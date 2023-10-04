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Постер фильма Изгоняющий дьявола: Верующий
5.5
Изгоняющий дьявола: Верующий - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Изгоняющий дьявола: Верующий
5.5

Изгоняющий дьявола: Верующий

, 2023
The Exorcist: Believer
США / ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Изгоняющий дьявола: Верующий
5.5
Изгоняющий дьявола: Верующий - Дублированный трейлер
Изгоняющий дьявола: Верующий  Дублированный трейлер

О фильме

Таннер пытается спасти своего ребёнка, одержимого демоном, поэтому обращается за помощью к Крис МакНил, которая много лет назад находилась под влиянием инфернального Пазузу.

В ролях

Эллен Берстин
Эллен Берстин
Энн Дауд
Энн Дауд
Лесли Одом мл.
Лесли Одом мл.
Victor Fielding
Рафаэль Сбардж
Рафаэль Сбардж
Лидия Джюэтт
Лидия Джюэтт
Энтони Короне
Lafortune Joseph
Fisherman #1
Gastner Legerme
Fisherman #2
Tracey Graves
Sorenne Fielding
Marie Michelle Bazile
Craftsperson
Rodrigue Lucien Louissaint
Mirror Salesman
Albert Wollf II Saint Felix Nolasco
Young Boy in Haiti
Режиссер Дэвид Гордон Грин
Сценарист Дэвид Гордон Грин, Питер Сэттлер, Скотт Тимс, Дэнни МакБрайд
Композитор Amman Abbasi, David Wingo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 октября 2023
Премьера в мире 4 октября 2023
Дата выхода
5 октября 2023 Австралия MA 15+
5 октября 2023 Австрия
12 октября 2023 Азербайджан 18+
5 октября 2023 Албания
6 октября 2023 Андорра
5 октября 2023 Аргентина
12 октября 2023 Бахрейн
5 октября 2023 Белиз
11 октября 2023 Бельгия 16
13 октября 2023 Болгария
5 октября 2023 Боливия
5 октября 2023 Босния и Герцеговина
12 октября 2023 Бразилия 16
6 октября 2023 Великобритания 15
12 октября 2023 Венгрия 18
5 октября 2023 Венесуэла
13 октября 2023 Вьетнам
6 октября 2023 Гана
5 октября 2023 Гватемала
5 октября 2023 Германия 16
5 октября 2023 Гондурас
12 октября 2023 Гонконг
12 октября 2023 Греция
12 октября 2023 Грузия R
5 октября 2023 Доминиканская Республика
12 октября 2023 Египет
5 октября 2023 Израиль 16
6 октября 2023 Индия
11 октября 2023 Индонезия
12 октября 2023 Ирак
6 октября 2023 Ирландия 16
6 октября 2023 Исландия Unrated
6 октября 2023 Испания
5 октября 2023 Италия 14+
12 октября 2023 Казахстан 18+
12 октября 2023 Камбоджа
5 октября 2023 Кипр
5 октября 2023 Колумбия
5 октября 2023 Косово
5 октября 2023 Коста-Рика
12 октября 2023 Кувейт
12 октября 2023 Кыргызстан 16+
12 октября 2023 Лаос
13 октября 2023 Латвия (none)
13 октября 2023 Литва
11 октября 2023 Люксембург 16
13 октября 2023 Мадагаскар
12 октября 2023 Макао
5 октября 2023 Македония
5 октября 2023 Малайзия
18 октября 2023 Мальта
5 октября 2023 Мексика B-15
12 октября 2023 Молдавия 16
13 октября 2023 Монголия
6 октября 2023 Нигерия
5 октября 2023 Нидерланды 16
5 октября 2023 Никарагуа
5 октября 2023 Новая Зеландия R16
6 октября 2023 Норвегия 15
12 октября 2023 ОАЭ 18TC
12 октября 2023 Оман
6 октября 2023 Пакистан
5 октября 2023 Панама
12 октября 2023 Папуа - Новая Гвинея
5 октября 2023 Парагвай
5 октября 2023 Перу
6 октября 2023 Польша
12 октября 2023 Португалия M/16
5 октября 2023 Пуэрто-Рико R
13 октября 2023 Румыния o.A.
6 октября 2023 США R
5 октября 2023 Сальвадор
12 октября 2023 Саудовская Аравия
12 октября 2023 Сербия
5 октября 2023 Сингапур NC16
5 октября 2023 Словения
6 октября 2023 Таджикистан
5 октября 2023 Таиланд 15
6 октября 2023 Тайвань 18+
11 октября 2023 Тунис
6 октября 2023 Турция 13+
12 октября 2023 Узбекистан
5 октября 2023 Украина
5 октября 2023 Уругвай
12 октября 2023 Фарерские острова
5 октября 2023 Фиджи
4 октября 2023 Филиппины
13 октября 2023 Финляндия Tulossa
11 октября 2023 Франция 12
12 октября 2023 Хорватия
12 октября 2023 Черногория
12 октября 2023 Чехия
5 октября 2023 Чили
11 октября 2023 Швейцария 16
6 октября 2023 Швеция 15
5 октября 2023 Эквадор
6 октября 2023 Эстония
18 октября 2023 Южная Корея 15
1 декабря 2023 Япония
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $136 294 607
Производство Universal Pictures, Blumhouse Productions, Morgan Creek Entertainment
Другие названия
The Exorcist: Believer, El Exorcista: Creyentes, Der Exorzist - Bekenntnis, Изгоняющий дьявола: Верующий, Az ördögűző: A hívő, Egzorcistas: tikintysis, Egzorcysta. Wyznawca, El exorcista: Creyente, Exorcist: İnançlı, Exorcistul: Cel Care Crede, L'esorcista - Il credente, L'Exorciste : Dévotion, L'Exorciste : Le Croyant, Manaaja: Uskon merkki, Megaresh Ha'Shedim: Ha'Ma'aminim, O Exorcista: Crente, O Exorcista: O Devoto, Quỷ Ám: Tín Đồ, The Exorcist, Vaimude väljaajaja: Usklik, Vyháňač diabla, Ο εξορκιστής: Πιστός, Екзорцист: Вірянин, दि एक्सॉर्सिस्ट: बिलीवर, エクソシスト 信じる者, 大法師：信徒, 驱魔人：信徒, 驱魔人2, 驱魔人后传, 驱魔人续集, جن‌گیر: مومن, El exorcista: 6 - Creyente, หมอผีเอ็กซอร์ซิสต์: ผู้ศรัทธา, 驅魔人：信仰者, 엑소시스트: 빌리버, Ekzorsist, Exorcist, L'Exorciste - Dévotion, L’esorcista - Il credente, The Exorcist 6, L'Exorciste: le croyant, جن‌گیر: معتقد

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 19 голосов
4.8 IMDb
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Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Изгоняющий дьявола: Верующий - Дублированный трейлер
Изгоняющий дьявола: Верующий Дублированный трейлер
Изгоняющий дьявола: Верующий - Трейлер
Изгоняющий дьявола: Верующий Трейлер
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Отзывы о фильме

Артём Павлов 1 декабря 2023, 16:44
Я чуть не умерла там от страха
😿
На ближайшее время никаких ужасов👎🏿
Да…жесть как она есть не иначе
Киноафиша.инфо 1 декабря 2023, 18:57
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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