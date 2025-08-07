Меню
Киноафиша Фильмы Холодное хранилище

Холодное хранилище

Cold Storage
Холодное хранилище - trailer
Холодное хранилище  trailer
Страна США
Год выпуска 2025
Производство StudioCanal, HunkyDory Films, Pariah Films
Другие названия
Cold Storage, Armazenamento Mortal
Режиссер
Джонни Кэмпбелл
В ролях
Джо Кири
Джо Кири
Джорджина Кэмпбелл
Джорджина Кэмпбелл
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Сози Бэйкон
Сози Бэйкон
Рейтинг фильма

0.0
Отзывы о фильме
Новости о фильме
Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Холодное хранилище»
Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Холодное хранилище» В широкий прокат фильм выйдет в следующем году.
7 августа 2025 14:41
