Таннер пытается спасти своего ребёнка, одержимого демоном, поэтому обращается за помощью к Крис МакНил, которая много лет назад находилась под влиянием инфернального Пазузу.
|5 октября 2023
|Австралия
|MA 15+
|5 октября 2023
|Австрия
|12 октября 2023
|Азербайджан
|18+
|5 октября 2023
|Албания
|6 октября 2023
|Андорра
|5 октября 2023
|Аргентина
|12 октября 2023
|Бахрейн
|5 октября 2023
|Белиз
|11 октября 2023
|Бельгия
|16
|13 октября 2023
|Болгария
|5 октября 2023
|Боливия
|5 октября 2023
|Босния и Герцеговина
|12 октября 2023
|Бразилия
|16
|6 октября 2023
|Великобритания
|15
|12 октября 2023
|Венгрия
|18
|5 октября 2023
|Венесуэла
|13 октября 2023
|Вьетнам
|6 октября 2023
|Гана
|5 октября 2023
|Гватемала
|5 октября 2023
|Германия
|16
|5 октября 2023
|Гондурас
|12 октября 2023
|Гонконг
|12 октября 2023
|Греция
|12 октября 2023
|Грузия
|R
|5 октября 2023
|Доминиканская Республика
|12 октября 2023
|Египет
|5 октября 2023
|Израиль
|16
|6 октября 2023
|Индия
|11 октября 2023
|Индонезия
|12 октября 2023
|Ирак
|6 октября 2023
|Ирландия
|16
|6 октября 2023
|Исландия
|Unrated
|6 октября 2023
|Испания
|5 октября 2023
|Италия
|14+
|12 октября 2023
|Казахстан
|18+
|12 октября 2023
|Камбоджа
|5 октября 2023
|Кипр
|5 октября 2023
|Колумбия
|5 октября 2023
|Косово
|5 октября 2023
|Коста-Рика
|12 октября 2023
|Кувейт
|12 октября 2023
|Кыргызстан
|16+
|12 октября 2023
|Лаос
|13 октября 2023
|Латвия
|(none)
|13 октября 2023
|Литва
|11 октября 2023
|Люксембург
|16
|13 октября 2023
|Мадагаскар
|12 октября 2023
|Макао
|5 октября 2023
|Македония
|5 октября 2023
|Малайзия
|18 октября 2023
|Мальта
|5 октября 2023
|Мексика
|B-15
|12 октября 2023
|Молдавия
|16
|13 октября 2023
|Монголия
|6 октября 2023
|Нигерия
|5 октября 2023
|Нидерланды
|16
|5 октября 2023
|Никарагуа
|5 октября 2023
|Новая Зеландия
|R16
|6 октября 2023
|Норвегия
|15
|12 октября 2023
|ОАЭ
|18TC
|12 октября 2023
|Оман
|6 октября 2023
|Пакистан
|5 октября 2023
|Панама
|12 октября 2023
|Папуа - Новая Гвинея
|5 октября 2023
|Парагвай
|5 октября 2023
|Перу
|6 октября 2023
|Польша
|12 октября 2023
|Португалия
|M/16
|5 октября 2023
|Пуэрто-Рико
|R
|13 октября 2023
|Румыния
|o.A.
|6 октября 2023
|США
|R
|5 октября 2023
|Сальвадор
|12 октября 2023
|Саудовская Аравия
|12 октября 2023
|Сербия
|5 октября 2023
|Сингапур
|NC16
|5 октября 2023
|Словения
|6 октября 2023
|Таджикистан
|5 октября 2023
|Таиланд
|15
|6 октября 2023
|Тайвань
|18+
|11 октября 2023
|Тунис
|6 октября 2023
|Турция
|13+
|12 октября 2023
|Узбекистан
|5 октября 2023
|Украина
|5 октября 2023
|Уругвай
|12 октября 2023
|Фарерские острова
|5 октября 2023
|Фиджи
|4 октября 2023
|Филиппины
|13 октября 2023
|Финляндия
|Tulossa
|11 октября 2023
|Франция
|12
|12 октября 2023
|Хорватия
|12 октября 2023
|Черногория
|12 октября 2023
|Чехия
|5 октября 2023
|Чили
|11 октября 2023
|Швейцария
|16
|6 октября 2023
|Швеция
|15
|5 октября 2023
|Эквадор
|6 октября 2023
|Эстония
|18 октября 2023
|Южная Корея
|15
|1 декабря 2023
|Япония
😿
На ближайшее время никаких ужасов👎🏿
Да…жесть как она есть не иначе