Геошторм, 2017

Верный товарищ Ролланда Эммериха («Послезавтра» «Аноним»), продюсер Дин Девлин, дебютирует на большом экране с фильмом «Геошторм». В картине приняли участие видные современные актёры. Среди них особенно выделяются: Джерард Батлер («Падение Олимпа», «Законопослушный гражданин»), Джим Стёрджесс («Облачный атлас», «Лучшее предложение») и Эбби Корниш («Области тьмы», «Запрещённый приём»). Также в съёмках приняли участие актёры ТВ: Кэтрин Унник («Викинги») и Роберт Шиэн («Отбросы»).
Фильм «Геошторм» расскажет о космической угрозе, которая может полностью уничтожить жизнь на планете. В центре сюжета окажется разработчик спутников, который отправится во внеземное пространство вместе со своим братом, чтобы остановить надвигающуюся опасность. Однако пока они находятся среди звёзд, на Земле ситуация также приобретает печальный оборот, когда против президента Америки затевают заговор.
- Дин Девлин является продюсером сразу двух фильмов, получивших номинацию на «Золотую малину»: «День независимости» и «Годзилла». При этом он также стал лауреатом премии Сатурн за сценарий, как ни странно, ко «Дню независимости»
- Релиз картины переносился трижды. Причиной тому стали фильмы «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Книга джунглей: Начало»
- Некоторые сцены снимались на объекте НАСА в Новом Орлеане
После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.