.0
Гарфилд 2 Garfield: A Tail of Two Kitties
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен 6.0
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен Deck the Halls
Санта Клаус 3 4.9
Санта Клаус 3 The Santa Clause 3: The Escape Clause
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино
«Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!»: как приготовить легендарное блюдо из «Места встречи изменить нельзя»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше