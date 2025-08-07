Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Холодное хранилище
Холодное хранилище
Cold Storage
Напомним о выходе в прокат
боевик
комедия
фантастика
Холодное хранилище
trailer
trailer
Страна
США
Год выпуска
2025
Производство
StudioCanal, HunkyDory Films, Pariah Films
Другие названия
Cold Storage, Armazenamento Mortal
Режиссер
Джонни Кэмпбелл
В ролях
Джо Кири
Джорджина Кэмпбелл
Лиам Нисон
Лесли Мэнвилл
Сози Бэйкон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Холодное хранилище»
В широкий прокат фильм выйдет в следующем году.
Написать
7 августа 2025 14:41
Все новости фильма
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Холодное хранилище
Trailer
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
«Укрытие» с Ребеккой Фергюсон готовится к финалу: 3 сезон еще не вышел, а 4-ый уже снимают — собрали все, что известно
Реки крови и черный юмор — все как вы любите: 5 сериалов про плохих «суперов» для тех, кто жить не может без «Пацанов»
За 94 серии сложно было разложить все по полочкам? 3 вопроса, которые остались без ответа после финала «Атаки титанов»
У нас есть «Дети шпионов» дома: вместо Бандероса в роли папы-агента — Нагиев (это уже повод сходить в кино)
Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны»
Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров
Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»
«Сделано под повестку»: у Михалкова есть веский повод презирать один из лучших военных фильмов последних лет — снят на деньги россиян
Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека
«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось
Йеннифэр официально лучше Трисс по всем фронтам: Геральт в «Ведьмаке» всегда сделает выбор не в пользу рыжей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667