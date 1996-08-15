Звезда бейсбола Бобби Рейберн переходит в команду «San Francisco Giants». Теперь он находится под пристальным вниманием не только репортеров и телекамер, но и маниакально любящего бейсбол Джила Рейнарда, болеющего за «Giants». И когда в новой команде дела у Бобби идут из рук вон плохо, Джил решает принять меры…
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