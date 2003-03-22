Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Золотая малина
События
Золотая малина 2003
Все фильмы-номинанты «Золотая малина» в 2003 году
Место проведения
Penthouse Suite of the Four-Points, Sheraton Hotel, Санта-Моника, Калифорния, США
Дата проведения
22 марта 2003
Золотая малина / Худший фильм
3.6
Унесенные
Swept Away
Победитель
Все номинанты
5.5
Перекрестки
Crossroads
4.4
Пиноккио
Pinocchio
6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
3.8
Плуто Нэш
The Adventures of Pluto Nash
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший режиссер
Гай Ричи
Унесенные
Победитель
Все номинанты
Джордж Лукас
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
For "Star Wars/Episode II: Attack of the Groans".
Рон Андервуд
Плуто Нэш
Тамра Дэвис
Перекрестки
Роберто Бениньи
Пиноккио
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль
Роберто Бениньи
Пиноккио
Dubbed Godzilla-style by Breckin Meyer.
Победитель
Брекин Мейер
Пиноккио
Dubbed Godzilla-style by Breckin Meyer.
Победитель
Роберто Бениньи
Пиноккио
Dubbed Godzilla-style by Breckin Meyer.
Победитель
Брекин Мейер
Пиноккио
Dubbed Godzilla-style by Breckin Meyer.
Победитель
Все номинанты
Эдди Мерфи
Плуто Нэш, Шоу начинается, Обмануть всех
Адам Сэндлер
Восемь безумных ночей, Миллионер поневоле
Стивен Сигал
Ни жив, ни мертв
Адам Сэндлер
Восемь безумных ночей, Миллионер поневоле
Адриано Джаннини
Унесенные
Эдди Мерфи
Плуто Нэш, Шоу начинается, Обмануть всех
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль
Мадонна
Унесенные
Tied with Britney Spears for Crossroads (2002).
Победитель
Бритни Спирс
Перекрестки
Tied with Madonna for Swept Away (2002).
Победитель
Все номинанты
Вайнона Райдер
Миллионер поневоле
Дженнифер Лопес
Госпожа горничная, С меня хватит
Анджелина Джоли
Жизнь или что-то вроде того
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Хайден Кристенсен
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
For "Star Wars/Episode II: Yada-Yada-Yoda".
Победитель
Все номинанты
Фредди Принц мл.
Скуби-Ду
Робин Уильямс
Убить Смучи
Кристофер Уокен
Деревенские медведи
Том Грин
Stealing Harvard
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Мадонна
Умри, но не сейчас
Победитель
Все номинанты
Ребекка Ромин
Роллербол
Лара Флинн Бойл
Люди в черном 2
Натали Портман
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
For "Star Wars: Episode...Who Cares?".
Бо Дерек
The Master of Disguise
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сценарий
6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
Джордж Лукас, Jonathan Hales
For "Star Wars: Episode II: The Boredom Continues".
Победитель
Все номинанты
3.6
Унесенные
Swept Away
Гай Ричи
4.4
Пиноккио
Pinocchio
Роберто Бениньи, Vincenzo Cerami
5.5
Перекрестки
Crossroads
Shonda Rhimes
3.8
Плуто Нэш
The Adventures of Pluto Nash
Neil Cuthbert
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
3.6
Унесенные
Swept Away
Победитель
Все номинанты
6.4
Обмануть всех
I Spy
6.1
Миллионер поневоле
Mr. Deeds
4.4
Пиноккио
Pinocchio
6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
For "Star Wars/Episode II: What-Ever (2002)".
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая экранная пара
3.6
Унесенные
Swept Away
Мадонна, Адриано Джаннини
Победитель
Все номинанты
5.5
Перекрестки
Crossroads
Бритни Спирс, Энсон Маунт
3.8
Плуто Нэш
The Adventures of Pluto Nash
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон
For either De Niro or Wilson or himself cloned.
Смотреть трейлер
6.3
Шоу начинается
Showtime
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон
For either De Niro or Wilson or himself cloned.
6.4
Обмануть всех
I Spy
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон
For either De Niro or Wilson or himself cloned.
4.4
Пиноккио
Pinocchio
Роберто Бениньи, Николетта Браски
3.8
Плуто Нэш
The Adventures of Pluto Nash
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон
For either De Niro or Wilson or himself cloned.
Смотреть трейлер
6.3
Шоу начинается
Showtime
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон
For either De Niro or Wilson or himself cloned.
6.4
Обмануть всех
I Spy
Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, Оуэн Уилсон
For either De Niro or Wilson or himself cloned.
