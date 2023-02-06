Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу»

В ожидании развязки неонуарного сериала, в центре которого населенный людьми и мифическими существами город Бург, смотрим « Невероятных » и другие мистические проекты, от которых невозможно оторваться.

17 февраля состоится премьера второго — и заключительного — сезона фэнтезийного сериала « Карнивал Роу », главные роли в котором исполнили Орландо Блум и Кара Делевинь . Он — угрюмый инспектор полиции Райкрофт Филострат, расследующий запутанное дело о жестоких убийствах фей. Она — его бывшая возлюбленная, фея Виньет, которая оказалась в городе, будучи единственной выжившей в кораблекрушении. В финале 1-го сезона Фило рассказывает о своем сверхъестественном происхождении и, наряду с другими магическими существами, становится изгоем. В ожидании развязки истории смотрим еще 8 сериалов, напоминающих атмосферой «Карнивал Роу».

Страшные сказки (2014, 3 сезона)

Как и в «Карнивал Роу», действие здесь разворачивается в викторианском городе, населенном сверхъестественными существами. По улицам Лондона разгуливают чудовище Франкенштейна, доктор Джекилл и его злобное альтер эго мистер Хайд, вампиры, оборотни и прочая нечисть. В центре всего этого хаоса оказывается путешественник лорд Малькольм Мюррей, который пытается отыскать свою дочь, похищенную силами зла. В этом нелегком деле ему помогают роковая женщина-медиум Ванесса Айвз, меткий стрелок, прибывший в Англию из Америки, Итан Чандлер и гениальный врач Виктор Франкенштейн, проводящий опасные опыты на грани жизни и смерти. Вишенка на торте — обольстительная Ева Грин в главной женской роли.

Страшные сказки

Невероятные (2021, 1 сезон)

И снова переносимся в викторианский Лондон! Лондон, в котором группа молодых женщин во главе с ясновидящей Амалией Тру и ее лучшей подругой, изобретательницей Пенанс Эдейр, обнаруживает в себе сверхъестественные способности. После того как Амалия основала приют для одаренных, женщинам предстоит научиться справляться со своей силой, чтобы дать отпор врагам — как среди людей, так и среди сверхъестественных сущностей. Шоураннеру проекта Джоссу Уидону не впервой рассказывать захватывающие истории о необычных героинях — именно ему принадлежит культовый сериал « Баффи — истребительница вампиров ».

Невероятные

Салем (2014, 3 сезона)

Пожалуй, сложно найти человека, который ничего не слышал бы о салемских ведьмах. Именно знаменитые судебные процессы над салемскими ведьмами вдохновили создателей сериала. Главный герой сериала — ветеран войны Джон Олден, который возвращается в родной город, где в это время его бывшая возлюбленная Мэри, заключившая сделку с дьяволом, с помощью манипуляций пытается установить свою власть. А истерия из-за охоты на ведьм разгорается сильнее и сильнее, грозя все большими жертвами.

Салем

Сонная лощина (2013, 4 сезона)

Отправной точкой сериала послужила знаменитая новелла Ирвинга Вашингтона «Сонная лощина», хотя в конечном итоге сериал имеет с ней не так много общего. Действие разворачивается после гибели Икабода Крейна, когда группе оккультистов удается вернуть из небытия Всадника без головы. Сам Крейн также восстает из мертвых, чтобы, объединившись с лейтенантом Эбби Миллс, остановить своего давнего врага и помешать злу захватить город.

Сонная лощина

Гримм (2011, 6 сезонов)

Имя братьев Гримм уже давно стало нарицательным и ассоциируется прежде всего с их знаменитыми мрачными сказками, которые дали начало не одному десятку мистических фильмов и сериалов. Действие разворачивается в современном Портленде, где детектив Ник Беркхардт узнает, что на самом деле является последним потомком группы охотников «Гриммы». Ник обладает уникальной способностью видеть сверхъестественных существ, и теперь его задача — защитить людей от зловещих сказочных персонажей, один за другим проникающих в реальный мир.

Гримм

Хроники Франкенштейна (2015, 2 сезона)

Британский мистический сериал с Шоном Бином в роли инспектора полиции Джона Марлотта, который в Лондоне 19-го века пытается остановить психопата, решившего, подобно книжному Франкенштейну, создать чудовище из фрагментов человеческих тел. Получив таинственное послание от прославленного поэта-мистика Уильяма Блейка, инспектор отправляется по следам убийцы, а вскоре к расследованию присоединяется и автор «Франкенштейна», писательница Мэри Шелли. Ситуация осложняется тем, что из-за приема лекарств Марлотта преследуют видения, из-за которых отличить реальность от вымысла становится все труднее.

Хроники Франкенштейна

Тайный орден (2019, 2 сезона)

Фэнтезийный сериал, в центре внимания которого — первокурсник престижного университета Джек Мортон, который поступил туда отнюдь не из-за тяги к знаниям, а чтобы отомстить своему отцу, магу, возглавляющему могущественный орден, за смерть матери. Вскоре Джек становится «двойным агентом» — примыкает сразу к двум враждующим группировкам: и к магам, и к оборотням. Пытаясь разобраться в интригах, пронизывающих колледж, Джек вынужден противостоять силам, многократно превосходящим его, чтобы побороть их и сохранить рассудок.

Тайный орден

Призрачные войны (2017, 1 сезон)

Канадский мистический сериал со звездой ситкома Nickelodeon «Виктория-победительница» Эваном Джогиа . Действие разворачивается в небольшом провинциальном городке на Аляске, где происходит череда жестоких убийств. Когда выясняется, что за этим стоят сверхъестественные силы, единственной надеждой жителей становится местный изгой Роман Мерсер, который обладает способностью общаться с призраками.