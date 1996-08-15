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Постер фильма Фанат
Постер фильма Фанат
Постер фильма Фанат
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
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3 постера
Киноафиша Фильмы Фанат

Фанат

The Fan 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Звезда бейсбола Бобби Рейберн переходит в команду «San Francisco Giants». Теперь он находится под пристальным вниманием не только репортеров и телекамер, но и маниакально любящего бейсбол Джила Рейнарда, болеющего за «Giants». И когда в новой команде дела у Бобби идут из рук вон плохо, Джил решает принять меры…

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 15 августа 1996
Дата выхода
10 октября 1996 Великобритания
3 октября 1996 Германия
25 октября 1996 Дания
28 ноября 1996 Испания
4 октября 1996 Италия
24 января 1997 Португалия
15 августа 1996 США
9 июля 1997 Франция
31 октября 1996 Чехия 15+
MPAA R
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $18 626 419
Производство TriStar Pictures, Mandalay Entertainment, Scott Free Productions
Другие названия
The Fan, El fanático, Fanatik, Der Fan, Фанат, A rajongó, Adepto Fanático, Aistruolis, Estranha Obsessão, Fan, Fanàtic, Fanático, Fanatikos, Fanul fanatic, Le Fan, Le fanatique, Obožavatelj, Oboževalec, The Fan - Il mito, The Fan - pelko iskee, The Fan - Vaara uhkaa, Φανατικός, Фенът, ザ・ファン, 烈火終結令, 狂迷
Режиссер
Тони Скотт
Тони Скотт
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
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5.9 IMDb
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16 мая 2025 14:51
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