4.4
Пиноккио
Pinocchio
Роберто Бениньи, Николетта Браски
6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
Натали Портман, Хайден Кристенсен
For "Star Wars/Episode II: Send in the Clones".
6.9
Звездные Войны: Эпизод II - Атака клонов
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones
Натали Портман, Хайден Кристенсен
For "Star Wars/Episode II: Send in the Clones".
Показать всех номинантов
Золотая малина / Самый нелепый фильм для подростков
6.4
Чудаки
Jackass: The Movie
Победитель
Все номинанты
5.5
Перекрестки
Crossroads
5.3
Скуби-Ду
Scooby-Doo
6.8
Три икса
xXx
5.6
Восемь безумных ночей
Eight Crazy Nights
Показать всех номинантов
Золотая малина / Худшая песня
5.5
Перекрестки
Crossroads
Dido, Max Martin, Rami Yacoub
For the song "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman".
Победитель
5.5
Перекрестки
Crossroads
Dido, Max Martin, Rami Yacoub
For the song "I'm Not a Girl, Not Yet a Woman".
Победитель
Все номинанты
5.5
Перекрестки
Crossroads
Max Martin, Rami Yacoub
For the song "Overprotected".
5.5
Перекрестки
Crossroads
Max Martin, Rami Yacoub
For the song "Overprotected".
6.8
Умри, но не сейчас
Die Another Day
Мадонна, Mirwais Ahmadzaï
For the song "Die Another Day".
6.8
Умри, но не сейчас
Die Another Day
Мадонна, Mirwais Ahmadzaï
For the song "Die Another Day".
Показать всех номинантов
Год проведения
Золотая малина 2025
Золотая малина 2024
Золотая малина 2023
Золотая малина 2022
Золотая малина 2021
Золотая малина 2020
Показать все
Золотая малина 2019
Золотая малина 2018
Золотая малина 2017
Золотая малина 2016
Золотая малина 2015
Золотая малина 2014
Золотая малина 2013
Золотая малина 2012
Золотая малина 2011
Золотая малина 2010
Золотая малина 2009
Золотая малина 2008
Золотая малина 2007
Золотая малина 2006
Золотая малина 2005
Золотая малина 2004
Золотая малина 2003
Золотая малина 2002
Золотая малина 2001
Золотая малина 2000
Золотая малина 1999
Золотая малина 1998
Золотая малина 1997
Золотая малина 1996
Золотая малина 1995
Золотая малина 1994
Золотая малина 1993
Золотая малина 1992
Золотая малина 1991
Золотая малина 1990
Золотая малина 1989
Золотая малина 1988
Золотая малина 1987
Золотая малина 1986
Золотая малина 1985
Золотая малина 1984
Золотая малина 1983
Золотая малина 1982
Золотая малина 1981
Номинации
Золотая малина / Худший фильм
Золотая малина / Худший режиссер
Золотая малина / Худшая мужская роль
Золотая малина / Худшая женская роль
Золотая малина / Худшая мужская роль второго плана
Золотая малина / Худшая женская роль второго плана
Показать все
Золотая малина / Худший сценарий
Золотая малина / Худший сиквел, ремейк или плагиат
Золотая малина / Худшая экранная пара
Золотая малина / Жалкое подобие фильма для семейного просмотра
Золотая малина / Жалкое подобие фильма ужасов
Золотая малина / Настолько гнилой, что понравился
Золотая малина / Развенчание худших кинотрендов года
Золотая малина / Самые утомительные мишени таблоидов
Золотая малина / Самый нелепый фильм для подростков
Золотая малина / Худшая "драма" за первые 25 лет
Золотая малина / Худшая "комедия" за первые 25 лет
Золотая малина / Худшая актриса века
Золотая малина / Худшая актриса десятилетия
Золотая малина / Худшая новая звезда
Золотая малина / Худшая новая звезда десятилетия
Золотая малина / Худшая песня
Золотая малина / Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Золотая малина / Худшее использование 3D
Золотая малина / Худшее пренебрежение к человеческой жизни и общественной собственности
Золотая малина / Худшие визуальные эффекты
Золотая малина / Худший "мюзикл" за первые 25 лет
Золотая малина / Худший актер века
Золотая малина / Худший актер десятилетия
Золотая малина / Худший неудачник за 25 лет
Золотая малина / Худший повод для создания настоящего фильма (сплошная концепция/без содержания!)
Золотая малина / Худший саундтрек
Золотая малина / Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Золотая малина / Худший фильм за прошедшее десятилетие
Премия имени Барри Л. Бамстеда
Премия за восстановление репутации
Премия губернатора
Премия за худшие достижения в карьере
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
«Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!»: как приготовить легендарное блюдо из «Места встречи изменить нельзя»
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667