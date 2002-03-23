Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотая малина События Золотая малина 2002

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2002 году

Место проведения The Abracadabra Theatre, Magicopolis, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения 23 марта 2002
Золотая малина / Худший фильм
Пошел ты, Фредди 5.7
Пошел ты, Фредди Freddy Got Fingered
Tom Green became the first winner of a Razzie for worst picture of the year actually to show up to receive it.
Победитель
Все номинанты
Гонщик 4.5
Гонщик Driven
Блеск 2.3
Блеск Glitter
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
3000 миль до Грэйслэнда 6.4
3000 миль до Грэйслэнда 3000 Miles to Graceland
Золотая малина / Худший режиссер
Том Грин
Том Грин
Пошел ты, Фредди
Победитель
Все номинанты
Ренни Харлин
Ренни Харлин
Гонщик
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Город и деревня
Питер Челсом
Питер Челсом
Город и деревня
Майкл Бэй
Майкл Бэй
Перл Харбор
Вонди Кертис-Холл
Вонди Кертис-Холл
Блеск
Золотая малина / Худшая мужская роль
Том Грин
Том Грин
Пошел ты, Фредди
Победитель
Все номинанты
Кевин Костнер
Кевин Костнер
3000 миль до Грэйслэнда
Джон Траволта
Джон Траволта
Пароль "Рыба-меч", Скрытая угроза
Киану Ривз
Киану Ривз
Хардбол, Сладкий ноябрь
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Перл Харбор
Золотая малина / Худшая женская роль
Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри
Блеск
Победитель
Все номинанты
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Свадебный переполох, Глаза ангела
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Кокаин, Выбор капитана Корелли, Ванильное небо
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Свадебный переполох, Глаза ангела
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Сладкий ноябрь
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Лара Крофт - Расхитительница гробниц, Соблазн
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Кокаин, Выбор капитана Корелли, Ванильное небо
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Чарлтон Хестон
Планета Обезьян, Город и деревня, Кошки против собак
Победитель
Чарлтон Хестон
Планета Обезьян, Город и деревня, Кошки против собак
Победитель
Все номинанты
Макс Бисли
Макс Бисли
Блеск
Рип Торн
Пошел ты, Фредди
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Гонщик
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Гонщик
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Эстелла Уоррен
Эстелла Уоррен
Гонщик, Планета Обезьян
Победитель
Эстелла Уоррен
Эстелла Уоррен
Гонщик, Планета Обезьян
Победитель
Все номинанты
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Пошел ты, Фредди
Джули Хэгерти
Пошел ты, Фредди
Голди Хоун
Голди Хоун
Город и деревня
Кортни Кокс
Кортни Кокс
3000 миль до Грэйслэнда
Золотая малина / Худший сценарий
Пошел ты, Фредди 5.7
Пошел ты, Фредди Freddy Got Fingered
Том Грин, Derek Harvie
Победитель
Пошел ты, Фредди 5.7
Пошел ты, Фредди Freddy Got Fingered
Том Грин, Derek Harvie
Победитель
Все номинанты
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Рэндалл Уоллес
Блеск 2.3
Блеск Glitter
Кейт Ланье, Cheryl L. West
3000 миль до Грэйслэнда 6.4
3000 миль до Грэйслэнда 3000 Miles to Graceland
Дэмиен Лихтенштайн, Richard Recco
3000 миль до Грэйслэнда 6.4
3000 миль до Грэйслэнда 3000 Miles to Graceland
Дэмиен Лихтенштайн, Richard Recco
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Рэндалл Уоллес
Гонщик 4.5
Гонщик Driven
Сильвестр Сталлоне, Jan Skrentny, Neal Tabachnick
Блеск 2.3
Блеск Glitter
Кейт Ланье, Cheryl L. West
Гонщик 4.5
Гонщик Driven
Сильвестр Сталлоне, Jan Skrentny, Neal Tabachnick
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Планета Обезьян 6.2
Планета Обезьян Planet of the Apes
Победитель
Все номинанты
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе 4.8
Крокодил Данди в Лос-Анджелесе Crocodile Dundee in Los Angeles
Парк Юрского периода 3 6.5
Парк Юрского периода 3 Jurassic Park III
Сладкий ноябрь 7.2
Сладкий ноябрь Sweet November
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Золотая малина / Худшая экранная пара
Пошел ты, Фредди 5.7
Пошел ты, Фредди Freddy Got Fingered
Том Грин ... and any animal he abuses.
Победитель
Пошел ты, Фредди 5.7
Пошел ты, Фредди Freddy Got Fingered
Том Грин ... and any animal he abuses.
Победитель
Все номинанты
Блеск 2.3
Блеск Glitter
Мэрайя Кэри Mariah Carey's Cleavage.
Блеск 2.3
Блеск Glitter
Мэрайя Кэри Mariah Carey's Cleavage.
Гонщик 4.5
Гонщик Driven
Сильвестр Сталлоне, Берт Рейнольдс
3000 миль до Грэйслэнда 6.4
3000 миль до Грэйслэнда 3000 Miles to Graceland
Кевин Костнер, Курт Рассел, Кортни Кокс Kurt Russell and EITHER Kevin Costner or Courtney Cox.
Гонщик 4.5
Гонщик Driven
Сильвестр Сталлоне, Берт Рейнольдс
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Бен Аффлек, Кейт Бекинсейл, Джош Хартнетт Ben Affleck and EITHER Kate Beckinsale or Josh Hartnett.
3000 миль до Грэйслэнда 6.4
3000 миль до Грэйслэнда 3000 Miles to Graceland
Кевин Костнер, Курт Рассел, Кортни Кокс Kurt Russell and EITHER Kevin Costner or Courtney Cox.
Перл Харбор 6.4
Перл Харбор Pearl Harbor
Бен Аффлек, Кейт Бекинсейл, Джош Хартнетт Ben Affleck and EITHER Kate Beckinsale or Josh Hartnett.
Год проведения
Номинации

