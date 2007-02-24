Меню
Кинофестивали
Золотая малина
События
Золотая малина 2007
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2007 году
Место проведения
Ivar Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения
24 февраля 2007
Золотая малина / Худший фильм
5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска
Basic Instinct 2: Risk Addiction
A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Победитель
Все номинанты
4.2
Бладрейн
BloodRayne
5.2
Плетеный человек
The Wicker Man
5.6
Девушка из воды
Lady in the Water
5.7
Шалун
Little Man
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
М. Найт Шьямалан
Девушка из воды
Победитель
Все номинанты
Уве Болл
Бладрейн
Майкл Кейтон-Джонс
Основной инстинкт 2: Жажда риска
A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Рон Ховард
Код да Винчи
Кинен Айвори Уайанс
Шалун
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Марлон Уайанс
Шалун
Победитель
Шон Уэйнс
Шалун
Победитель
Все номинанты
Роб Шнайдер
Шалун, Скамейка запасных
Ларри-кабельщик
Larry the Cable Guy: Health Inspector
(Dan Whitney).
Николас Кейдж
Плетеный человек
Тим Аллен
Возвращение Зума, Лохматый папа, Санта Клаус 3
Тим Аллен
Возвращение Зума, Лохматый папа, Санта Клаус 3
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Шэрон Стоун
Основной инстинкт 2: Жажда риска
A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Победитель
Все номинанты
Хейли Дафф
Реальные девчонки
Хилари Дафф
Реальные девчонки
Хейли Дафф
Реальные девчонки
Хилари Дафф
Реальные девчонки
Джессика Симпсон
Свидание моей мечты
Кристанна Локен
Бладрейн
Линдси Лохан
Поцелуй на удачу
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
М. Найт Шьямалан
Девушка из воды
Победитель
Все номинанты
Бен Кингсли
Бладрейн
Дэвид Тьюлис
Основной инстинкт 2: Жажда риска, Омен 666
A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Мартин Шорт
Санта Клаус 3
Дэвид Тьюлис
Основной инстинкт 2: Жажда риска, Омен 666
A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Дэнни ДеВито
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Кармен Электра
Очень страшное кино 4, Киносвидание
Победитель
Все номинанты
Кристин Ченоуэт
Розовая Пантера, Дурдом на колесах, Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
Кейт Босуорт
Возвращение Супермена
Дженни МакКарти
Сдохни, Джон Такер!!!
Мишель Родригес
Бладрейн
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска
Basic Instinct 2: Risk Addiction
Leora Barish, Хенри Бин
Based on characters created by Joe Eszterhas. A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Победитель
5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска
Basic Instinct 2: Risk Addiction
Leora Barish, Хенри Бин
Based on characters created by Joe Eszterhas. A.K.A. Basically, It Stinks, Too.
Победитель
Все номинанты
5.7
Шалун
Little Man
Кинен Айвори Уайанс, Марлон Уайанс, Шон Уэйнс
5.6
Девушка из воды
Lady in the Water
М. Найт Шьямалан
4.2
Бладрейн
BloodRayne
Гинивир Тернер
Based on the video game.
5.2
Плетеный человек
The Wicker Man
Нил ЛаБут
Based on the original screenplay by Anthony Shaffer.
5.7
Шалун
Little Man
Кинен Айвори Уайанс, Марлон Уайанс, Шон Уэйнс
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска
Basic Instinct 2: Risk Addiction
Победитель
5.7
Шалун
Little Man
Rip-Off of the 1954 Bugs Bunny cartoon Baby Buggy Bunny (1954).
Победитель
Все номинанты
6.7
Техасская резня бензопилой: Начало
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning
4.9
Санта Клаус 3
The Santa Clause 3: The Escape Clause
6.0
Гарфилд 2
Garfield: A Tail of Two Kitties
6.3
Розовая Пантера
The Pink Panther
6.5
Посейдон
Poseidon
5.5
Дом Большой мамочки 2
Big Momma's House 2
5.2
Плетеный человек
The Wicker Man
4.7
Лохматый папа
The Shaggy Dog
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
5.7
Шалун
Little Man
Марлон Уайанс, Керри Вашингтон, Шон Уэйнс
Shawn Wayans and either Kerry Washington or Marlon Wayans.
Победитель
5.7
Шалун
Little Man
Марлон Уайанс, Керри Вашингтон, Шон Уэйнс
Shawn Wayans and either Kerry Washington or Marlon Wayans.
Победитель
Все номинанты
5.2
Основной инстинкт 2: Жажда риска
Basic Instinct 2: Risk Addiction
Sharon Stone's lop-sided breasts.
5.2
Плетеный человек
The Wicker Man
Николас Кейдж
... and his bear suit.
4.9
Санта Клаус 3
The Santa Clause 3: The Escape Clause
Тим Аллен, Мартин Шорт
5.7
Реальные девчонки
Marerial girls
Хейли Дафф, Хилари Дафф
5.7
Реальные девчонки
Marerial girls
Хейли Дафф, Хилари Дафф
4.9
Санта Клаус 3
The Santa Clause 3: The Escape Clause
Тим Аллен, Мартин Шорт
Показать всех номинантов
Золотая малина / Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
7.1
Дурдом на колесах
RV
Победитель
Все номинанты
4.7
Лохматый папа
The Shaggy Dog
6.0
Гарфилд 2
Garfield: A Tail of Two Kitties
6.0
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
Deck the Halls
4.9
Санта Клаус 3
The Santa Clause 3: The Escape Clause
Показать всех номинантов
