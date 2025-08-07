«Укрытие» с Ребеккой Фергюсон готовится к финалу: 3 сезон еще не вышел, а 4-ый уже снимают — собрали все, что известно

Реки крови и черный юмор — все как вы любите: 5 сериалов про плохих «суперов» для тех, кто жить не может без «Пацанов»

За 94 серии сложно было разложить все по полочкам? 3 вопроса, которые остались без ответа после финала «Атаки титанов»

У нас есть «Дети шпионов» дома: вместо Бандероса в роли папы-агента — Нагиев (это уже повод сходить в кино)

Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны»

Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров

Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»

«Сделано под повестку»: у Михалкова есть веский повод презирать один из лучших военных фильмов последних лет — снят на деньги россиян

Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека

«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось