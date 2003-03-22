Меню
Киноафиша Кинофестивали Золотая малина События Золотая малина 2003

Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2003 году

Место проведения Penthouse Suite of the Four-Points, Sheraton Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения 22 марта 2003
Золотая малина / Худший фильм
Унесенные 3.6
Унесенные Swept Away
Победитель
Все номинанты
Перекрестки 5.5
Перекрестки Crossroads
Пиноккио 4.4
Пиноккио Pinocchio
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов 6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
Плуто Нэш 3.8
Плуто Нэш The Adventures of Pluto Nash
Смотреть трейлер
Золотая малина / Худший режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
Унесенные
Победитель
Все номинанты
Джордж Лукас
Джордж Лукас
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов For "Star Wars/Episode II: Attack of the Groans".
Рон Андервуд
Плуто Нэш
Тамра Дэвис
Тамра Дэвис
Перекрестки
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Пиноккио
Золотая малина / Худшая мужская роль
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Пиноккио Dubbed Godzilla-style by Breckin Meyer.
Победитель
Брекин Мейер
Брекин Мейер
Пиноккио Dubbed Godzilla-style by Breckin Meyer.
Победитель
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Пиноккио Dubbed Godzilla-style by Breckin Meyer.
Победитель
Брекин Мейер
Брекин Мейер
Пиноккио Dubbed Godzilla-style by Breckin Meyer.
Победитель
Все номинанты
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Плуто Нэш, Шоу начинается, Обмануть всех
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Восемь безумных ночей, Миллионер поневоле
Стивен Сигал
Стивен Сигал
Ни жив, ни мертв
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Восемь безумных ночей, Миллионер поневоле
Адриано Джаннини
Адриано Джаннини
Унесенные
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Плуто Нэш, Шоу начинается, Обмануть всех
Золотая малина / Худшая женская роль
Мадонна
Мадонна
Унесенные Tied with Britney Spears for Crossroads (2002).
Победитель
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Перекрестки Tied with Madonna for Swept Away (2002).
Победитель
Все номинанты
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Миллионер поневоле
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Госпожа горничная, С меня хватит
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Жизнь или что-то вроде того
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Хайден Кристенсен
Хайден Кристенсен
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов For "Star Wars/Episode II: Yada-Yada-Yoda".
Победитель
Все номинанты
Фредди Принц мл.
Фредди Принц мл.
Скуби-Ду
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Убить Смучи
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Деревенские медведи
Том Грин
Том Грин
Stealing Harvard
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Мадонна
Мадонна
Умри, но не сейчас
Победитель
Все номинанты
Ребекка Ромин
Ребекка Ромин
Роллербол
Лара Флинн Бойл
Лара Флинн Бойл
Люди в черном 2
Натали Портман
Натали Портман
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов For "Star Wars: Episode...Who Cares?".
Бо Дерек
The Master of Disguise
Золотая малина / Худший сценарий
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов 6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
Джордж Лукас, Jonathan Hales For "Star Wars: Episode II: The Boredom Continues".
Победитель
Все номинанты
Унесенные 3.6
Унесенные Swept Away
Гай Ричи
Пиноккио 4.4
Пиноккио Pinocchio
Роберто Бениньи, Vincenzo Cerami
Перекрестки 5.5
Перекрестки Crossroads
Shonda Rhimes
Плуто Нэш 3.8
Плуто Нэш The Adventures of Pluto Nash
Neil Cuthbert
Смотреть трейлер
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Унесенные 3.6
Унесенные Swept Away
Победитель
Все номинанты
Обмануть всех 6.4
Обмануть всех I Spy
Миллионер поневоле 6.1
Миллионер поневоле Mr. Deeds
Пиноккио 4.4
Пиноккио Pinocchio
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов 6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
For "Star Wars/Episode II: What-Ever (2002)".
Золотая малина / Худшая экранная пара
Унесенные 3.6
Унесенные Swept Away
Мадонна, Адриано Джаннини
Победитель
Все номинанты
Перекрестки 5.5
Перекрестки Crossroads
Бритни Спирс, Энсон Маунт
Плуто Нэш 3.8
Плуто Нэш The Adventures of Pluto Nash
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон For either De Niro or Wilson or himself cloned.
Смотреть трейлер
Шоу начинается 6.3
Шоу начинается Showtime
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон For either De Niro or Wilson or himself cloned.
Обмануть всех 6.4
Обмануть всех I Spy
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон For either De Niro or Wilson or himself cloned.
Пиноккио 4.4
Пиноккио Pinocchio
Роберто Бениньи, Николетта Браски
Плуто Нэш 3.8
Плуто Нэш The Adventures of Pluto Nash
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон For either De Niro or Wilson or himself cloned.
Смотреть трейлер
Шоу начинается 6.3
Шоу начинается Showtime
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон For either De Niro or Wilson or himself cloned.
Обмануть всех 6.4
Обмануть всех I Spy
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон For either De Niro or Wilson or himself cloned.
Пиноккио 4.4
Пиноккио Pinocchio
Роберто Бениньи, Николетта Браски
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов 6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
Натали Портман, Хайден Кристенсен For "Star Wars/Episode II: Send in the Clones".
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов 6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
Натали Портман, Хайден Кристенсен For "Star Wars/Episode II: Send in the Clones".
Золотая малина / Самый нелепый фильм для подростков
Чудаки 6.4
Чудаки Jackass: The Movie
Победитель
Все номинанты
Перекрестки 5.5
Перекрестки Crossroads
Скуби-Ду 5.3
Скуби-Ду Scooby-Doo
Три икса 6.8
Три икса xXx
Восемь безумных ночей 5.6
Восемь безумных ночей Eight Crazy Nights
Золотая малина / Худшая песня
Перекрестки 5.5
Перекрестки Crossroads
Dido, Max Martin, Rami Yacoub For the song "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman".
Победитель
Перекрестки 5.5
Перекрестки Crossroads
Dido, Max Martin, Rami Yacoub For the song "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman".
Победитель
Все номинанты
Перекрестки 5.5
Перекрестки Crossroads
Max Martin, Rami Yacoub For the song "Overprotected".
Перекрестки 5.5
Перекрестки Crossroads
Max Martin, Rami Yacoub For the song "Overprotected".
Умри, но не сейчас 6.8
Умри, но не сейчас Die Another Day
Мадонна, Mirwais Ahmadzaï For the song "Die Another Day".
Умри, но не сейчас 6.8
Умри, но не сейчас Die Another Day
Мадонна, Mirwais Ahmadzaï For the song "Die Another Day".
