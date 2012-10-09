Связь
– Один из членов мафии присвоил два миллиона долларов, был разоблачен, подвергнут пыткам и убит. Все это происходило на глазах Вайолет, любовницы гангстера Сизара, у них дома. Она вообще многое знала, поскольку Сизар никогда ничего от нее не скрывал. А в соседней квартире обосновалась только что вышедшая из тюрьмы суперсексуальная лесбиянка Корки.
Так родилась страстная связь двух женщин, а вместе с ней и идея присвоить те самые миллионы, которые хранятся у Сизара для босса мафии Джино Марзоне. Но не все пошло так, как было задумано.
