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Geostorm

Геошторм, 2017

2017 / США
6.7 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Фильм-катастрофа о космической угрозе, способоной уничтожить Землю
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Причины посмотреть Факты О фильме

Верный товарищ Ролланда Эммериха («Послезавтра» «Аноним»), продюсер Дин Девлин, дебютирует на большом экране с фильмом «Геошторм». В картине приняли участие видные современные актёры. Среди них особенно выделяются: Джерард Батлер («Падение Олимпа», «Законопослушный гражданин»), Джим Стёрджесс («Облачный атлас», «Лучшее предложение») и Эбби Корниш («Области тьмы», «Запрещённый приём»). Также в съёмках приняли участие актёры ТВ: Кэтрин Унник («Викинги») и Роберт Шиэн («Отбросы»).

Фильм «Геошторм» расскажет о космической угрозе, которая может полностью уничтожить жизнь на планете. В центре сюжета окажется разработчик спутников, который отправится во внеземное пространство вместе со своим братом, чтобы остановить надвигающуюся опасность. Однако пока они находятся среди звёзд, на Земле ситуация также приобретает печальный оборот, когда против президента Америки затевают заговор.

- Дин Девлин является продюсером сразу двух фильмов, получивших номинацию на «Золотую малину»: «День независимости» и «Годзилла». При этом он также стал лауреатом премии Сатурн за сценарий, как ни странно, ко «Дню независимости»

- Релиз картины переносился трижды. Причиной тому стали фильмы «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Книга джунглей: Начало»

- Некоторые сцены снимались на объекте НАСА в Новом Орлеане

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

6.7 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 октября 2017
Премьера онлайн 2 января 2018
Премьера в мире 13 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дин Девлин
Дин Девлин
В ролях
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Кэтрин Уинник
Кэтрин Уинник
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Эд Харрис
Эд Харрис
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Все актеры и съемочная группа
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Совсем скоро человечество столкнется с последствиями глобального потепления, и мир окажется на грани вымирания. Чтобы предотвратить катастрофу, интернациональная группа ученых-единомышленников из 17 стран создаст сеть орбитальных спутников. Программе, призванной обеспечивать мирное существование на планете, дадут название «Голландец». Правда, руководить всеми работами будут, конечно же, американцы. Первое, что они сделают – заменят руководителя программы Джейка, т.к. он…
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webmozg 20 октября 2017, 12:21
Так себе, америка опять всех спасла =) троечка с плюсом
Павел Овчаров 20 октября 2017, 19:54
Что в нем интересного? Все очень банально и предсказуемо от начала до конца
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