Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Связь - трейлер
Киноафиша Трейлеры Связь. Трейлер

Связь. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 9 октября 2012
Связь – Один из членов мафии присвоил два миллиона долларов, был разоблачен, подвергнут пыткам и убит. Все это происходило на глазах Вайолет, любовницы гангстера Сизара, у них дома. Она вообще многое знала, поскольку Сизар никогда ничего от нее не скрывал. А в соседней квартире обосновалась только что вышедшая из тюрьмы суперсексуальная лесбиянка Корки. Так родилась страстная связь двух женщин, а вместе с ней и идея присвоить те самые миллионы, которые хранятся у Сизара для босса мафии Джино Марзоне. Но не все пошло так, как было задумано.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.4 Связь
Связь триллер, мелодрама, 1996, США
Космическая собака Лида - трейлер 01:55
Космическая собака Лида  трейлер
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке - trailer 01:43
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке  trailer
Нескромные - дублированный трейлер 02:20
Нескромные  дублированный трейлер
Поезд-призрак - дублированный тизер-трейлер 00:51
Поезд-призрак  дублированный тизер-трейлер
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Зверопоезд - дублированный трейлер 01:39
Зверопоезд  дублированный трейлер
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше