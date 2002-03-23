Меню
Кинофестивали
Золотая малина
События
Золотая малина 2002
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2002 году
Место проведения
The Abracadabra Theatre, Magicopolis, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения
23 марта 2002
Золотая малина / Худший фильм
5.7
Пошел ты, Фредди
Freddy Got Fingered
Tom Green became the first winner of a Razzie for worst picture of the year actually to show up to receive it.
Победитель
Все номинанты
4.5
Гонщик
Driven
2.3
Блеск
Glitter
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
6.4
3000 миль до Грэйслэнда
3000 Miles to Graceland
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Том Грин
Пошел ты, Фредди
Победитель
Все номинанты
Ренни Харлин
Гонщик
Уоррен Битти
Город и деревня
Питер Челсом
Город и деревня
Майкл Бэй
Перл Харбор
Вонди Кертис-Холл
Блеск
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Том Грин
Пошел ты, Фредди
Победитель
Все номинанты
Кевин Костнер
3000 миль до Грэйслэнда
Джон Траволта
Пароль "Рыба-меч", Скрытая угроза
Киану Ривз
Хардбол, Сладкий ноябрь
Бен Аффлек
Перл Харбор
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Мэрайя Кэри
Блеск
Победитель
Все номинанты
Дженнифер Лопес
Свадебный переполох, Глаза ангела
Пенелопа Крус
Кокаин, Выбор капитана Корелли, Ванильное небо
Дженнифер Лопес
Свадебный переполох, Глаза ангела
Шарлиз Терон
Сладкий ноябрь
Анджелина Джоли
Лара Крофт - Расхитительница гробниц, Соблазн
Пенелопа Крус
Кокаин, Выбор капитана Корелли, Ванильное небо
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Чарлтон Хестон
Планета Обезьян, Город и деревня, Кошки против собак
Победитель
Чарлтон Хестон
Планета Обезьян, Город и деревня, Кошки против собак
Победитель
Все номинанты
Макс Бисли
Блеск
Рип Торн
Пошел ты, Фредди
Сильвестр Сталлоне
Гонщик
Берт Рейнольдс
Гонщик
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Эстелла Уоррен
Гонщик, Планета Обезьян
Победитель
Эстелла Уоррен
Гонщик, Планета Обезьян
Победитель
Все номинанты
Дрю Бэрримор
Пошел ты, Фредди
Джули Хэгерти
Пошел ты, Фредди
Голди Хоун
Город и деревня
Кортни Кокс
3000 миль до Грэйслэнда
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
5.7
Пошел ты, Фредди
Freddy Got Fingered
Том Грин, Derek Harvie
Победитель
5.7
Пошел ты, Фредди
Freddy Got Fingered
Том Грин, Derek Harvie
Победитель
Все номинанты
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Рэндалл Уоллес
2.3
Блеск
Glitter
Кейт Ланье, Cheryl L. West
6.4
3000 миль до Грэйслэнда
3000 Miles to Graceland
Дэмиен Лихтенштайн, Richard Recco
6.4
3000 миль до Грэйслэнда
3000 Miles to Graceland
Дэмиен Лихтенштайн, Richard Recco
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Рэндалл Уоллес
4.5
Гонщик
Driven
Сильвестр Сталлоне, Jan Skrentny, Neal Tabachnick
2.3
Блеск
Glitter
Кейт Ланье, Cheryl L. West
4.5
Гонщик
Driven
Сильвестр Сталлоне, Jan Skrentny, Neal Tabachnick
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
6.2
Планета Обезьян
Planet of the Apes
Победитель
Все номинанты
4.8
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе
Crocodile Dundee in Los Angeles
6.5
Парк Юрского периода 3
Jurassic Park III
Смотреть трейлер
7.2
Сладкий ноябрь
Sweet November
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
5.7
Пошел ты, Фредди
Freddy Got Fingered
Том Грин
... and any animal he abuses.
Победитель
5.7
Пошел ты, Фредди
Freddy Got Fingered
Том Грин
... and any animal he abuses.
Победитель
Все номинанты
2.3
Блеск
Glitter
Мэрайя Кэри
Mariah Carey's Cleavage.
2.3
Блеск
Glitter
Мэрайя Кэри
Mariah Carey's Cleavage.
4.5
Гонщик
Driven
Сильвестр Сталлоне, Берт Рейнольдс
6.4
3000 миль до Грэйслэнда
3000 Miles to Graceland
Кевин Костнер, Курт Рассел, Кортни Кокс
Kurt Russell and EITHER Kevin Costner or Courtney Cox.
4.5
Гонщик
Driven
Сильвестр Сталлоне, Берт Рейнольдс
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Бен Аффлек, Кейт Бекинсейл, Джош Хартнетт
Ben Affleck and EITHER Kate Beckinsale or Josh Hartnett.
6.4
3000 миль до Грэйслэнда
3000 Miles to Graceland
Кевин Костнер, Курт Рассел, Кортни Кокс
Kurt Russell and EITHER Kevin Costner or Courtney Cox.
6.4
Перл Харбор
Pearl Harbor
Бен Аффлек, Кейт Бекинсейл, Джош Хартнетт
Ben Affleck and EITHER Kate Beckinsale or Josh Hartnett.
Показать всех номинантов
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
