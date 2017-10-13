Геошторм, 2017

Верный товарищ Ролланда Эммериха («Послезавтра» «Аноним»), продюсер Дин Девлин, дебютирует на большом экране с фильмом «Геошторм». В картине приняли участие видные современные актёры. Среди них особенно выделяются: Джерард Батлер («Падение Олимпа», «Законопослушный гражданин»), Джим Стёрджесс («Облачный атлас», «Лучшее предложение») и Эбби Корниш («Области тьмы», «Запрещённый приём»). Также в съёмках приняли участие актёры ТВ: Кэтрин Унник («Викинги») и Роберт Шиэн («Отбросы»).

Фильм «Геошторм» расскажет о космической угрозе, которая может полностью уничтожить жизнь на планете. В центре сюжета окажется разработчик спутников, который отправится во внеземное пространство вместе со своим братом, чтобы остановить надвигающуюся опасность. Однако пока они находятся среди звёзд, на Земле ситуация также приобретает печальный оборот, когда против президента Америки затевают заговор.